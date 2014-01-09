Oculus Rift "2014'ün en büyük oyun teknolojisi" video ön inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|cerrahi ameliyatlarda belli başlı sinirleri ve küçük venleri görebilmek için cerrahi gözlükler her insan gözüne farklı bir şekilde yapılıyor...yani şunu demek istiyorum : Amelıyaltlarda bile spesifik olan basit bi gözlüğün detayı,hazırlanısı ve odaklanması her ne kadar farklıysa OBJEKTİF DEĞİLSE, OCULUS RİFT in Ve VRD Nin bunu her insanın kullanacağı şekilde yapabileceğine başarabileceklerine inanmıyorum....!SADECE İLGİ ÇEKEN BİR PROJE...
OyunaGelenAdam
emin misin?
|Ne zaman cikicak acba valla gelistirici versyonu alicam bu gidiste satan varsa bana ulassin
|Yaşadığınız sıkıntı bence normal. Kişi kendi kendine "Burda mıyım, orda mı?" diye şaşkınlık yaşaması olası. İyi ki kafa hareketinden sonra oyun içinde ilerlemek için koşmaya başlamıyoruz.
|Bu ürünü aldım fakat mide bulantısı vs. sebepler yüzünden kullanamıyorum. Özellikle genç arkadaşlar için satış linki:
urun.gittigidiyor.com/...
| Bundan daha iyisi var. Oculus Rift ile birlikte birleştirdikleri bir sistem. Virtuix Omni. Videosu aşağıda
youtube.com/...
| Oculus VR kurucusu Palmer Luckey ve Nate Mitchell Oculus Rift'in "Crystal Cove" prototipi'ni anlatıyor.
|izlediğini düşünsene
|Oyunların geleceğini belirleyen donanımlardan biri olacağı kesin. Türkiye için 1000-1500₺ arası bir fiyatla çıkacağını tahmin ediyorum.
|iyide oyunlar bunun için uyumlumu neyin nesi kısacası detaylı tanıtım anlatım bekliyoruz.
|tomshardware.com/...,25688.html
|Çıkacağı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz
Speed-Step
Merhaba, konuyla alakası yok arkadaşlar kusura bakmayın ama acil ulaşıp önemli bir konuda bilgi almam gerektiği için ve zaman da kısıtlı olduğu için buradan da yazıyorum. Mesut hocam donanımhaber e-mailinize bir posta gönderdim, bakabilirseniz çok iyi olur.
Video herşeyi gösteriyor. :)
youtube.com/...