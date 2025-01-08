Nvidia RTX 5000 serisi ekran kartları ve DLSS 4.0'ı tanıttı!

Oyun ve sinema sektörünü sıkı bir şekilde takip eden Özgür, bu sektörlere ait son gelişmeleri haber içerikleri, şahsi fikirlerini de incelemeler ile DonanımHaber takipçilerine aktarıyor.

CES fuarında Nvidia'nın tanıttığı RTX 5090, 5080, 5070 Ti ve 5070 ekran kartlarına ve DLSS 4.0'a bakıyoruz. Açıklanan dışında elimizde bilgi yok ancak kartlar iştah açıcı duruyor diyebiliriz.

Nvidia aylardık beklenen 5000 serisi ekran kartlarını CES 2025 fuarında tanıttı. RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti ve RTX 5070'in ardından DLSS'in yeni versiyonu DLSS 4.0'ı tanıttı. Şu an için sadece açıklanan veriler üzerinden konuşabiliyoruz ancak fiyat ve açıklanan performansa bakarsak beklenenden daha iyi çıktığını söylemek lazım. Özellikle 5070 birçok insan için kaçırılmaz olacaktır. Ekran kartlarının Türkiye fiyatlandırması ise şöyle:

Nvidia GeForce RTX 5070: 25.649 TL

Nvidia GeForce RTX 5070 Ti: 34.959 TL

Nvidia GeForce RTX 5080: 46.679 TL

Nvidia GeForce RTX 5090: 92.849 TL

00:00 Giriş

00:26 RTX 5070 Ti

03:12 RTX 5070

06:18 RTX 5080

09:19 RTX 5090

11:40 DLSS 4.0

13:58 Kapanış

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