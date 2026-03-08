Daha çıkmadan kapışılan 9.000 euro'luk Çinli elektrikli otomobil satışa sunuluyor

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticileri, hem teknoloji hem de fiyat konusunda otomotiv dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Bu akımın son örneklerinden biri, Chery markasının efsanevi QQ serisini elektrikli olarak yeniden hayata geçiren Chery QQ3 oldu. Araç sunduğu gelişmiş yapay zeka özellikleri ve agresif fiyatıyla dikkat çekiyor.

Henüz tüm resmi detayları açıklanmadan "kör sipariş" sistemiyle ön talebe açılan Chery QQ3, sadece 20 dakika içinde 10.579 sipariş toplayarak bir rekora imza attı. Çin'de popüler olan bu sistemde müşteriler aracın tüm özelliklerini henüz bilmeden (yani gözü kapalı) rezervasyon yapıyorlar. Toplam sipariş miktarının ise daha şimdiden 30.000 civarında olduğu belirtiliyor.

Yapay zeka ve gelişmiş sürüş destek sistemi

Yeni Chery QQ3, uygun fiyatının yanı sıra sahip olduğu teknolojik donanımla öne çıkıyor. Aracın kalbinde 128 TOPS işlem gücüne sahip gelişmiş bir bilgi işlem sistemi mevcut. Bu ünite, sürücü ile araç arasında doğal bir etkileşim sağlayan AI Lingxi Smart Cockpit altyapısına ve 15.6 inçlik geniş multimedya ekranına güç veriyor.

Güvenlik ve sürüş konforu açısından araçta Falcon 500 adını taşıyan gelişmiş bir sürüş destek sistemi bulunuyor. Sistem küçük şehir otomobilini giderek daha ileri otomasyon seviyelerine taşıyan gelişmiş fonksiyonlara sahip. Navigasyon destekli şehir içi otonom sürüş (NOA), çeşitli senaryolarda otomatik park ve sık kullanılan güzergahları hatırlayan hafızalı navigasyon gibi üst segment araçlarda görülen özellikler sunuyor.

Tam Boyutta Gör Chery QQ3, genel hatlarıyla modern bir tasarım diline sahip. 4.19 metre uzunluğu ve 2.70 metre aks mesafesiyle şehir içi kullanım için ideal boyutlar sunuyor. Tasarımda dikkat çeken en pratik detaylardan biri de bu segmentteki araçlarda nadir görülen ve otomatik açılıp-kapanabilen 80 litrelik ön bagaj (frunk) içermesi.

Menzil değerleri ve fiyat etiketi

Otomobil, donanım seviyesine bağlı olarak 58 kW (78 beygir) veya 90 kW (121 beygir) güç üreten elektrik motoru seçenekleriyle sunulacak. Enerjisini LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryadan alan aracın batarya kapasitesi versiyonuna göre 29.5 kWh veya 41.3 kWh olarak değişiyor. Resmi menzil değerleri de netleşmiş durumda. Araç 310 ila 420 kilometre (CLTC) arasında bir menzil sunacak. Bu da Avrupa standartlarında (WLTP) yaklaşık 255 ila 345 kilometre arası bir menzil anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Chery QQ3'ün resmi ön satışları 10 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Çin pazarındaki fiyatının 70.000 - 110.000 yuan (9.000 – 14.000 euro) arasında olması bekleniyor. Sonuç olarak şehir içi ulaşımda teknolojiyi erişilebilir kılmayı amaçlayan bu model, 2026'nın en önemli elektrikli otomobil hamlelerinden biri olmaya aday.

