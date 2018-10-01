Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

OnePlus 6'ya Android 9 geldi | Kurduk, inceledik

7 ay
8,3b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android dünyasının iddialı modellerinden OnePlus 6, Android 9 güncellemesini aldı. Pek çok rakibinden önce bu güncellemeyi alan telefon, bakalım yeni yazılımıyla bizlere neler sunuyor.
Android dünyasının bu yıla damga vuran akıllı telefon modellerinden OnePlus 6, Android 9 güncellemesini aldı. Bakalım Android 9 yani Android Pie, OnePlus 6'ya neler getiriyor. Tüm detaylar ve dahası videomuzda. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
~Lion King~ 7 ay en beğenilen
Androidlerin şahıdır OnePlus.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 ay
One plus ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yaxis 7 ay
Oneplus 5T yakin zamanda gelse de biz de tatsak stabil Pie surumunu.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S.Soylu 7 ay
Anneme A2 Lite almıştım Android One programında olmasına rağmen henüz ona Pie güncellemesi gelmedi. Bu One Plus'ın başarısı mı yoksa Google'nin beceriksizliği mi bilemedim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
~Lion King~ 7 ay en beğenilen
Androidlerin şahıdır OnePlus.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 7 ay
one modelinden bu yana kullanıyorum. 3 ü 2 yıl kadar betada kullandım. 6 yı 3. sürüm betadayken stabil sürümü dağıttılar çok şaşırdım.gerçekten hızlı bir çalışma oldu.
Forumda güncellemeyi verdiklerini duyurdukları mesajda not olarak "vpn ile almaya çalışmayın, seçili imeilere gönderdik" demeleride çok hoşuma gitti :D çünkü önce canadaya veriyorlar güncellemeleri millet vpn ile alıyor. ama betada öyle bi durum yok.forumda konusu açıldığı an şaaak diye bildirimi geliyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ytcNN 7 ay
Youtube ile neden eş zamanlı yayınlanmıyor videolar?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gacvokem 7 ay
One Plus candır, kullanması heyecan :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
4,8b izlenme · 1 gün
09:09
Beklenen telefon Meizu 16, Türkiye'de: Fiyatlar ve detaylar
19b izlenme · 5 ay
07:48
Samsung Galaxy S10'un işlemcisini gördük
9,7b izlenme · 6 ay
09:11
Snapdragon 855 ve 12gb RAM'li canavar: Lenovo Z5 Pro GT
12,9b izlenme · 5 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14b izlenme · 1 hf.
12:55
General Mobile GM 9 Pro'da, Android 9 deneyimi
23,7b izlenme · 6 ay
16:06
Galaxy Note 9 ve OnePlus 6 karşılaştırması
9,4b izlenme · 8 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
4b izlenme · 4 sa. yeni video
07:05
Karşınızda AMD tabanlı Chromebook
6b izlenme · 4 ay
09:17
Samsung'un katlanabilir telefonu burada | Türkiye'den sadece biz katıldık
9b izlenme · 6 ay
23:08
OnePlus 6'yı kullandık l Kutu açma ve ilk izlenim
14,9b izlenme · 11 ay
11:04
Samsung One UI incelemesi: Yeni arayüz
12,8b izlenme · 4 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9b izlenme · 1 hf.
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,4b izlenme · 2 gün
16:14
Honor 8X'i kullandık | İlk izlenimler
9b izlenme · 6 ay
04:05
Samsung da çentikli telefon hazırlıyor
7,6b izlenme · 6 ay
09:06
İşte Samsung'un yeni Android arayüzü | One UI
11,5b izlenme · 6 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim