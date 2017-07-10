Nokia'nın en iddialı Android telefonu elimizde: Nokia 6

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia geri döndü ve Android tabanlı üç yeni akıllı telefon tanıttı. Bu videomuzda Nokia'nın yeni telefonlarının en iddialısı olan Nokia 6'ya yakından bakıcak ve detaylarını mercek altına alacağız.
Nokia geri döndü ve Android tabanlı 3 yeni akıllı telefon tanıttı. Bu modellerden Nokia 3 ve Nokia 5'i daha önceki videolarımızda tanımıştık. Bu defa konuğumuz, Nokia'nın duyurusunu yaptığı ilk Android telefonların en iddialısı olan Nokia 6, iyi seyirler.
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Yeni model de kamera yine ayni. Ram 1 gb daha fazla. Kasa ekran orani daha iyi olsa da bu seferde kasa daha kalin.
Gidip snap800 600 vs alacaginiza gidin snap400 alin bataryaniz daha uzun gitsin. Ben kendim mobilde oyun olayini biraktim zaten.
Ben nokia nın bu atağını gayet başarılı buluyorum. 6 serisi sar değeri en düşük telefonlardan. Ve 2018 serisinde büyük farklılıklar var. 8 çok iyi ama fiyatı baya yüksek. Şuan nokia 6 1000 TL nin altına alınabilir ki bu özellikte yetkili dağıtıcı garantili kaç telefon var acaba.
Çin telefonları çok başarılı fakat sar değerleri çok yüksek.
Bence giriş+orta arası bir yerde bu cihaz. Samsung'un domine ettiği giriş ve orta seviyede "Ben de varım" diyor. Sanki J5 J7 çok hızlı çok matah. 2 Gb ram ile çıkarmış J5 pro diye geziniyor samsung.
Nokia doğru işler yapıyor kim ne derse desin. Giriş ve ORta segmentte çok boş kaldı samsung. Her şey amiral gemisi dedikleri cihazlar değil.
kıyas yapılacaksa nokıa 8 ile diğerlerini fiyat fayda orantısı olarak hesaplayın...
nokıa 6 : samsung j 5 ve j7 serilerine denk bir telefondur... daha üst segment cihazlarla kıyaslamak adil olmaz..