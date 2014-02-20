Olloclip iPhone uyumlu kamera lensleri video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Olloclip firmasının iPhone 5/5s ve 5. nesil iPod Touch için geliştirdiği kamera lens aksesuarları test masamızda. 2 farklı pakette yer alan lensler ile Macro,Fisheye,2x optik zum, geniş açı ve polariz
Olloclip firmasının iPhone 5/5s ve 5. nesil iPod Touch için geliştirdiği kamera lens aksesuarları test masamızda. 2 farklı pakette yer alan lensler ile Macro,Fisheye,2x optik zum, geniş açı ve polarize etkili fotoğraflar nasıl çekiliyor ve nasıl sonuç veriyor hep birlikte görelim
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0 üründür.
kutulu.
lenslensnet@hotmail.com mail adresim.
bilgine.
+ Kutu oldukça zor açılıyor bunu da söyleyebiliriz.
- Tamam.
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