Nokia Türkiye Genel Müdürü'yle N9, MeeGo, Symbian ve en son gelişmeleri konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Donanimhaber.com olarak Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Bu röportajda başta N9'un çıkışı ve satış fiyatı olmak üzere Windows Phone telefonlar, Symbian'ın geleceği, Nokia'daki son gelişmeler, pazar payındaki düşüş ve merak edilen hemen her soruyu Nokia'nın ülkemizdeki bir numaralı ismine sorduk.
Paylaş Tweetle
3gb işlemci
bazı kişiler bu telefonu alcak ve tutmadı diye 1 sene sonra meego desteği kesilcek ve millet tekrardan iphone 6 veya galaxy S4 beklemek zorunda kalcak :D yurdum insanı gaza gelmeye bayılır özellikle konu nokia ise gözü kapalı o kazığa oturur =D