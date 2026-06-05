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    Mini Led Teknolojisi Üst Seviye Özellikler | Next YE-65IDWP14 TV İnceleme

    NextStar YE-65IDWP14 Google QD Super MiniLED TV, düzey teknik detaylarla birleştiren güçlü bir televizyon modeli olarak öne çıkıyor.                            

    NextStar YE-65IDWP14 Google QD Super MiniLED TV, düzey teknik detaylarla birleştiren güçlü bir televizyon modeli olarak öne çıkıyor. Estetik açıdan metal çerçeveleri, şık alt krom şerit, ortadan ayaklı ve metal arka yüzeyli kasasıyla oldukça sağlam bir duruş sergiliyor. 

    Ürün Linki: https://www.amazon.com.tr/dp/B0GR4VFHJ7?tag=web-desktop-anasayfa-21

    Televizyon kalbinde CSOT üretimi 65 inçlik HVA panel barındırıyor. QD Quantum Dot renk katmanı ve 576 bölgesel karartma sayısı bulunan Mini LED arka aydınlatma teknolojisiyle geliyor. Kontrast oranı 7000:1 gibi oldukça yüksek bir şekilde geliyor. Maksimum 800 nit parlaklığa ulaşabilen ekranın %2 parlama önleyici katmanın yanı sıra 12 COF ünitesi yer alıyor. Renk konusunda 1.07 milyar renk gösterebilen panel 10-bit (8bit + Hi-FRC) renk derinliğiyle ve sRGB renk uzayının %98'ini kapsayabiliyor.

    Özellikle oyuncular ve hareketli sahne tutkunları için 144Hz gerçek yenileme hızı, televizyonlar özelinde iyi denebilecek 6.5ms GtG gecikme süresi, VRR ve ALLM desteğiyle oyun konusunda iddialı olacak şekilde donatılmış. Lisanslar tarafında Dolby Vision, HDR10 ve HLG gibi görüntü teknolojileri barındırıyor. Ses kurulumu olarak 15W + 15W hoparlörlere eşlik eden çift 20W subwoofer'ın sağladığı güçlü ses performansı ve Dolby Atmos desteğiyle birlikte segmentinin üstüne çıkıyor.

    Donanım tarafında gücünü dört çekirdekli MediaTek MT9618 işlemci, Mali-G52 grafik birimi yer alıyor. Depolama ve RAM tarafında 3GB DDR4 RAM, 64GB EMMC 5.1 depolama kullanılmış. Güncel Google TV tabanlı Android 14 işletim sistemi yanı sıra Widevine L1 sertifikası sayesinde dijital platformlardaki içerikleri yüksek çözünürlükte oynatabiliyor. Son olarak biri ARC destekli olmak üzere 3 adet HDMI, biri USB 3.0 olmak üzere toplam 3 adet USB portu, optik ses çıkışı, ethernet ve CI kart modülü gibi bağlantı seçenekleriyle donatılmış.

    00:00 - Giriş
    00:20 - Ürünün Tasarım Unsurları
    01:19 - Mini Led ve Panel Detayları
    04:59 - Güç Tüketim Değeri Anlık
    05:15 - Televizyonun Potansiyel Kullanım Ömrü
    05:48 - Yansıma Önleme Derecesi
    06:03 - Ekran Dayanıklılık Durumu
    06:21 - Kontrast ve Siyah Başarısı
    06:37 - Panelin Renk Doğruluğu
    07:11 - Ekran Tazeleme ve Oyun Özellikleri
    07:29 - Ekranın Gecikme Değeri
    07:59 - Oyun için Ek Özellikler
    08:18 - Görüntü ve Ses Lisansları
    08:31 - HDR Görüntü Deneyimi
    08:44 - Televizyonda Yer Alan Portlar
    09:06 - Donanım ve Performans
    10:15 - Yazılım Durumu ve Detaylar
    10:44 - İçerik Platformları Oynatım Durumu
    11:15 - İnternet Tarayıcı Performansı
    11:29 - Diskten Video Oynatma
    11:40 - Kablosuz Bağlantı Performansı
    11:50 - Ses Kurulumu ve Deneyimi
    12:23 - Ürün Değerlendirme
    12:50 - Kapanış


    *Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

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