Televizyon Tavsiyeleri - Kasım 2025

Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Kasım ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans televizyon modellerini önerdik.

Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Kasım ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans televizyon modellerini önerdik.

00:00 - Giriş

00:43 - 55" Televizyon Önerileri

03:22 - 65" Televizyon Önerileri

05:30 - Mini Led Televizyon Önerileri

07:09 - Oled Televizyon Önerileri

08:59 - Kapanış

55"

Next YE-58GFSG8-QLED - 15.999TL

- 58" UHD CHOT VA 60Hz QLED panel

- Direct LED arka aydınlatma

- 8ms GtG, 5000:1, AG %1, COF 12

- HDR10, HLG, Widevine L1

- 2x10W hoparlör, Dolby Digital

- 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0

- Wi-Fi 5, Bluetooth

- MT9676 platform

- 2GB RAM, 8GB depolama

- Android 14 tabanlı Google TV

Grundig 55 GHO 9700 - 33.999TL

- 55" UHD OLED 120Hz panel

- Piksel bazında arka aydınlatma

- HDR10+, WCG, MEMC

- 2x15W hoparlör, Dolby Atmos

- 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0

- Wi-Fi 5, Bluetooth

- Android TV işletim sistemi

65"

Toshiba 65UV3463DT 22.999TL

- 65" UHD 60Hz panel

- Direct Led arka aydınlatma

- Dolby Vision, HDR10

- 2x12W hoparlör, Dolby

- 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0

- Vidaa OS işletim sistemi

TCL 65Q6C/C6K 52.000TL

- 65" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel

- 242 bölge Mini Led arka aydınlatma

- FRC 10bit, P3 %93, 7000:1

- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG

- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC

- 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo

- 1xUSB3.0, 1xUSB2.0,

- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4

- AIPQ Pro, Google TV

Mini Led

Samsung 55QN80F - 51.000TL

- 55" UHD VA 120Hz QLED panel

- Mini Led arka aydınlatma

- 10bit, P3 %100

- HDR10+ Adaptive, HLG

- ARC, CEC, eARC, ALLM, HFR, VRR

- 4.0 CH 30W, Dolby Atmos

- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3

- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0

- NQ4 AI Gen2 işlemci

- One UI Tizen işletim sistemi

LG 65QNED86A6A - 56.500TL

- 65" UHD 120Hz panel

- Mini Led arka aydınlatma

- 0.1ms, FRC 10bit, P3 %100

- Dolby Vision, HDR10, HLG

- ALLM, VRR, HFR, eARC

- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos

- Wi-Fi6, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB

- α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25

Oled

LG OLED55C54LA 66.700TL

- 55" UHD LG Oled Evo 120Hz panel

- Piksel bazında arka aydınlatma

- 10bit, P3 %99, 0.1ms

- HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG

- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR

- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos

- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3

- 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0

- a9 Gen 8 AI Processor 4K

- WebOS 25 işletim sistemi

LG OLED65C54LA 81.340TL

- 65" UHD LG Oled Evo 120Hz panel

- Piksel bazında arka aydınlatma

- 250nit sürekli, 950nit tepe

- 10bit, P3 %99, 0.1ms

- HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG

- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR

- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos

- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3

- 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0

- a9 Gen 8 AI Processor 4K

- WebOS 25 işletim sistemi