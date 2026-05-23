Türkiye'nin Mach 25 hızındaki kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN

Türkiye'nin kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN SAHA 2026'da tanıtıldı! 6.000 km menzili, Mach 25 hızı ve 4 roket motoru ile savunma sanayiimiz için yeni bir çağ açılıyor

Donanım Haber için SAHA 2026 fuarını ziyaret eden Cem Sünbül, fuarın tartışmasız yıldızı olan YILDIRIMHAN balistik füzesini yerinde inceledi! Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli kıtalararası balistik füze (ICBM) olan YILDIRIMHAN, savunma teknolojilerinde çığır açan bir dönüm noktası olarak tarihe geçiyor.

Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli kıtalararası balistik füze (ICBM) olan YILDIRIMHAN, savunma teknolojilerinde çığır açan bir dönüm noktası olarak tarihe geçiyor.

Millî Savunma Bakanlığı AR-GE merkezi tarafından geliştirilen YILDIRIMHAN, tam 6.000 km menziliyle Ortadoğu, Kuzey Afrika, Rusya, Orta Asya, Hindistan alt kıtası ve Çin'in batı bölgelerini kapsayan devasa bir stratejik etki alanına sahip. İngiltere'den Hindistan'a, İskandinavya'dan Orta Afrika'ya uzanan bu menzil, füzenin yalnızca bölgesel değil küresel ölçekte stratejik bir caydırıcılık aracı olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Hız açısından da YILDIRIMHAN son derece etkileyici: terminal safhada Mach 25'e ulaşan füze, resmi olarak hipersonik sınıfa giriyor. Mach 9 ile Mach 25 arasındaki bu hız aralığı, mevcut hava savunma sistemlerinin reaksiyon sürelerini ciddi ölçüde kısıtlıyor ve füzeyi modern savaş konseptlerinde vazgeçilmez bir stratejik araç hâline getiriyor.

Teknik özellikleri açısından YILDIRIMHAN, sıvı azot tetroksit yakıt sistemi ve dört roket itki motoruyla dikkat çekiyor. Sıvı yakıt yapısı, bu tür sistemlerin menzil ve yük taşıma kapasitesi açısından kattı yakıtlı füzelere kıyasla sunduğu avantajları beraberinde getiriyor. Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de teyit ettiği bilgilere göre sistem, Türk savunma sanayiinin ulaştığı en ileri noktayı temsil ediyor.

Balistik füzeler, atmosfer dışına çıkarak belirlenen hedefe yüksek hızda balistik yörünge üzerinden ulaşıyor; bu da erken uyarı ve hava savunma sistemlerine son derece sınırlı tepki süresi bırakıyor. Son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler, bu tür sistemlere sahip olmanın bir lüks değil, mutlak bir zorunluluk olduğunu bir kez daha kanıtladı. YILDIRIMHAN, Türkiye'nin bu alandaki kararlılığının en somut ifadesi.

SAHA Expo 2026'da YILDIRIMHAN'ın yanı sıra torpido sistemleri ve diğer yerli savunma ürünlerini de yakından inceledik. Tüm gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın! Detaylı haberler için donanimhaber.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.