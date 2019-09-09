Nokia'nın en sağlam telefonu | Nokia 800 Tough ön inceleme

Nokia'nın yeni modeli olan 800 Tough, başına gelebilecek pek çok şeye karşı yüksek dayanım gösteriyor. Düşmeye, suya, toza ve neme karşı korumalı olan telefon, Kai OS işletim sistemini kullanıyor.

Nokia farklı ihtiyaçlara yönelik yeni nesil telefonlarıyla ses getirmeye devam ediyor. Şirketin Tough 800 adını verdiği modelini IFA 2019'da kullanma şansı yakaladık. Amerikan Ordusu'nun testlerini geçen telefon, düşmeye-suya-toza karşı yüksek mukavemet gösteriyor, detaylar videomuzda.