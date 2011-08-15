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Nokia Türkiye Genel Müdürü'yle N9, MeeGo, Symbian ve en son gelişmeleri konuştuk

7 yıl
102,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanimhaber.com olarak Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ile özel bir röportaj gerçekleştirdik. Bu röportajda başta N9'un çıkışı ve satış fiyatı olmak üzere Windows Phone telefonlar, Symbian'ın geleceği, Nokia'daki son gelişmeler, pazar payındaki düşüş ve merak edilen hemen her soruyu Nokia'nın ülkemizdeki bir numaralı ismine sorduk.
 

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Silent Guardian 7 yıl en beğenilen
Neey ?1.500 lira mı ?Kusra bakma nokia gene bir gelecek vaad etmiyorsun.
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NDS 7 yıl

OvernightSensation
kusura bakmasın meego ile umutluydum fakat o fiyatı duyduktan sonra n9 hayatta almam isterse 3gb işlemci koysunlar.

3gb işlemci
OvernightSensationkusura bakmasın meego ile umutluydum fakat o fiyatı duyduktan sonra n9 hayatta almam isterse 3gb işlemci koysunlar.
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karaköy_soğancısı 7 yıl
burası türkiye bakın ne olcak ;
bazı kişiler bu telefonu alcak ve tutmadı diye 1 sene sonra meego desteği kesilcek ve millet tekrardan iphone 6 veya galaxy S4 beklemek zorunda kalcak :D yurdum insanı gaza gelmeye bayılır özellikle konu nokia ise gözü kapalı o kazığa oturur =D
burası türkiye bakın ne olcak ;bazı kişiler bu telefonu alcak ve tutmadı diye 1 sene sonra meego desteği kesilcek ve millet tekrardan iphone 6 veya galaxy ...
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onkuba 6 yıl
androidi ben 1.5-2 yil once kullanmaya basladim ozamanlar androidi bilen yoktu fakat simdiki durumuna bakin.windows phoneda hizli ilerliyor.windows phone'u kucumsemeyelim bence buyuk bir potansiyeli var.
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Mellkor 6 yıl
WP lu cihazlarla en basitinden symbianli cihazlarda yaptiginiz bircok seyi yapamazken tutupta ios ve androidle karsilastirip is var demek yanlis olur daha cok erken cunku. Bluetooth ile daha resim dahi gonderemiyorsunuz. Sinirli Turkce dil destegi ve yabanci dilde markete sahip.

Birde donanim meraklisi arkadaslar var icine ne kadar iyi islemci koysalarda yada rami yukseltselerde cihaz ile yapabileceklerin sinirli duzeyde. Zaten WP lar donanim olarak kisitlanmis cihazlardir.
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_LegendmJ_ 6 yıl
windows phone nun ustune gitse nokia iyi olur is var gibi ama once kurtul artik su symbian dan nokia.
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Can8063 6 yıl _LegendmJ_
_LegendmJ_

windows phone nun ustune gitse nokia iyi olur is var gibi ama once kurtul artik su symbian dan nokia.

windows phone 8le 4 çekirdekli telefonlar çıkartacaklar artık bence yavaş yavaş iddaalı olmaya başlayacaklar.
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man utd 6 yıl
nokia mı kaldı yaa
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Offret 6 yıl man utd
man utd

nokia mı kaldı yaa

Bence çok yanlış düşünüyorsun.Nokia var hatta diğer şirketlerden daha çok var.Nokia'nın akıllı telefonlarda kötü olduğu gerçek.Symbian'ı bırakmamaya ısrar etti batırdı,meego'ya zaten tutunacak gibi de durmuyor ama videoda söylendiği gibi windows phone'la atağa geçileceği düşünülüyor ama bunlar sadece akıllı telefonlarla ilgili.Nokia'nın kazancının büyük bölümü akıllı telefonlardan değil 3310 gibi basit modellerden sağlıyor.Afrika kaç kişinin 400-500'ü bırak 200 euro'ya telefon alacak kadar maddi durumu iyi ?
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theasus 6 yıl
Sana diyecek söz bulamıyorum Nokia. Bir geçmedin gitti Android'e.
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competition 7 yıl
Nokia N9 aldım bana görüntülü görüşmenin sonra geleceğini ve yüklenebileceği söylenmişti nokia tarafından, gelgelelim google talk diye net üzerinden karşındakindede olması gereken (google talk) gibi bir video rama programı geldi.
halbuki ben elden çıkardığım n97 de video aramayı operatörün şebekesi üzerinden aktif kullanıyordum, şimdi N9 da kullanamıyorum... teli değiştirdiğime pişman oldum...n9 aldığıma da....üretici direkt video aramayı koymamış n9 'a halbuki n97 ve alt serilerde bu aktif kullanılıyordu....
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aadnan 7 yıl
Malesef yok. Destek verilmeyecek bir telefon neden üretilir. anlaması zor.
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ahmetdemirci 6 yıl competition
competition

Nokia N9 aldım bana görüntülü görüşmenin sonra geleceğini ve yüklenebileceği söylenmişti nokia tarafından, gelgelelim google talk diye net üzerinden karşındakindede olması gereken (google talk) gibi bir video rama programı geldi.

halbuki ben elden çıkardığım n97 de video aramayı operatörün şebekesi üzerinden aktif kullanıyordum, şimdi N9 da kullanamıyorum... teli değiştirdiğime pişman oldum...n9 aldığıma da....üretici direkt video aramayı koymamış n9 'a halbuki n97 ve alt serilerde bu aktif kullanılıyordu....

oda bişeymi? milyarlık ayfonlarda hala yok şebeke destekli video arama :)
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zeynafazi 7 yıl
EWTERGRGFDG
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Blutarch Mann 7 yıl
İphone forever ama ne olursa olsun acayip bayilirdim nokiyaya ozellikle o n95 yokmu...
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_flintstone 7 yıl
Doğru düzgün bir Navigasyon yazılımı olmadığından IPhone kullanmam.
Garmin ve NDrive için Nokia alırım. Başkada Web tarayıcı olarak Nokia Türkiye Mobil Internet şartlarında yetiyor
EDIT: Yani fiyatı 350TL olan GPS özellikli dokunmatik bir Nokia bana yetiyor.
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FX4100 7 yıl
her daim Nokia




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perikentli 7 yıl
okadar para verilmez bu telefon lara yazık
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DH Misafiri 7 yıl
Symbian işletim sistemi gayet başarılı. Beğenmeyen arkadaşlar ios veya androit alsınlar samsung lg iphone htc hepsi tırt bir yere düşürdün mü at çöpe:)
Ben C7 kullanıyorum ve N9 ila Lumia 800 arasında kaldım,
meego ya gelince yaşanan aksaklıklar ve gecikmelerden dolayı nokia windows phone 7 ile anlaşmıştır.
N9 ve lumia 800 den sonra nokianın ölmeyeceğini herkes anladı sanırım..
Bir haber daha Windows 8 işletim sistemli nokia pc tablet pek yakında
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K_Spartakus 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Symbian işletim sistemi gayet başarılı. Beğenmeyen arkadaşlar ios veya androit alsınlar samsung lg iphone htc hepsi tırt bir yere düşürdün mü at çöpe:)

Ben C7 kullanıyorum ve N9 ila Lumia 800 arasında kaldım,

meego ya gelince yaşanan aksaklıklar ve gecikmelerden dolayı nokia windows phone 7 ile anlaşmıştır.

N9 ve lumia 800 den sonra nokianın ölmeyeceğini herkes anladı sanırım..

Bir haber daha Windows 8 işletim sistemli nokia pc tablet pek yakında

pardon ama söylediğin markaların tırt olduğunu nereden biliyorsun ? 5 senedir htc kullanıyorum birçok defa yered üşürdüm fırlattım ama hala çalıştığını iyi bilirim . sen galiba nokianın telefonlarıyla karıştırdın . htcyi 5 senedir neden kullandığımın kanıtıdır .

maalesef artık nokia beğenilmediği için millet androide , ios'a yada bada'ya geçiyor . amatörce ve hala geriden takip eden uygulamaları olan symbianı ne yapsınlar ..nasıulsa azıcık ömrü kaldı , bunlar son nefesleri symbianın .

unutuyordum N9dan ve lumia 800den sonra nokianın ölmeyeceğinin kanıtı demişsin ama N9un ölü doğan bir sistem odluğunu unutmuşsun yada görmemezlikten geliyorsun .... bu da nokianın basiretsizliği osla gerek .
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