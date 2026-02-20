Şarjda tek fiyat dönemi başlıyor: DC'de güce göre farklı tarife tarihe karışıyor!

EPDK, şarj yönetmeliğinde kritik değişikliklere onay verdi. AC ve DC için artık ayrı ayrı tek fiyat ve kartlı ödeme zorunluluğu geliyor. Güce göre farklı şarj tarifesi dönemi sona eriyor.

EPDK, 12 Şubat 2026 tarihinde Şarj Hizmeti Yönetmeliği'nde kapsamlı değişikliklere onay verdi. Bu videoda söz konusu düzenlemenin elektrikli araç sahiplerine ve şarj sektörüne ne anlama geldiğini tüm detaylarıyla ele alıyoruz.

En kritik yenilik, DC şarjda güce göre farklı tarife uygulamasının sona ermesi. 50 kW, 80 kW, 150 kW, 250 kW için ayrı ayrı fiyat belirleme dönemi kapanıyor. Artık operatörler AC için tek, DC için tek fiyat ilan etmek zorunda. Bu sayede kullanıcılar istasyonları çok daha kolay karşılaştırabilecek.

Yönetmelikte yer alan dinamik indirim uygulamasıyla operatörler belirli saat dilimlerinde veya lokasyonlarda indirimli tarife sunabilecek. Gece şarjı gibi talep düşük dönemler, hem şebeke dengesi hem de kullanıcı cüzdanı açısından avantajlı hale gelecek.

Mobil şarj istasyonları artık çok daha geniş bir kullanım alanına kavuşuyor. Konser, maç ve miting gibi kalabalık etkinliklere geçici şarj noktası kurulabilecek. Bayram dönemlerinde yoğunluğun artması beklenen istasyonlara da mobil soket takviyesi yapılabilecek.

1 Temmuz 2026'dan itibaren otoyol ve devlet yollarındaki tüm DC şarj ünitelerinde kredi kartıyla ödeme zorunlu olacak. Uygulama indirme veya üyelik açma zorunluluğu olmadan direkt ödeme yapılabilecek. Bu düzenleme hem kullanıcı deneyimini hem de operatörler arası rekabeti güçlendirecek.

Batarya doluluk oranı yüzde 85'i aşan araçlarda şarj işlemi sonlandırılabilecek. Bu uygulama hem batarya sağlığını koruyacak hem de istasyonların gereksiz meşgul edilmesinin önüne geçecek. Roaming altyapısı da hukuki zemine oturtularak şirketler arası ağ paylaşımı EPDK denetimine alındı.

Şarj ücretlerine tavan fiyat uygulaması şu aşamada gündemde değil. EPDK piyasanın serbest rekabet içinde işlemesini esas alıyor. Ancak denge bozulursa müdahale kapısı açık tutuluyor. Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin elektrikli araç ekosistemini daha şeffaf ve kullanıcı dostu bir zemine taşıyor.

