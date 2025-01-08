Nvidia RTX 5000 serisi ekran kartları ve DLSS 4.0'ı tanıttı!

Nvidia aylardık beklenen 5000 serisi ekran kartlarını CES 2025 fuarında tanıttı. RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti ve RTX 5070'in ardından DLSS'in yeni versiyonu DLSS 4.0'ı tanıttı. Şu an için sadece açıklanan veriler üzerinden konuşabiliyoruz ancak fiyat ve açıklanan performansa bakarsak beklenenden daha iyi çıktığını söylemek lazım. Özellikle 5070 birçok insan için kaçırılmaz olacaktır. Ekran kartlarının Türkiye fiyatlandırması ise şöyle:
- Nvidia GeForce RTX 5070: 25.649 TL
- Nvidia GeForce RTX 5070 Ti: 34.959 TL
- Nvidia GeForce RTX 5080: 46.679 TL
- Nvidia GeForce RTX 5090: 92.849 TL
00:00 Giriş
00:26 RTX 5070 Ti
03:12 RTX 5070
06:18 RTX 5080
09:19 RTX 5090
11:40 DLSS 4.0
13:58 Kapanış