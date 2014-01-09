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Oculus Rift "2014'ün en büyük oyun teknolojisi" video ön inceleme

5 yıl
19,3b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Donanım Haber olarak Las Vegas CES 2014 Tüketici Elektroniği Fuarındaki gelişmeleri an ve an aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda daha önce ön incelemesine yer verdiğimiz Oculus Rift'in çıkışına sayılı gün kala oyun dünyasına katıcaklarını konuşuyoruz.

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bukalemun56 5 yıl en beğenilen
PİSTON AŞAĞI İNDİ
Yanıtla +20
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strathmorea 5 yıl
İnanılmaz bir yenilik geliyor. Alışmak zaman alsada sanal gerçeklik işte budur dedirtiyor.

Video herşeyi gösteriyor. :)
youtube.com/...
İnanılmaz bir yenilik geliyor. Alışmak zaman alsada sanal gerçeklik işte budur dedirtiyor.Video herşeyi gösteriyor. :)youtube.com/......
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2 Yanıt Yanıtla +15
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cinemaker 5 yıl
Mesut cevigin bile başı donmus Bunlar hep emerikanının oyuni
Yanıtla +13
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2 Avatar Avatar
OyunaGelenAdam 5 yıl
cerrahi ameliyatlarda belli başlı sinirleri ve küçük venleri görebilmek için cerrahi gözlükler her insan gözüne farklı bir şekilde yapılıyor...yani şunu demek istiyorum : Amelıyaltlarda bile spesifik olan basit bi gözlüğün detayı,hazırlanısı ve odaklanması her ne kadar farklıysa OBJEKTİF DEĞİLSE, OCULUS RİFT in Ve VRD Nin bunu her insanın kullanacağı şekilde yapabileceğine başarabileceklerine inanmıyorum....!SADECE İLGİ ÇEKEN BİR PROJE...
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Voidian 4 yıl OyunaGelenAdam
OyunaGelenAdam

cerrahi ameliyatlarda belli başlı sinirleri ve küçük venleri görebilmek için cerrahi gözlükler her insan gözüne farklı bir şekilde yapılıyor...yani şunu demek istiyorum : Amelıyaltlarda bile spesifik olan basit bi gözlüğün detayı,hazırlanısı ve odaklanması her ne kadar farklıysa OBJEKTİF DEĞİLSE, OCULUS RİFT in Ve VRD Nin bunu her insanın kullanacağı şekilde yapabileceğine başarabileceklerine inanmıyorum....!SADECE İLGİ ÇEKEN BİR PROJE...

emin misin?
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_Gamemaster_ 5 yıl
Ne zaman cikicak acba valla gelistirici versyonu alicam bu gidiste satan varsa bana ulassin
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bocekgrafik 5 yıl
Yaşadığınız sıkıntı bence normal. Kişi kendi kendine "Burda mıyım, orda mı?" diye şaşkınlık yaşaması olası. İyi ki kafa hareketinden sonra oyun içinde ilerlemek için koşmaya başlamıyoruz.
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lecturer 5 yıl

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DH Misafiri 5 yıl
Bu ürünü aldım fakat mide bulantısı vs. sebepler yüzünden kullanamıyorum. Özellikle genç arkadaşlar için satış linki:
urun.gittigidiyor.com/...
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Core. 5 yıl
Bundan daha iyisi var. Oculus Rift ile birlikte birleştirdikleri bir sistem. Virtuix Omni. Videosu aşağıda


youtube.com/...
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lecturer 5 yıl
Oculus VR kurucusu Palmer Luckey ve Nate Mitchell Oculus Rift'in "Crystal Cove" prototipi'ni anlatıyor.


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sorunlupırasa 5 yıl

izlediğini düşünsene
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Ketsue 5 yıl
Teşekkürler.
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alito 5 yıl
Oyunların geleceğini belirleyen donanımlardan biri olacağı kesin. Türkiye için 1000-1500₺ arası bir fiyatla çıkacağını tahmin ediyorum.
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demo22 5 yıl
iyide oyunlar bunun için uyumlumu neyin nesi kısacası detaylı tanıtım anlatım bekliyoruz.
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xpugur 5 yıl
tomshardware.com/...,25688.html
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rezes 5 yıl
Çıkacağı günleri sabırsızlıkla bekliyoruz
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Metal-Gear 5 yıl Speed-Step
Speed-Step


Donanım Haber olarak Las Vegas CES 2014 Tüketici Elektroniği Fuarındaki gelişmeleri an ve an aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda daha önce ön incelemesine yer verdiğimiz Oculus Rift'in çıkışına sayılı gün kala oyun dünyasına katıcaklarını konuşuyoruz.

 





Merhaba, konuyla alakası yok arkadaşlar kusura bakmayın ama acil ulaşıp önemli bir konuda bilgi almam gerektiği için ve zaman da kısıtlı olduğu için buradan da yazıyorum. Mesut hocam donanımhaber e-mailinize bir posta gönderdim, bakabilirseniz çok iyi olur.
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