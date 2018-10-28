OnePlus 6T geliyor | Mobilite

Mobilite'nin yeni bölümü dopdolu içeriğiyle ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ yarın lanse edilecek OnePlus 6T ve özellikleri başta olmak üzere gündemdeki diğer gelişmeleri yorumluyorlar.

Mobilite'nin yeni bölümü ekranlarınızda. Mesut Çevik ve Erdi Özüağ, resmi tanıtımı yarın yapılacak OnePlus 6T başta olmak üzere Samsung'dan para alıp Apple kullanan Rus sosyal medya ikonu, İtalya Rekabet Kurulu'nun Apple ve Samsung'a telefonları bilinçli yavaşlattıkları gerekçesiyle kestiği ceza, Xiaomi Mi Mix 3 ve gündemdeki diğer konuları yorumluyorlar.