Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ile şirketin geleceğini konuştuk

Nokia uzun süredir merakla beklenen Windows Phone işletim sistemli yeni nesil akıllı telefonlarını geçtiğimiz hafta duyurdu. Şu anda Windows Phone, MeeGo, Symbian ve Series 40 olmak üzere dört farklı platformda telefonlara sahip olan Nokia'da pazara sunulacak yeni nesil telefonları, şirketin gelecek stratejisi ve son gelişmeleri Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ile konuştuk.

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