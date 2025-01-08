Kim Nerede? 409 Sony ve Honda’nın elektrikli otomobili Afeela satışa çıktı: İşte fiyatı 261 İddia: S-400 sistemi ASELSAN’ın Hava Savunma Komuta Kontrol entegre edildi 141 Samsung, Galaxy S25 tanıtım tarihini resmi olarak duyurdu
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Nvidia RTX 5000 serisi ekran kartları ve DLSS 4.0'ı tanıttı!

    CES fuarında Nvidia'nın tanıttığı RTX 5090, 5080, 5070 Ti ve 5070 ekran kartlarına ve DLSS 4.0'a bakıyoruz. Açıklanan dışında elimizde bilgi yok ancak kartlar iştah açıcı duruyor diyebiliriz.

    Nvidia aylardık beklenen 5000 serisi ekran kartlarını CES 2025 fuarında tanıttı. RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti ve RTX 5070'in ardından DLSS'in yeni versiyonu DLSS 4.0'ı tanıttı. Şu an için sadece açıklanan veriler üzerinden konuşabiliyoruz ancak fiyat ve açıklanan performansa bakarsak beklenenden daha iyi çıktığını söylemek lazım. Özellikle 5070 birçok insan için kaçırılmaz olacaktır. Ekran kartlarının Türkiye fiyatlandırması ise şöyle: 

    00:00 Giriş
    00:26 RTX 5070 Ti
    03:12 RTX 5070
    06:18 RTX 5080
    09:19 RTX 5090
    11:40 DLSS 4.0
    13:58 Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız