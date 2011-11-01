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Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ile şirketin geleceğini konuştuk

7 yıl
64,8b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia uzun süredir merakla beklenen Windows Phone işletim sistemli yeni nesil akıllı telefonlarını geçtiğimiz hafta duyurdu. Şu anda Windows Phone, MeeGo, Symbian ve Series 40 olmak üzere dört farklı platformda telefonlara sahip olan Nokia'da pazara sunulacak yeni nesil telefonları, şirketin gelecek stratejisi ve son gelişmeleri Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ile konuştuk.
 

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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Nokia Lumia 800 tasarım olarak müthiş, yazılım olarak ta gelişecektir. Nokia'nın Windows Phone ile başarı yakalayacağından eminim. Ayrıca şirketin genel müdür seviyesinde sık sık kullanıcıların karşısına çıkması da takdire şayan bir gelişme bence. Sanırım Nokia N8'den Lumia 800'e geçeceğim :))
Nokia Lumia 800 tasarım olarak müthiş, yazılım olarak ta gelişecektir. Nokia'nın Windows Phone ile başarı yakalayacağından eminim. Ayrıca şirketin genel müdür s...
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wampaa 7 yıl
2016 a ya kadar symbian diyor yuh ya 5800 kullanyorum ama sunrise ile katlanıyorum :D galaxi S II kullandıktan sonra elime alasım gelmio :)
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ErTuFx 7 yıl
Symbian göz bebegimiz diyor :)
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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
Nokia Lumia telefon aldım. Daha bir yılı dolmadan kamerası bozuldu. Kamerasını değiştirdiler. Sonra tekrar bozuldu. Şikayet hattına durumu gayet ayrıntılı açıkladım. Telefon daha çok yeni. Değiştirin bu telefonu dedim. Ama yine servise aldılar. Yine kamerasını değiştirdiler. Telefon bozulup duruyor. Kimse almasın. Hadi bozuluyor neden ısrarla parçasını değiştirip aynı bozuk telefonu bana geri gönderiyorlar. Her servise gidişinde 10+ gün telefon geri gelmiyor. Yerine telefon vermiyorlar. Tüm ayarlar bozuluyor. Bu telefon bana tam bir eziyet oldu.
İkinci kere kamera arızasından dolayı servise gönderdim demiştim. Telefon geldi. Bu seferde sürekli sinyal yok diyor. Hiç bir fonksiyonu çalışmıyor. Denedim. Hatta problem yok. Ancak sinyalin çok kuvvetli olduğu yerlerde çekiyor.
Telefon en üst yetkili serviste onarım görüyor. Gerekli tüm yerleri konu ile ilgili bilgilendirmiştim. Bir yıl olacak hala daha telefonu tam manası ile kullanamıyorum. Açılmadık onarım görmedik yeri kalmadı telefonun.
Ben Lumia yayı özellikle tercih ettim. Bu nasıl kalite. Bu nasıl servis anlayışı. Bu nasıl ürününün arkasında durma bilinci.
Sakın sakın almayın. Ayrıntılı bilgi isteyen seyuboglu@yahoo.com dan bana ulaşabilir. Hemen cevap veremesem de (malum telefonum yok.) görür görmez cevap vereceğim.
Saygılar
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1. Selim 7 yıl
akılsız telefon piyasasının lideri nokia.
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alcakkofte 7 yıl
nokianın pazar payı çok küçüldü teknolojiye ayak uyduramadı akıllı telefonlarıda çerez gibi satarım dediğ ve hiç AR-GE çalışmasını önemsemedi, sonuç 3.sınıf bir şirket konumuna düştü. düşünün samsung nokianın ne kadar gerisindeydi.bir android nelere sebeb oldu :) ben artık nokianın başka alanlara atılmasını bekliyorum. Carl Zeiss ile kamera sektörü gibi mesela. iphone htc ve samsung şu an pazarı brakmayacak gibiler ki zaten htcnin uzun bir sure windows kullandığını ve verim alamadığını biliyoruz. nokia ve microsoft iki düşüş yaşayan şirket bence artık daha hızlı düşecek.

yani ben gidip 1300 tlye nokia almam arkadaş samsung,htc alırım ve üstüne braz daha koyar apple alırm. sen gözün gibi bak simbiyına...
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MrDj 7 yıl
tuşlu telefonlardaki başarısını dokunmatiklerde gösterse ne güzel olur.5100 ve 6300 efsane oldu.ne güzeldi eski telefonları.şu an galaxy mini var bende ama 6300 kadar ses vermiyor kulaklığa.
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dewr 7 yıl
şuanki telim n97 mini.. son nokia telim olacak..son 1 yıldır çewremdeki kimseye nokia aldırmıyorum.. nokia almıyorum almaya çalışanları uyarıyorum..
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farego 7 yıl
yorumları okudum da nokia batmış millet bilinclenmiş...

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RevengeR 7 yıl
kasım diyo kadın arkadaş aralık bitti hala raflarda göremedim ben
hatta rafı bile göremedim nokia shopta o derece yani

yaa bi de resmen kameraya baka baka n9 için devamı gelmeyecek diyo ya ona nasıl gıcık oluyorum anlatamam yaa.
röportajı veren kişi için demiyorum yanlış anlaşılmasın da bu konuda nokiadan kim konuşura konuşsun yani diyo ki
biz bebek gibi telefon yaptık size kakaladıktan sonra elinizde patlatacaz onları sonra wp ye geçecez diyolar.
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DeepHou5e 7 yıl
symbian i suclamayin yaaa. Koybakalim Simbian3 e cift cekirdek 4.3 inc ekran androide tekrar kafa tutar hale gelir. Ama durust olmak gerekirse birdaha nokia almam.
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ax 7 yıl
nokiayı savunmayın hala.sattığı telefonların durumu ortada.fiyatları zaten komedi.nokia alınacaksa bunun sebepleri kendi içerisinde vardır muhakkak ama en iyiler arasında değil artık...
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DH Misafiri 7 yıl
londra ya gitmişsin hala aynı mikrofun şu mikrofonu değiştir artık ben utandım yaa :D
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DH Misafiri 7 yıl
This was so hpeflul and easy! Do you have any articles on rehab?
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S 7 yıl
Nokia ve gelecek. Tamam.
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neco426 7 yıl
O bu hikaye nokia androide geçmezse 10 yıla kalmaz.
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SystemApps 7 yıl neco426
neco426

O bu hikaye nokia androide geçmezse 10 yıla kalmaz.

androide geçmeyeceği kesin...

Ancak sanırım nokianın batmasının neredeyse imkansız olduğunu hala anlayamadınız...Belki kendi yağında bir süre kavrulmaya devam edecek ama o yağ asla yanmayacak.

Nokianın windows phone ile anlaşması gerçekten en mükkemmel adımı oldu.Bu geçiş sürecinde de symbianlı cihazlarıda geliştirmeye devam etmesi de gerçekten çok iyi...kısmet olursa nokia n8in yerine gelecek olan modeli alacağım inşallah
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