Nokia'nın en iddialı Android telefonu elimizde: Nokia 6

Nokia geri döndü ve Android tabanlı üç yeni akıllı telefon tanıttı. Bu videomuzda Nokia'nın yeni telefonlarının en iddialısı olan Nokia 6'ya yakından bakıcak ve detaylarını mercek altına alacağız.

Nokia geri döndü ve Android tabanlı 3 yeni akıllı telefon tanıttı. Bu modellerden Nokia 3 ve Nokia 5'i daha önceki videolarımızda tanımıştık. Bu defa konuğumuz, Nokia'nın duyurusunu yaptığı ilk Android telefonların en iddialısı olan Nokia 6, iyi seyirler.