Nokia Türkiye Genel Müdürü'yle N9, MeeGo, Symbian ve en son gelişmeleri konuştuk

Donanimhaber.com olarak Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Bu röportajda başta N9'un çıkışı ve satış fiyatı olmak üzere Windows Phone telefonlar, Symbian'ın geleceği, Nokia'daki son gelişmeler, pazar payındaki düşüş ve merak edilen hemen her soruyu Nokia'nın ülkemizdeki bir numaralı ismine sorduk.

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