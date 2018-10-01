OnePlus 6'ya Android 9 geldi | Kurduk, inceledik

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Android dünyasının iddialı modellerinden OnePlus 6, Android 9 güncellemesini aldı. Pek çok rakibinden önce bu güncellemeyi alan telefon, bakalım yeni yazılımıyla bizlere neler sunuyor.
Android dünyasının bu yıla damga vuran akıllı telefon modellerinden OnePlus 6, Android 9 güncellemesini aldı. Bakalım Android 9 yani Android Pie, OnePlus 6'ya neler getiriyor. Tüm detaylar ve dahası videomuzda.
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Forumda güncellemeyi verdiklerini duyurdukları mesajda not olarak "vpn ile almaya çalışmayın, seçili imeilere gönderdik" demeleride çok hoşuma gitti :D çünkü önce canadaya veriyorlar güncellemeleri millet vpn ile alıyor. ama betada öyle bi durum yok.forumda konusu açıldığı an şaaak diye bildirimi geliyor.