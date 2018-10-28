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OnePlus 6T geliyor | Mobilite

6 ay
16,1b
1
Mobilite
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mobilite'nin yeni bölümü dopdolu içeriğiyle ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ yarın lanse edilecek OnePlus 6T ve özellikleri başta olmak üzere gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, resmi tanıtımı yarın yapılacak OnePlus 6T başta olmak üzere Samsung'dan para alıp Apple kullanan Rus sosyal medya ikonu, İtalya Rekabet Kurulu'nun Apple ve Samsung'a telefonları bilinçli yavaşlattıkları gerekçesiyle kestiği ceza, Xiaomi Mi Mix 3 ve gündemdeki diğer konuları yorumluyorlar. 

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spirituals 6 ay
Honor play, Mate 10 pro ve p20 pro kullanan biri olarak söylemek isterim ki; Huawei kamera ve arayüz olarak güzel olabilir. Velhasıl iş oyun, uygulama ve ses konusuna gelince cidden başarısız. Kirin işlemciler halen daha istenilen seviyede değil. Bakmayın benchmark skorlarına. Gpu turbolu ilk telefon diye aldık honor play i velhasıl Oneplus 3T kadar akıcı değildi.
İyi batarya iyi kamera iyi tasarım dışında pek bir artısı yok gözümde. En önemli nokta performans. Mediatek işlemcili modeller gibi halen.
Önerim alın Oneplus 5t 6 6t yada 5 de olur, bakın keyfinize. Her konuda güzel cihazlar.
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BOLDVIPER 6 ay
istediği kadar oyuncak özellikli telefon çıkarsınlar, iş gün içerisinde kullanmaya gelince huawei samsung felan işi zor.
bugün mercedes bmw fiyatlarına yakın reno araçları var ama kimse aynı parayı verip reno-vw felan almaz prestij kalite algısı var
yurtıdısı bılemem ama durum bızde böyle
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MaSSive 6 ay
Huawei isterse 6 cam model çıkarsın, Kirin işlemciye o kadar para vermem.
Huawei özellikle Türkiye piyasası,pazarı için reklam vb açıdan çok ama çok para harcadığı kesin.
Harcamaya da devam ediyor anladığım kadarı ile.
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complete_ 6 ay
Memlekette üretim yok, hep başkası çıkarıyor bizede konuşmak kalıyor..
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kesbi 6 ay
P20 pro yılın telefonu olamaz. Kamera tamam ama ses konusunda hiçbir özelliği yok. Kulaklık girişi ve özel bir dac yongası olmasını beklerdim. Bu konuda LG tek kaldı. Ama LG kesseler almam bu saatten sonra.
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Ray Kurzweil 6 ay
Mesut Çevik'in Huawei ile ilgili söylediği şey çok önemli. Binlerce insan sırf kamerası Leica diye Huawei tercih ediyor. Huawei'nin işlemci hilesinin ardından ikinci skandalı bu olabilir.
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mladenbmv 6 ay
elinizie dilinize sağlık.severek izliyorum.
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Xtrud 6 ay
Firmalara influence işinden vazgeçin diyip Apple'ın influencerı olmak :)
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veteriner69 6 ay
Yahu Leica mühendisleri üzerinde çalışmış, daha ne gerekiyor ki?
Bence bir üç kağıt yok bu konuda.
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DODANLI 6 ay
"Biz onlara mühendislerimiz gönderdik" yani ne lens leica ne optik..!
Yazıklar olsun huaweiye. Bu tür hareketlerden dolayı sempatim olan firmadan soğudum.
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