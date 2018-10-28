OnePlus 6T geliyor | Mobilite

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobilite'nin yeni bölümü dopdolu içeriğiyle ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ yarın lanse edilecek OnePlus 6T ve özellikleri başta olmak üzere gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar.
Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, resmi tanıtımı yarın yapılacak OnePlus 6T başta olmak üzere Samsung'dan para alıp Apple kullanan Rus sosyal medya ikonu, İtalya Rekabet Kurulu'nun Apple ve Samsung'a telefonları bilinçli yavaşlattıkları gerekçesiyle kestiği ceza, Xiaomi Mi Mix 3 ve gündemdeki diğer konuları yorumluyorlar.
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İyi batarya iyi kamera iyi tasarım dışında pek bir artısı yok gözümde. En önemli nokta performans. Mediatek işlemcili modeller gibi halen.
Önerim alın Oneplus 5t 6 6t yada 5 de olur, bakın keyfinize. Her konuda güzel cihazlar.
bugün mercedes bmw fiyatlarına yakın reno araçları var ama kimse aynı parayı verip reno-vw felan almaz prestij kalite algısı var
yurtıdısı bılemem ama durum bızde böyle
Huawei özellikle Türkiye piyasası,pazarı için reklam vb açıdan çok ama çok para harcadığı kesin.
Harcamaya da devam ediyor anladığım kadarı ile.
Bence bir üç kağıt yok bu konuda.
Yazıklar olsun huaweiye. Bu tür hareketlerden dolayı sempatim olan firmadan soğudum.