Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ile şirketin geleceğini konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia uzun süredir merakla beklenen Windows Phone işletim sistemli yeni nesil akıllı telefonlarını geçtiğimiz hafta duyurdu. Şu anda Windows Phone, MeeGo, Symbian ve Series 40 olmak üzere dört farklı platformda telefonlara sahip olan Nokia'da pazara sunulacak yeni nesil telefonları, şirketin gelecek stratejisi ve son gelişmeleri Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ile konuştuk.
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İkinci kere kamera arızasından dolayı servise gönderdim demiştim. Telefon geldi. Bu seferde sürekli sinyal yok diyor. Hiç bir fonksiyonu çalışmıyor. Denedim. Hatta problem yok. Ancak sinyalin çok kuvvetli olduğu yerlerde çekiyor.
Telefon en üst yetkili serviste onarım görüyor. Gerekli tüm yerleri konu ile ilgili bilgilendirmiştim. Bir yıl olacak hala daha telefonu tam manası ile kullanamıyorum. Açılmadık onarım görmedik yeri kalmadı telefonun.
Ben Lumia yayı özellikle tercih ettim. Bu nasıl kalite. Bu nasıl servis anlayışı. Bu nasıl ürününün arkasında durma bilinci.
Sakın sakın almayın. Ayrıntılı bilgi isteyen seyuboglu@yahoo.com dan bana ulaşabilir. Hemen cevap veremesem de (malum telefonum yok.) görür görmez cevap vereceğim.
Saygılar
yani ben gidip 1300 tlye nokia almam arkadaş samsung,htc alırım ve üstüne braz daha koyar apple alırm. sen gözün gibi bak simbiyına...
hatta rafı bile göremedim nokia shopta o derece yani
yaa bi de resmen kameraya baka baka n9 için devamı gelmeyecek diyo ya ona nasıl gıcık oluyorum anlatamam yaa.
röportajı veren kişi için demiyorum yanlış anlaşılmasın da bu konuda nokiadan kim konuşura konuşsun yani diyo ki
biz bebek gibi telefon yaptık size kakaladıktan sonra elinizde patlatacaz onları sonra wp ye geçecez diyolar.
androide geçmeyeceği kesin...
Ancak sanırım nokianın batmasının neredeyse imkansız olduğunu hala anlayamadınız...Belki kendi yağında bir süre kavrulmaya devam edecek ama o yağ asla yanmayacak.
Nokianın windows phone ile anlaşması gerçekten en mükkemmel adımı oldu.Bu geçiş sürecinde de symbianlı cihazlarıda geliştirmeye devam etmesi de gerçekten çok iyi...kısmet olursa nokia n8in yerine gelecek olan modeli alacağım inşallah