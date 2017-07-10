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Nokia'nın en iddialı Android telefonu elimizde: Nokia 6

1 yıl
85,2b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia geri döndü ve Android tabanlı üç yeni akıllı telefon tanıttı. Bu videomuzda Nokia'nın yeni telefonlarının en iddialısı olan Nokia 6'ya yakından bakıcak ve detaylarını mercek altına alacağız.
 
Nokia geri döndü ve Android tabanlı 3 yeni akıllı telefon tanıttı. Bu modellerden Nokia 3 ve Nokia 5'i daha önceki videolarımızda tanımıştık. Bu defa konuğumuz, Nokia'nın duyurusunu yaptığı ilk Android telefonların en iddialısı olan Nokia 6, iyi seyirler. 

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ardicli2000 1 yıl en beğenilen
Donanım çok geri. Uzaktan yakından üst düzeyle hatta orta düzeyle alakası yok. Ayrıca arayüzü de net kasıyor. Takılmalar var görmesi zor değil.
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lido 1 yıl
Yanlış bilmiyorsam 1350 lira fiyatı var o paraya benzer donanımda iki tane xiaomi 4x alınır. Vodafone un nokia fiyatlarında ciddi indirime gitmesi gerek.
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muratkaya 1 yıl
Nokia beni hiç şaşırtmadı. Çöp üstüne çöp tanıtıyor. Eskisi gibi düşük donanım, yüksek fiyatı bol reklamla iteleyecek.
1 Yanıt Yanıtla +9
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DH Misafiri 10 ay
Kardeş nokia 6 aldım sıfır telefon çok ısınıyor neden ve ne yapmalıyım
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reddes 10 ay DH Misafiri
Oyun oynarken mi ısınıyor?
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napolyon94 1 yıl
2018 modelini bekliyorum. Mevcut modelin islemcisi gayet yeterlide tek kotu yani kasa biraz buyuk.
Yeni model de kamera yine ayni. Ram 1 gb daha fazla. Kasa ekran orani daha iyi olsa da bu seferde kasa daha kalin.
Gidip snap800 600 vs alacaginiza gidin snap400 alin bataryaniz daha uzun gitsin. Ben kendim mobilde oyun olayini biraktim zaten.
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reddes 10 ay napolyon94
Çok doğru dizel araba gibi hiç harcamıyor belki hız oyun vs isteyenler için cazip gözükse de günün ortasında ortada kalınca hızın bir önemi kalmıyor. Telefonu sabahtan beri kurcalıyorum 8.1 güncellemesini de yaptı şuan %75 te snap 630 dan hızlı değil ama sonuçta 2 katıda değil 0,4 ghz daha hızlı sadece. yanlış mı?
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carpediemrcp 1 yıl
2018 serisi Türkiye'ye geç girecek sanırım. Bu telefonu almayı düşünüyorum. Lakin işlemcisi çok kötü, ahizesi parazitli ve kamerası çok kötü gibi yorumlara rastlıyorum. Kullanıcı arkadaşlar bu konuda yardımcı olabilir mi? Alışveriş sitelerinde birçok yorum var ve kimisi 2 gün kullanıp yorum yapmış. Güvenemiyorum o yüzden.
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reddes 10 ay carpediemrcp
Kamera kötü diyenler yalan söylüyor. Bence çok iyi görüntü kalitesi var. Kendim kullandığım için söylemiyorum. Kusurlu olsa çekinmeden yazarım. Ahizede parazit yok istersen Dolby'yi açarsın yanında konuşuyormuş gibi dinlersin. Ama dolby açarsan telin zil sesi kısık çıkıyor. Bunu da söyleyim. İşlemci kötü değil. Speed testlere gidip bakabilirsin iphone 6 yı şutlamış. 3 gb ram herşeye yeter. Kullandıkça tecrübelerimi yazarım.
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nitella 1 yıl
Arkadaşlar kimse nokia ya kabahat bulmasın. Nokia yı mikrosoft satın aldı ve kendi işletim sistemi için bekletti. Ms kendi işletim sistemini bir türlü hayata geçiremedi ve uygulama bakkalını da yeterli seviyelere ulaştıramadı. Ms nin bu başarısızlığının en büyük mağduru maalesef ki Nokia oldu.
Ben nokia nın bu atağını gayet başarılı buluyorum. 6 serisi sar değeri en düşük telefonlardan. Ve 2018 serisinde büyük farklılıklar var. 8 çok iyi ama fiyatı baya yüksek. Şuan nokia 6 1000 TL nin altına alınabilir ki bu özellikte yetkili dağıtıcı garantili kaç telefon var acaba.
Çin telefonları çok başarılı​ fakat sar değerleri çok yüksek.
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reddes 10 ay nitella
aynen sar değeri konusunda özellikle a1 1,75w/kg iken nokia 0,49w/kg
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DineİnValhalla 1 yıl
Nokia bi aralar piyasanın altını üstüne getiriyordu uzun zamandır istediklerinin çıkaramamalarına üzülmüştüm inşallah bu telefonlarla piyasanın tepesine çıkarlar tekrar
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autoshow 1 yıl
Çok doğru katılıyorum. Samsung J7 pro getirdi 16gb olarak yemedi. 2. parti 32gb olarak dagıttılar piyasaya. Samsung'un domine ettiği pazarda iyi bir seçenek oldu bence. 4 aydır kullanıyorum. Gerçekten stabil ve güzel bir telefon. Tabi verdiğiniz paraya orantılı olarak.
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astegon 1 yıl
En azından Nokia TR'de resmi olarak satış yapıyor. Xiaomi vb cihazlarla karşılaştırmayın. Resmi olarak buraya giriş yapsa o çok beğendiğiniz Mi'leri 2000+ seviyesinden alabilirsiniz.
Bence giriş+orta arası bir yerde bu cihaz. Samsung'un domine ettiği giriş ve orta seviyede "Ben de varım" diyor. Sanki J5 J7 çok hızlı çok matah. 2 Gb ram ile çıkarmış J5 pro diye geziniyor samsung.
Nokia doğru işler yapıyor kim ne derse desin. Giriş ve ORta segmentte çok boş kaldı samsung. Her şey amiral gemisi dedikleri cihazlar değil.
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DH Misafiri 1 yıl
1200 tl lik telefondan ıphone 6 samsung s6 performensı b mı bekliyorsunuz . kıyaslarınız hep hatalı...
kıyas yapılacaksa nokıa 8 ile diğerlerini fiyat fayda orantısı olarak hesaplayın...
nokıa 6 : samsung j 5 ve j7 serilerine denk bir telefondur... daha üst segment cihazlarla kıyaslamak adil olmaz..
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adnan mersedes 1 yıl
İnternet yavaş nedense.
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DH Misafiri 1 yıl
Hiç kimseye tavsiye etmem alalı iki aya yakın iki kez servise gönderdim şebeke problemi var çekiyor gözüküyor ama internet e girmiyor aynı yerde aynı hattı kullandığımız halde arkadaşin telefonu huvai P8 4,5 G çekiyor benimki3g ve nete girmiyor gitti geldi yine aynı. Ayrıca bu telefon da galeri , dosya yöneticisi, müzik çalar, screen morning gibi uygulamalar ı ben bulamadım.
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