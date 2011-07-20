Panasonic TX-P50VT30e 50" Plazma Televizyon video inceleme

DH Misafiri Ben bu ürünü aldım 4 aydır kullanıyorum. Almadan önce 1 yıl kadar LCD LED ve Smart Tv inceledim. O kadar para içime oturdu ama kullanmaya başlayınca iyi ki 50 inch almışım diyorum. Gözümüz büyüklüğüne alıştı. Anlatacak o kadar çok şey var ki, sorularınıza göre cevaplarım. Ömrü 30 yıl neredeyse bilinen her formatı oynatıyor. ayrıca uydu receiver, teledünya cihazı almaya gerek yok. modülü al ve kartı tak yeterli. Esen kalın.
istanbul2007 Arabayi versem verirlermi bundan
DH Misafiri Evet ben bu televizyonun alt modeli ola 50gt30e sine sahibim televizyon gerçekten güzel fakat bir kusuru var kanalların logosu ekranda gölge olarak kalıyor. Bu kusur yüzünden servise başvurdum halledeceklermiş. Ama korkum şu tamirden sonra hep aynı şey olacakmı çünkü plazmalarda en sevmediğim şey bu idi satın aldığım mağazadaki tezgahtar arkadaşlar bu sorunun hallolduğunu ve panasonic yetkilisi de telefonda bu şikayetin artık olmadığını söylemişti fakat durum ortada. Neyseki şimdilik sorun çözülebilecek gibi....
mehmetturk52 sd yayınlarda plazma tv ler tabiki daha iyi bunda kimsenin bi itirazı yok. zaten sorun HD-Full HD ve 3D yayınlarda hangisinin daha iyi olduğudur..2011 yılındayız ve bir tv için insanlar artık 1500-2000 tl parayı gözden çıkartıyolar..bu meblaları ödeyen biri elbette hd yayın izlemek isticektir.bir plazma tv ye 3d bluray player takıp izledim ve aynı filmi şu an 3D konusunda bana göre en iyi olan LG LW serisinde izleme fırsatım oldu.plazmada 3D film izlerken zaten sihah olan ekran gözlüklerle iyice sihay oldu renkler karardı ama LG LW serisinde izlediğim film beni mest etti gözlükleri ve ekran parlaklığı gözü yormadan izlemenize imkan veriyo..Asıl mesele şu 3d tv alan biri tv nin 3D kalitesine bakıp alır SD yayın izlemek isten biri plazma alır HD ve full HD yayın izlemek isteyenlerde Daha ucuz 1000-1500 TL ye gidip Led yada Lcd tv alır.benim izlenimlerim ve görüşüm bu şekilde..Burdan şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki 3d konusunda FPR gözlüklerle şuan piyasanın en iyi Tv si LG LW serisidir..ayrıca max elektrik tüketimi sadece 100 watt tır plazma tv de 400 e kadar çıktığını düşünürsek elektrik faturasında 5-10 TL fark demektir..
mehmetturk52 Seni LG LW5500 VEYA LW650s modelini test etmeye davet ediyorum...burdan özelliklerini yazmaya gerek duymuyorum..plazma tv lerde siyahlar daha iyi tepkime süresi 0 seviyesinde olabilir ama bir led tv nin yeri ayrıdır.. ayrıca Plazma-LCD-led aydınlatmalı LCD - Full Led tv ve yeni çıkıcak olan NANO led TV ler farklı kaliteye sahipler göreceye değişir yani senin süper harika mükemmel dediğin görüntü bana göre kötü benim için iyi görüntü senin için kötü sayılabilir burda zevkler ve renkler tartışılmaz deyimi yerinde olur..bu sebepten Tv almak isteyen arkadaşlar toshiba-LG-samgung-panasonic-philips-Sony satış mağazalarını gezip görüp kullanıp karar vermesi en doğru tercihtir. forum.donanimhaber.com/...
hdoguc mehmetturk52 Seni LG LW5500 VEYA LW650s modelini test etmeye davet ediyorum...burdan özelliklerini yazmaya gerek duymuyorum.. plazma tv lerde siyahlar daha iyi tepkime süresi 0 seviyesinde olabilir ama bir led tv nin yeri ayrıdır.. ayrıca Plazma-LCD-led aydınlatmalı LCD - Full Led tv ve yeni çıkıcak olan NANO led TV ler farklı kaliteye sahipler göreceye değişir yani senin süper harika mükemmel dediğin görüntü bana göre kötü benim için iyi görüntü senin için kötü sayılabilir burda zevkler ve renkler tartışılmaz deyimi yerinde olur.. bu sebepten Tv almak isteyen arkadaşlar toshiba-LG-samgung-panasonic-philips-Sony satış mağazalarını gezip görüp kullanıp karar vermesi en doğru tercihtir. forum.donanimhaber.com/... Özellikle SD yayınlarda suluboya gibi görüntü istemiyorsanız plazma... 3D ise benim için gözlüksüz ve gerçek 3D standart olana kadar gereksiz. Yine de 3D'de plazma üstünlüğü şu an tescillidir. Plazma ve 3D deyince de akıllara Panasonic gelmelidir. Zira 3D'nin fenomeni Avatar, Panasonic 3D kamera ile çekilmiştir ve Hollywood'un kankasıdır Panasonic. THX konusunda da durum böyledir. (AVCHD formatının geliştiricilerinden biri de Panasonic'tir.) Diyeceksin ki Panasonic fanatiğisin... Hayır! Seviyorum ama LCD'sini almam mesela. LED tv'lere gelince... İnsanları gerçeküstü parlak renkleri, tablo gibi ince tasarımları ve az enerji tüketimi gibi nedenlerden dolayı cezbediyor genelde. Sırf görünüşü yüzünden karısının baskısıyla LED alan az mı erkek var? Duvarda şık dursun! Bu kesimin büyük çoğunluğu için tepkime, doğal renk vs. dert değildir bile. Sen bilgili ve yetkin bir kullanıcı/müşteri olabilirsin ve plazmalara taş çıkaracak LED tv'ler senin tercihin olablir ama çoğunluk anlattığım gibidir. Satıcılar bile, büyük mağazalarda " Abi plazma devri kapandı, gel sana led verelim." der. Nedenini sorarsın, tasarruftan, incelikten, aydınlatma ve renkten dem vurur. Doğallıktan, SD yayın kalitesinden, tepkimesinden vs. konu bile açmaz. Bu gibi nedenlerle plazma gerile(til)miş, led göklere çıkarılmıştır. Plazma hayranları ise esas bilinçli kesimi oluşturur çoğunluk olarak. Mesela futbol sahasında otları fark etmek isterler, çim görmek isterler, suluboya değil. İnsan yüzlerini gerçek renginde görmek isterler, spot ışık altındaymış gibi veya hayalet Casper gibi değil... Ancak gerçek şu ki plazmada Panasonic yalnız kaldı sayılır. Trend LED'de, gelişimler de haliyle onlarda büyük olacak. Rekabetçi firma çok. Plazmada rekabet mi var ki? Panasonic kendisiyle yarışıyor, LED'ciler birbiriyle... Böyle olunca LED teknolojisindeki sıçrama plazmadan fazla ve hızlı olacaktır. Belki de yakında Panasonic de bu işi bırakacak ve plazmalar tarihteki ve anılardaki yerini alacaktır. Gün gelecek 3D de daha zirveye varamadan holografik tv yüzünden genç yaşında tarih olacaktır. Ama hala plazma varken başkasına gerek yok derim ben. (Sen demezsin ) * Önerdiğin tv'lere bakarım netten. Fırsat olursa da mağazalardan ama mağazalarda tv izlemek yanıltıcı oluyor genellikle. ** Biri tv'de cızırtı sesini sormuş; benim Panasonic plazmada sessizde bile cızırtı olmadı 2,5 yıldır.
mehmetturk52 Seni LG LW5500 VEYA LW650s modelini test etmeye davet ediyorum...burdan özelliklerini yazmaya gerek duymuyorum.. plazma tv lerde siyahlar daha iyi tepkime süresi 0 seviyesinde olabilir ama bir led tv nin yeri ayrıdır.. ayrıca Plazma-LCD-led aydınlatmalı LCD - Full Led tv ve yeni çıkıcak olan NANO led TV ler farklı kaliteye sahipler göreceye değişir yani senin süper harika mükemmel dediğin görüntü bana göre kötü benim için iyi görüntü senin için kötü sayılabilir burda zevkler ve renkler tartışılmaz deyimi yerinde olur.. bu sebepten Tv almak isteyen arkadaşlar toshiba-LG-samgung-panasonic-philips-Sony satış mağazalarını gezip görüp kullanıp karar vermesi en doğru tercihtir. forum.donanimhaber.com/...
hdtvtest.co.uk/...
Dostum merhaba ben de bu tv den almak istiyorum 5000 tl bütçem var önerirmisiniz,ayrıca bı tv de ps3 oynanabilir mi?yorumlarınızı bekliyorum..
murat 131 i satsan vermezler 9-10 milyar bunlar :)
Neden mi?
2012 Londra Olimpiyatlarının 3D yayın hakları onlarda da ondan...
Beklemekte yarar var...
Logo izi plazmalarda kalıyor, doğru. Ancak başka kanala geçip bir süre izlediğinde o iz yok oluyor. Bu sefer de son izlediğin kanalın logosu kalıyor. Bu sorun mu derseniz; DEĞİL! çünkü 2,5 yıldır kullandığım plazmada kalıcı bir logo izi olmadı. Kalıcı olmadığına göre sorun diyemeyiz. Yeter ki iz orada öylece kalmasın. Sırf bundan dolayı plazmadan caymak pire için yorgan yakmaktır.