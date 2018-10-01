OnePlus 6'ya Android 9 geldi | Kurduk, inceledik

Android dünyasının iddialı modellerinden OnePlus 6, Android 9 güncellemesini aldı. Pek çok rakibinden önce bu güncellemeyi alan telefon, bakalım yeni yazılımıyla bizlere neler sunuyor.

Android dünyasının bu yıla damga vuran akıllı telefon modellerinden OnePlus 6, Android 9 güncellemesini aldı. Bakalım Android 9 yani Android Pie, OnePlus 6'ya neler getiriyor. Tüm detaylar ve dahası videomuzda.