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Olloclip iPhone uyumlu kamera lensleri video inceleme

5 yıl
72,6b
1
iPhone
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Olloclip firmasının iPhone 5/5s ve 5. nesil iPod Touch için geliştirdiği kamera lens aksesuarları test masamızda. 2 farklı pakette yer alan lensler ile Macro,Fisheye,2x optik zum, geniş açı ve polariz
Olloclip firmasının iPhone 5/5s ve 5. nesil iPod Touch için geliştirdiği kamera lens aksesuarları test masamızda. 2 farklı pakette yer alan lensler ile Macro,Fisheye,2x optik zum, geniş açı ve polarize etkili fotoğraflar nasıl çekiliyor ve nasıl sonuç veriyor hep birlikte görelim

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CommandPrompt 5 yıl en beğenilen
iPhonedo da izlemiştik allahtan detaylısını
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gokhanbilgin 5 yıl
abi bi yere mi yetişeceksin bu ne acele ?
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GetSomeRest 5 yıl
Bu inceleme olmamış. resimler çok hızlı geçiyor ayrıca karşılaştırmalı resimler aynı ekranda olursa daha iyi olurdu.
1 Yanıt Yanıtla +11
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Bernanke 3 yıl
sunum cok hızlı relax mann
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igetsky 5 yıl
makro haricinde gereksiz zoom bile berbat
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metharealog 4 yıl
selamlar, 30 tl 'ye 3 in 1 iphone 5 ve 5 s uyumlu lens satıyorum.
0 üründür.
kutulu.
lenslensnet@hotmail.com mail adresim.
bilgine.
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DH Misafiri 5 yıl
4 in 1 pack versiyonu da vardı artık niye eskisinin incelemesi ni yapıyorsunuz ki. :) 4-yeni versiyonunun tek farkı bi tane daha makro lensi var. Bu arada fish-eye yeni nesilde daha iyi.
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noktape 5 yıl
- Kutu oldukça zor mu açılıyor ?
+ Kutu oldukça zor açılıyor bunu da söyleyebiliriz.
- Tamam.
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3DMystic 5 yıl
sakalları okuttunmu mübarek
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Recharged 5 yıl
Aceleye gelmiş bir inceleme gibi ama yinede yeterli.
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war3z 5 yıl
ollaclips in yeni modeli çıktı 2013-Ekim'de sizin incelediğiniz 1.nesil olan onu belirtseydiniz keşke 2.nesil olanında 1 e göre 2 adet macro seçeneği sunuyor , inceleme biraz basit olmuş yinede elinize sağlık
youtube.com/...
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saakirt 5 yıl
Bunlarin lg g2 icin olani varmi veya ben bunu kendi telefonuma kullanabiluyormuyum
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Kuheylan12 5 yıl
Bu lensleri çok merak ederdim. Resim kalitesini artırır zannederdim. Görünen o ki sadece basit bir efektten ibaretmiş. Çok da pahalı bir ürün. 4 dakika bu ürüne fazla bile.
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ozzy55ozzy 5 yıl
ben de birşey sanmıştım bu zavazingoyu
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WarSaw 5 yıl
beni en büyük çeken balık gözü lensin yaptığı dalga suda köpürtmesi oldu
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