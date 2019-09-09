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    Nokia'nın en sağlam telefonu | Nokia 800 Tough ön inceleme

    2 hf.
    3,5b
    1
    Cep Telefonları
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Nokia'nın yeni modeli olan 800 Tough, başına gelebilecek pek çok şeye karşı yüksek dayanım gösteriyor. Düşmeye, suya, toza ve neme karşı korumalı olan telefon, Kai OS işletim sistemini kullanıyor.
    Nokia farklı ihtiyaçlara yönelik yeni nesil telefonlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Şirketin Tough 800 adını verdiği modelini IFA 2019'da kullanma şansı yakaladık. Amerikan Ordusu'nun testlerini geçen telefon, düşmeye-suya-toza karşı yüksek mukavemet gösteriyor, detaylar videomuzda. 


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    MC.CYBER_ 2 hf.
    eskiden sinirlenince telefonu duvara vurup rahatlardık bazen yapasım geliyor. Bu telefonda öyle olmuş
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    WooR 1 hf.
    Küçük ve kompakt cihazlara benim gibi kafayı takanlar için çok iyi bir cihaz olmuş. Şunu söyleyebilirim bu cihaz her kesime değil aksine sadece kısıtlı bir kesime hitap ediyor.
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    rabitelli 2 hf.
    Halen aktif kullandığım (evet şaka değil, başka telefonum yok) 5800'de aynı. Ceviz kırıyor, lastik değiştirirken takoz niyetine kullanılıyor, çivi çakıyor falan. 9. senesinde ve halen öldüremedim



    Zarzung ve nanayfoncu gençliğe telefon satamayan nokia akıllılık ederek spesifik bir kitleyi/ihtiyacı hedeflemiş. İyi de etmiş.
    "PabCi" oynayan çocuklara değil ama PubG'yi direk yaşayanlara hitap edecektir

    edüt/büdüt.
    diplomasında mimar kelimesi geçen biri olarak diyebilim ki; gün boyunca çamurun, tozun, vıcık betonun, suyun, kaynak dumanı ve tozunun içinde debelenen şantiye şeflerinin, formenlerin 2. tel tercihi olacaktır.
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    yigitsanal 2 hf.
    KaiOS geleceği olan bir işletim sistemi. Google bile destek veriyor buradan bile anlayabiliriz bunu. Türkiyeye gelirse ve makul bir fiyattan satışa çıkarsa benim ailemde bende dahil 3 adet talibi var şimdiden. Ha 1.000 liraya çıkarsa üzgünüm...
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    ramis78 2 hf.
    amiral gemi bu mu yani
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    Askaparta 2 hf.
    Nokia, toza mı kaldın yoksa tozlarından mı doğacaksın?
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    WB 2 hf.
    Adamlar kaybettikce isi iyici fanteziye vurdu..
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    Mehmet Can ÖZBEY 2 hf.
    Ne çabuk unuttuk

    (Bknz:3310)
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    TsG 2 hf.
    mantıklı, işleve uygun bir cihaz.
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    faniseyler 2 hf.
    Nokia: Bu da mı gol değil?
    Biz: Gol ama kendi kalene attın.
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    MC.CYBER_ 2 hf.
    eskiden sinirlenince telefonu duvara vurup rahatlardık bazen yapasım geliyor. Bu telefonda öyle olmuş
    Yanıtla +6
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