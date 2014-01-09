Oculus Rift "2014'ün en büyük oyun teknolojisi" video ön inceleme

Donanım Haber olarak Las Vegas CES 2014 Tüketici Elektroniği Fuarındaki gelişmeleri an ve an aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda daha önce ön incelemesine yer verdiğimiz Oculus Rift'in çıkışına sayılı gün kala oyun dünyasına katıcaklarını konuşuyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.