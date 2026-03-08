Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Daha çıkmadan kapışılan 9.000 euro'luk Çinli elektrikli otomobil satışa sunuluyor

    Chery'nin yeni nesil QQ3 elektrikli otomobili önümüzdeki günlerde resmen satışa sunulacak. 9.000 euro başlangıç fiyatıyla dikkat çeken araç, gelişmiş yapay zeka özellikleriyle öne çıkıyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk Çinli elektrikli otomobil satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Çinli otomobil üreticileri, hem teknoloji hem de fiyat konusunda otomotiv dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Bu akımın son örneklerinden biri, Chery markasının efsanevi QQ serisini elektrikli olarak yeniden hayata geçiren Chery QQ3 oldu. Araç sunduğu gelişmiş yapay zeka özellikleri ve agresif fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Henüz tüm resmi detayları açıklanmadan "kör sipariş" sistemiyle ön talebe açılan Chery QQ3, sadece 20 dakika içinde 10.579 sipariş toplayarak bir rekora imza attı. Çin'de popüler olan bu sistemde müşteriler aracın tüm özelliklerini henüz bilmeden (yani gözü kapalı) rezervasyon yapıyorlar. Toplam sipariş miktarının ise daha şimdiden 30.000 civarında olduğu belirtiliyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk Çinli elektrikli otomobil satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka ve gelişmiş sürüş destek sistemi

    Yeni Chery QQ3, uygun fiyatının yanı sıra sahip olduğu teknolojik donanımla öne çıkıyor. Aracın kalbinde 128 TOPS işlem gücüne sahip gelişmiş bir bilgi işlem sistemi mevcut. Bu ünite, sürücü ile araç arasında doğal bir etkileşim sağlayan AI Lingxi Smart Cockpit altyapısına ve 15.6 inçlik geniş multimedya ekranına güç veriyor.

    Güvenlik ve sürüş konforu açısından araçta Falcon 500 adını taşıyan gelişmiş bir sürüş destek sistemi bulunuyor. Sistem küçük şehir otomobilini giderek daha ileri otomasyon seviyelerine taşıyan gelişmiş fonksiyonlara sahip. Navigasyon destekli şehir içi otonom sürüş (NOA), çeşitli senaryolarda otomatik park ve sık kullanılan güzergahları hatırlayan hafızalı navigasyon gibi üst segment araçlarda görülen özellikler sunuyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk Çinli elektrikli otomobil satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Chery QQ3, genel hatlarıyla modern bir tasarım diline sahip. 4.19 metre uzunluğu ve 2.70 metre aks mesafesiyle şehir içi kullanım için ideal boyutlar sunuyor. Tasarımda dikkat çeken en pratik detaylardan biri de bu segmentteki araçlarda nadir görülen ve otomatik açılıp-kapanabilen 80 litrelik ön bagaj (frunk) içermesi.

    Menzil değerleri ve fiyat etiketi

    Otomobil, donanım seviyesine bağlı olarak 58 kW (78 beygir) veya 90 kW (121 beygir) güç üreten elektrik motoru seçenekleriyle sunulacak. Enerjisini LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryadan alan aracın batarya kapasitesi versiyonuna göre 29.5 kWh veya 41.3 kWh olarak değişiyor. Resmi menzil değerleri de netleşmiş durumda. Araç 310 ila 420 kilometre (CLTC) arasında bir menzil sunacak. Bu da Avrupa standartlarında (WLTP) yaklaşık 255 ila 345 kilometre arası bir menzil anlamına geliyor.

    Kapışılan 9.000 euro'luk Çinli elektrikli otomobil satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Chery QQ3'ün resmi ön satışları 10 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Çin pazarındaki fiyatının 70.000 - 110.000 yuan (9.000 – 14.000 euro) arasında olması bekleniyor. Sonuç olarak şehir içi ulaşımda teknolojiyi erişilebilir kılmayı amaçlayan bu model, 2026'nın en önemli elektrikli otomobil hamlelerinden biri olmaya aday.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    gonuldagi 17 saat önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 3 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 3 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    metin2 12 güç kaç ort eder lastik balon yapması şanzıman aks boşluğu üzgünüz bu medya dosyası dahili belleğinizde mevcut değil otp ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 13
    Apple iPhone 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro V 15
    Acer Nitro V 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum