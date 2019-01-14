Nikon D5300 inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Nikon'un uygun fiyatlı DSLR makinesi D5300'ü kullandık ve bu videoda deneyimlerimizi aktardık. Nikon D5300 kimlere hitap ediyor, alırken nelere dikkat etmek lazım, lens tercihi ne olmalı?
Editörlerimizden Berkan Sezer, Nikon D5300 ile geçen 1 ay sonunda deneyimlerini bu videoda aktarıyor.
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Hem hafifliği, hem sensör başarımı gayet iyi bir makine. Şu an bile tam dolu pille yaklaşık 400 fotoğraf çekiyor (uzun pozlama, flaş kullanmadan) dahili wi-fi ile nikon wmu uygulamasıyla fotoğrafları kolayca telefona alıp istediğim yerde paylasabiliyorum.
İkinci el piyasası ortalama bin TL olan bir makine ile son model bilmem kaç kameralı telefonlara ihtiyacım olmuyor ihtiyacım olan wi-fi yi açmak ve paylaşmak.
Kullandığım lens fotoğrafa ilgi duyan hemen herkes tarafından bilinen bir lens ve oldukça başarılıdır ancak bu makinede 35mm son derece net, keskin ve kontrastı çok iyi sonuçlar veriyor.
İnceleme hakkında ufak bir düzeltme yapayım. D7xxx serisi ile D5xxx serisi tamamen aynı değildir. D3xxx/D5xxx serilerinde gövdeden AF motoru desteği yoktur fakat D7xxx serisinde gövdeden AF motoru desteği vardır. Dolayısıyla AF motoru olmayan eski D lensler D7xxx serilerinde kullanılabiliyor fakat D3xxx/D5xxx serilerinde kullanılamıyor. Yani D7xxx serisi hem geçmişe hem ileriye dönük bir seri. Yanlışım varsa düzeltin.
Esasında sizden D7500 incelemesi bekliyorum. Yanlış bilmiyorsam 2017 çıkışlı ama yeni sayılabilecek bir model. Şu an hâlâ D7xxx serisinin en güncel modeli.
Mesut bey galiba Donanımhaber olarak Uzay zamanda bükülme yaşadık ve yaklaşık 5 küsur yıl geriye 2013 yılı sonlarına geri döndük, ve o tarihlerde henüz yeni çıkmış en son model giriş üstü orta sınıf Nikon dslr D5300 tanıtımı yapıyoruz
Eh bu da bir hizmet sonuçta, başarılarınızın devamını diliyoruz, böyle nostaljik incelemelerinizi zevkle izliyoruz, yetmez ama evet, sizden bir dahaki nostalji videonuzda xp sp2 işletim sistemi altında Ati x1950 Pro Agp+p4 prescott 3.2 testleri bekliyoruz
Eğer örnek fotoğraflara bakmış iseniz makinalar üzerindeki lenslere dikkat ettiniz'mi aynı fiyat ve kalitede olan lenslermiydi?
Video ile ilgili konuşursak bir bölümde incelemeyi yapan arkadaş makina çok keskin fotoğraflar çekiyor diyor ama burada'da önemli olan kısım lens, Makina üzerindeki lens ne kadar iyiyse fotoğrafta o kadar iyidir, Birde bu makina yerine en azından D5500 gibi bir model olsaydı daha iyi olurdu yeni çıkmış bir makina değil sonuçta, Başlık inceleme değilde Hala Alnırmı Veya Değerlendirmesi tarzı bir şekilde olsaymış daha iyi olurmuş bence.