Nikon D5300 inceleme

Nikon'un uygun fiyatlı DSLR makinesi D5300'ü kullandık ve bu videoda deneyimlerimizi aktardık. Nikon D5300 kimlere hitap ediyor, alırken nelere dikkat etmek lazım, lens tercihi ne olmalı?

Editörlerimizden Berkan Sezer, Nikon D5300 ile geçen 1 ay sonunda deneyimlerini bu videoda aktarıyor.