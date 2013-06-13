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Nvidia Shield: Yeni oyun konsolu ön inceleme "Tegra 4 ve Android'in gücü adına!"

5 yıl
10,2b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın Tegra 4 platformunu kullanan ve Android işletim sistemiyle gelen yeni nesil iddialı mobil oyun konsolu Shield'ı sizler için denedik, oyun oynadık ve test uygulamaları çalıştırarak performansını ölçtük. Detaylar videomuzda.
 

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DH Misafiri 5 yıl en beğenilen
Erdi Özüağ sana helal olsun. Biz izlerken yorulduk, sen anlatmaya yorulmadın. Heyecanın, emeğin ve bilgin gerçekten takdiri hak ediyor
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mooderator 5 yıl
Online Multiplayer desteği olmadıktan sonra Tegra 4 değil 44 olsa ne olur...Android halletsin artık şu game center olayını
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enginguzelsoy 5 yıl
online olmadığı sürece bencede hikaye
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pudinkk 5 yıl
fazla parası olanlar alabılır bence beklemekte fayda var bır sonrakı telefon üst modellerinde görebiliriz.hem de 2 cihaz taşımamış olursunuz.
ben controller olayına takılmıyorum o kadar hardcore oyuncu varsa zaten bir zahmet evinde alır oynar diye düşünüyorum.zaten gamepad ile oynasam daha ıyı olurdu dedıgım oyun android markette 1-2 tane
Android market ne yazık ki gelişmiş oyunlar sunmuyor bana göre ve nvidia nın da kendı cihazına özel fazla oyun verebileceğini düşünmüyorum bir iki ağzımıza bal çalacak oyun verir sonra android marketteki oyunlara bıraktıklarında ise bu cihazı ölüme terketmiş olur
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alito 5 yıl
Biraz daha ucuz olursa alınacak bir cihaz.
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mav1li 5 yıl
Ekran küçük ve parlak. Ayna niyetine kullanabilirsiniz.
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ayberkkkk 5 yıl
Donanım haberde dolaşırken her yerde REKLAM video izlerken REKLAM eskiden böyle değildi artık can sıkmaya başladı benim düşüncem budur !! Bozma Kendini DH!!
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FreeRun 5 yıl
erdi başgann.
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Krauser DMC 5 yıl
testleri görünce tegra 4 için ümitlenmeye başladım. geliştiricileri de desteklemesi ayrı bir güzellik zaten.
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digimon52 5 yıl
7 dakikaya dikkat oyun dondu ender bey bozdunuz :D
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armanatilgan 5 yıl
Hocam keşke antutu ve quadrantın apk dosyasını indirseydin.
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-BraveHeart- 5 yıl
Cihaz güzelde çok pahalı 349$ ne yaw
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