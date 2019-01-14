Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Nikon D5300 inceleme

4 ay
8,7b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nikon'un uygun fiyatlı DSLR makinesi D5300'ü kullandık ve bu videoda deneyimlerimizi aktardık. Nikon D5300 kimlere hitap ediyor, alırken nelere dikkat etmek lazım, lens tercihi ne olmalı?
Editörlerimizden Berkan Sezer, Nikon D5300 ile geçen 1 ay sonunda deneyimlerini bu videoda aktarıyor.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
popturceyn 2 ay
nikon d5300 fotograf kalitesini merak eden varsa 500px uygulamasindan modeli yazip aratsin, gercegi goreceklerdir. Bu görsel bir sanattir gozlerinize inanin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
popturceyn 2 ay
nikon d5300 ü hic kullanmasak, bilmesek inanacagiz. Makine hala zamaninin otesinde cok iyi bir makinedir. Inceleme yapacaksaniz isin uzmani kisiler yapsin ya da siz iphone filan tanitin bence.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkans 2 ay popturceyn
Merhaba. İnceleme konusunda neyi beğenmediniz acaba ? Ya da yanlış bir bilgi mi verdim ? Sebep belirtmeden suçlama yapmak sanırım ülkemizde çok kolay.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xkrc 3 ay
D5300 + tamron 17-50 2.8 vcsiz makinemi 2 yılı aşkın süredir kullanıyorum.
Hem hafifliği, hem sensör başarımı gayet iyi bir makine. Şu an bile tam dolu pille yaklaşık 400 fotoğraf çekiyor (uzun pozlama, flaş kullanmadan) dahili wi-fi ile nikon wmu uygulamasıyla fotoğrafları kolayca telefona alıp istediğim yerde paylasabiliyorum.
İkinci el piyasası ortalama bin TL olan bir makine ile son model bilmem kaç kameralı telefonlara ihtiyacım olmuyor ihtiyacım olan wi-fi yi açmak ve paylaşmak.
Kullandığım lens fotoğrafa ilgi duyan hemen herkes tarafından bilinen bir lens ve oldukça başarılıdır ancak bu makinede 35mm son derece net, keskin ve kontrastı çok iyi sonuçlar veriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 4 ay
İnceleme için teşekkürler. Güzel noktalara değinilmiş. Esasında Donanım Haber’in kanayan yarasıdır fotoğraf makinesi incelemeleri. Fakat kötü inceleme anlamında söylemiyorum. Bu alanda daha fazla inceleme yapılması gerektiği anlamında söylüyorum. Şöyle ki forumda mesela telefon ve bilgisayar incelemeleri yapılıyor fakat konu fotoğraf makineleri olunca bu konuda inceleme sayısı yok denecek kadar az. Bu konuya daha fazla ağırlık vermenizi ve editör sayınızı artırmanızı tavsiye ederim. Fotoğraf makinesi incelemesi görünce ne kadar sevindim anlatamam.

İnceleme hakkında ufak bir düzeltme yapayım. D7xxx serisi ile D5xxx serisi tamamen aynı değildir. D3xxx/D5xxx serilerinde gövdeden AF motoru desteği yoktur fakat D7xxx serisinde gövdeden AF motoru desteği vardır. Dolayısıyla AF motoru olmayan eski D lensler D7xxx serilerinde kullanılabiliyor fakat D3xxx/D5xxx serilerinde kullanılamıyor. Yani D7xxx serisi hem geçmişe hem ileriye dönük bir seri. Yanlışım varsa düzeltin.
Esasında sizden D7500 incelemesi bekliyorum. Yanlış bilmiyorsam 2017 çıkışlı ama yeni sayılabilecek bir model. Şu an hâlâ D7xxx serisinin en güncel modeli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kurs@tz 4 ay
Nisan 1 Şakası falan sandım ama değilmiş
Mesut bey galiba Donanımhaber olarak Uzay zamanda bükülme yaşadık ve yaklaşık 5 küsur yıl geriye 2013 yılı sonlarına geri döndük, ve o tarihlerde henüz yeni çıkmış en son model giriş üstü orta sınıf Nikon dslr D5300 tanıtımı yapıyoruz


Eh bu da bir hizmet sonuçta, başarılarınızın devamını diliyoruz, böyle nostaljik incelemelerinizi zevkle izliyoruz, yetmez ama evet, sizden bir dahaki nostalji videonuzda xp sp2 işletim sistemi altında Ati x1950 Pro Agp+p4 prescott 3.2 testleri bekliyoruz
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 4 ay
Mesut Bey boş eleştiri olarak almaz iseniz D5600 çıkalı bir yılın uzeri olacak, hal böyleyken D5300' ü incelemek için biraz geç bir vakit değil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MR.BERK 4 ay
Arşiv videosumu bu ? makine çıkalı 3 yıl oldu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 ay
D5300 Nikon kullanıyorum efendim. Seri Çekim yapamıyorum. Ilgi ve yardımlarınıza şimdiden teşekkür ediyorum. Videonuzu dinledim. Foto shop kursuna mi gitmeliyim. Dediginiz gibi Raw çekimi göremiyorum. Sevgilerimle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 4 ay
Giriş seviyesi makine için güzel.. Ama aynı düzey Canon renkleri daha keskin ve net.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 4 ay Seyrim
Bu değerlendirmeyi neye dayanarak yazdınız merak ettim, Bu ürün ile birlikte aynı fiyat ve segmentte olan bir canon kullanarak'mı bu sonuca ulaştınız yoksa örnek fotoğraflara'mı baktınız?
Eğer örnek fotoğraflara bakmış iseniz makinalar üzerindeki lenslere dikkat ettiniz'mi aynı fiyat ve kalitede olan lenslermiydi?
Video ile ilgili konuşursak bir bölümde incelemeyi yapan arkadaş makina çok keskin fotoğraflar çekiyor diyor ama burada'da önemli olan kısım lens, Makina üzerindeki lens ne kadar iyiyse fotoğrafta o kadar iyidir, Birde bu makina yerine en azından D5500 gibi bir model olsaydı daha iyi olurdu yeni çıkmış bir makina değil sonuçta, Başlık inceleme değilde Hala Alnırmı Veya Değerlendirmesi tarzı bir şekilde olsaymış daha iyi olurmuş bence.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dt1907 4 ay
nikon z6 z7 d850 sony a7 ııı a7 r3 canon makinalarını inceleme olması dileğiyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
10:53
Tüketici Haklı | Sahte Borç Bildirimi ile Haciz Tehlikesi
657 izlenme · 3 sa. yeni video
04:54
E3: Bethesda Standı turu
19,6b izlenme · 11 ay
11:43
E3: The Division 2 oynadık
24,5b izlenme · 11 ay
13:18
2si1 inceleme | Samsung Galaxy Buds ön inceleme
652 izlenme · 2 sa. yeni video
10:00
Netflix'in amacı ne? Türk süper kahraman dizisi nereden çıktı?
15,6b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
03:11
Micro USB'den şarj olan pil "Smartoools AA2 ve AA4 inceleme"
12,4b izlenme · 6 ay
18:01
Yok böyle mikrofon | Rode Wireless Go aldım
3,4b izlenme · 1 hf.
57:56
2si1: SSD fiyatları düşüyor!
13,8b izlenme · 11 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,5b izlenme · 20 sa. yeni video
05:46
iPhonedo ile E3 sohbeti
23,7b izlenme · 11 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16,3b izlenme · 2 gün
32:12
Playstation varken Xbox alınır mı?
29,2b izlenme · 1 yıl
21:55
Video uzmanı | Canon EOS R inceleme
7,6b izlenme · 3 ay
19:02
Kripto Para Günlüğü: 1 Milyar TL'lik vurgun! Turcoin
14,7b izlenme · 11 ay
04:41
E3: Ubisoft stand turu
20,2b izlenme · 11 ay
03:33
E3: Sony'nin editörlere özel oyun alanı
22,1b izlenme · 11 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim