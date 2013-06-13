Nvidia Shield: Yeni oyun konsolu ön inceleme "Tegra 4 ve Android'in gücü adına!"

Anasayfa
Haberler
Videolar
Galeriler
Forumlar
Hakkımızda
Reklam
İletişim
İçerik Bildir
Eski Görünüme Dön
V2 Tanıtım
RSS Beslemesi
Giriş
DH ile Giriş
Beni Hatırla
?
Üye değil misiniz?
Yeni Hesap Oluştur
Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var?
Giriş Paneli
Haber
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Donanım
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Yazılım
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Apple
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Mobil Teknolojiler
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Ev Elektroniği
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Bilim ve Teknoloji
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Internet
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Video
Son Eklenen Videolar
Donanım
Videoları
Ekran Kartı
Anakart
İşlemci
Ram
Kasa
Güç Kaynağı
Monitör
Yazıcı
Ağ Ürünleri
Soğutucular / Fanlar
Optik Sürücüler
HDD / SSD
Donanım Haber
Çevre Birimleri
Diğer Elektronik Cihazlar
Yazılım
Videoları
Anti Virus
Sürücüler
İşletim Sistemleri
Tarayıcılar
Test Yazılımları
Oyunlar
Diğer Yazılım
Programlama Dersleri
Windows
Apple
Videoları
iPad
iPhone
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Apple Watch
Apple TV
Apple Car Play
iPod / iPod Touch
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mobil Teknolojiler
Videoları
Cep Telefonları
Mobil Uygulamalar
Mobil Oyunlar
Android
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Windows
Mobil İşletim Sistemleri
Cep Telefonu Diğer
Mobil Aksesuarlar
Mobilite
Uygulama Haber Video
Taşınabilir Bilgisayarlar
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ev Elektroniği
Videoları
Televizyonlar
Medya Oynatıcılar
Blu-Ray / DVD Player
Müzik / Ses Sistemleri
Diğer Ev Elektroniği
Projeksiyonlar
Fotoğraf Makineleri
Video Kameralar
E-Kitap Okuyucu
Oyun Konsolları
Bilim ve Teknoloji
Videoları
2si1
Alternatif Enerji
Zamazingo
Otomobil Teknolojileri
Mesut Çevik ile Canlı
Uzay
Sinema ve Dizi
Savunma Sanayi
Dijital Perde
Tüketici Hakları
Kripto Para
Havacılık
Diğer Bilim ve Teknoloji
Internet
Videoları
Web Siteleri
Güvenlik
Sosyal Medya
Diğer
Galeri
Forum
Türkiye Gündemi
Otomobil
Kripto Para
Game of Thrones
Uzay
Galaxy S10
Huawei P30
Genel Hızlı Tercihler
Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Yeni
Popüler
Videolar
Hızlı Erişim
Döşeme stili akış, anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Blog görünümünde, anasayfanızdaki içerikler alt alta yatay olarak dizilir.
Hibrit görünümde, içerikler solda döşeme ve modüller için düzenli sağ sütun ile görünür.
Standart
Oynatıcı
MP3
Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET
Nvidia Shield: Yeni oyun konsolu ön inceleme "Tegra 4 ve Android'in gücü adına!"
5 yıl
10,2b
1
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç
Bildirim Açık
Nvidia'nın Tegra 4 platformunu kullanan ve Android işletim sistemiyle gelen yeni nesil iddialı mobil oyun konsolu Shield'ı sizler için denedik, oyun oynadık ve test uygulamaları çalıştırarak performansını ölçtük. Detaylar videomuzda.
Paylaş
Tweetle
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu
arkadaşınıza postalayın.
En Beğenilen Yorumlar
Yorum Yaz
DH Misafiri
5 yıl
en beğenilen
editörün seçimi
Erdi Özüağ sana helal olsun. Biz izlerken yorulduk, sen anlatmaya yorulmadın. Heyecanın, emeğin ve bilgin gerçekten takdiri hak ediyor
Yanıtla
+11
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Yorumlar
Yorum Yaz
Forumda Gör
En Yeni Yorumlar Üstte
En Eski Yorumlar Üstte
En Beğenilenler Üstte
mooderator
5 yıl
editörün seçimi
Online Multiplayer desteği olmadıktan sonra Tegra 4 değil 44 olsa ne olur...Android halletsin artık şu game center olayını
Yanıtla
+-1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
enginguzelsoy
5 yıl
editörün seçimi
online olmadığı sürece bencede hikaye
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
pudinkk
5 yıl
editörün seçimi
fazla parası olanlar alabılır bence beklemekte fayda var bır sonrakı telefon üst modellerinde görebiliriz.hem de 2 cihaz taşımamış olursunuz.
ben controller olayına takılmıyorum o kadar hardcore oyuncu varsa zaten bir zahmet evinde alır oynar diye düşünüyorum.zaten gamepad ile oynasam daha ıyı olurdu dedıgım oyun android markette 1-2 tane
Android market ne yazık ki gelişmiş oyunlar sunmuyor bana göre ve nvidia nın da kendı cihazına özel fazla oyun verebileceğini düşünmüyorum bir iki ağzımıza bal çalacak oyun verir sonra android marketteki oyunlara bıraktıklarında ise bu cihazı ölüme terketmiş olur
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
alito
5 yıl
editörün seçimi
Biraz daha ucuz olursa alınacak bir cihaz.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
mav1li
5 yıl
editörün seçimi
Ekran küçük ve parlak. Ayna niyetine kullanabilirsiniz.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
ayberkkkk
5 yıl
editörün seçimi
Donanım haberde dolaşırken her yerde REKLAM video izlerken REKLAM eskiden böyle değildi artık can sıkmaya başladı benim düşüncem budur !! Bozma Kendini DH!!
Yanıtla
+1
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
FreeRun
5 yıl
editörün seçimi
erdi başgann.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Krauser DMC
5 yıl
editörün seçimi
testleri görünce tegra 4 için ümitlenmeye başladım. geliştiricileri de desteklemesi ayrı bir güzellik zaten.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
digimon52
5 yıl
editörün seçimi
7 dakikaya dikkat oyun dondu ender bey bozdunuz :D
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
armanatilgan
5 yıl
editörün seçimi
Hocam keşke antutu ve quadrantın apk dosyasını indirseydin.
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
-BraveHeart-
5 yıl
editörün seçimi
Cihaz güzelde çok pahalı 349$ ne yaw
Yanıtla
+0
İşlemler
Yorumu Forumda Gör
Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Daha Fazla Yok:
Siz eklemeye ne dersiniz?
Yorum Yaz
Forumda Yanıtla
B
I
U
"
İçerik Göm
DH Video
Twitter
YouTube
Instagram
Vine
Künye
BSC Oyun
IMDb
-
url
img
@
Nasıl eklemek istersiniz?
Misafir olarak yorum eklemeyi seçtiniz
anonim olarak
eklenecektir.
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz
veya
Üyeliğiniz ile
eklemeyi seçtiniz.
Giriş yapılmamış!
Yorum yapmak için giriş yapın veya e-posta adresinizi yazın.
Misafir?
şimdi
Kapat
yorumunuzun önizlemesi
Yorumunuz
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
25:41
Canlı | Nvidia MX150 performans testi (Yayın özeti)
14,2b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
557 izlenme · 9 sa.
yeni video
13:00
MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece
11,8b izlenme · 4 ay
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
04:57
Nvidia'da sanatçı bir Türk | Refik Anadol
16,7b izlenme · 9 ay
27:56
Kaan Kural'a AMD Ryzen 7 2700 ve 1070Ti'lı sistem topladık
18,1b izlenme · 7 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,4b izlenme · 7 ay
06:25
Nvidia Fısıltı Modu "Dizüstüler için sessizlik"
29,7b izlenme · 1 yıl
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,1b izlenme · 9 sa.
yeni video
38:04
INTEL ve AMD'ye Çinli Rakip! | Kısa Devre
18,1b izlenme · 7 ay
12:26
Çok iyi! MSI GC30 kablosuz Gamepad inceleme
12,2b izlenme · 5 ay
04:33
GTX 1660, 2K'da oyun oynatır mı?
3,8b izlenme · 1 hf.
33:17
Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme
18,4b izlenme · 8 ay
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
14:12
Gigabyte Aorus Gaming 9 anakart incelemesi "X299'u kimler almalı?"
32,4b izlenme · 1 yıl
12:36
Sandisk Extreme GO USB 3.1 Flaş Bellek inceleme
45,1b izlenme · 1 yıl
Alternatif Görünümler
Alternatif Görünümler
Yeni DH'de
3 farklı anasayfa görünümü
bulunmaktadır. Alternatif görünümleri denemek isteyebilirsiniz, bu ayarı istediğinizde değiştirebilirsiniz.
Anasayfadaki içerikleri yan yana 3 veya 4 sütunlu olarak dizer.
Şu Anda Kullandığınız
Bu görünümde anasayfanızdaki içerikler, alt alta yatay dizilir.
Bu Görünüme Geç
İçerikler solda döşeme dizilir ve modüller için sağ sütun olarak ikiye ayrılır.
Bu Görünüme Geç
Geri Bildirim
DH V2 Beta Sürüm Geri Bildirimleriniz
İletişime geçmek istiyorsanız aşağıdan bir kategori seçiniz. Dilerseniz forumlarımızdaki
ilgili konu
altından da mesajınızı bize iletebilirsiniz.
Hata Bildirimi ve Teknik Konular
Diğer
Eski Görünüme Dönüş
Önceki DH görünümüne döndürüleceksiniz. Bize
DH V2 Beta
sürümünü kullanmama nedeninizi söylemek
isterseniz
formu doldurabilir veya
bu konuya
yazabilirsiniz.
Sadece Eskiye Dön
Tarayıcı Bildirimleri
DH’den anlık haber bildirimi almak ister misin?
Kendini tanımla, bildirim sayını seç!
Az Meraklı
(1-2 Bildirim)
Meraklı
(3-7 Bildirim)
Teknoloji Delisi
(7+ Bildirim)
Bu ayarı daha sonra değiştirebilirsiniz.
Şimdi Değil
Bildirimleri Aç
ben controller olayına takılmıyorum o kadar hardcore oyuncu varsa zaten bir zahmet evinde alır oynar diye düşünüyorum.zaten gamepad ile oynasam daha ıyı olurdu dedıgım oyun android markette 1-2 tane
Android market ne yazık ki gelişmiş oyunlar sunmuyor bana göre ve nvidia nın da kendı cihazına özel fazla oyun verebileceğini düşünmüyorum bir iki ağzımıza bal çalacak oyun verir sonra android marketteki oyunlara bıraktıklarında ise bu cihazı ölüme terketmiş olur