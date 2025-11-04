Televizyon Tavsiyeleri - Kasım 2025

Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Kasım ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans televizyon modellerini önerdik.
00:00 - Giriş
00:43 - 55" Televizyon Önerileri
03:22 - 65" Televizyon Önerileri
05:30 - Mini Led Televizyon Önerileri
07:09 - Oled Televizyon Önerileri
08:59 - Kapanış
55"
Next YE-58GFSG8-QLED - 15.999TL
- 58" UHD CHOT VA 60Hz QLED panel
- Direct LED arka aydınlatma
- 8ms GtG, 5000:1, AG %1, COF 12
- HDR10, HLG, Widevine L1
- 2x10W hoparlör, Dolby Digital
- 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0
- Wi-Fi 5, Bluetooth
- MT9676 platform
- 2GB RAM, 8GB depolama
- Android 14 tabanlı Google TV
Grundig 55 GHO 9700 - 33.999TL
- 55" UHD OLED 120Hz panel
- Piksel bazında arka aydınlatma
- HDR10+, WCG, MEMC
- 2x15W hoparlör, Dolby Atmos
- 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0
- Wi-Fi 5, Bluetooth
- Android TV işletim sistemi
65"
Toshiba 65UV3463DT 22.999TL
- 65" UHD 60Hz panel
- Direct Led arka aydınlatma
- Dolby Vision, HDR10
- 2x12W hoparlör, Dolby
- 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0
- Vidaa OS işletim sistemi
TCL 65Q6C/C6K 52.000TL
- 65" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
- 242 bölge Mini Led arka aydınlatma
- FRC 10bit, P3 %93, 7000:1
- Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG
- MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
- 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
- 1xUSB3.0, 1xUSB2.0,
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
- AIPQ Pro, Google TV
Mini Led
Samsung 55QN80F - 51.000TL
- 55" UHD VA 120Hz QLED panel
- Mini Led arka aydınlatma
- 10bit, P3 %100
- HDR10+ Adaptive, HLG
- ARC, CEC, eARC, ALLM, HFR, VRR
- 4.0 CH 30W, Dolby Atmos
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
- 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
- NQ4 AI Gen2 işlemci
- One UI Tizen işletim sistemi
LG 65QNED86A6A - 56.500TL
- 65" UHD 120Hz panel
- Mini Led arka aydınlatma
- 0.1ms, FRC 10bit, P3 %100
- Dolby Vision, HDR10, HLG
- ALLM, VRR, HFR, eARC
- 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
- Wi-Fi6, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB
- α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25
Oled
LG OLED55C54LA 66.700TL
- 55" UHD LG Oled Evo 120Hz panel
- Piksel bazında arka aydınlatma
- 10bit, P3 %99, 0.1ms
- HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG
- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR
- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
- 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0
- a9 Gen 8 AI Processor 4K
- WebOS 25 işletim sistemi
LG OLED65C54LA 81.340TL
- 65" UHD LG Oled Evo 120Hz panel
- Piksel bazında arka aydınlatma
- 250nit sürekli, 950nit tepe
- 10bit, P3 %99, 0.1ms
- HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG
- ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR
- 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
- Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
- 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0
- a9 Gen 8 AI Processor 4K
- WebOS 25 işletim sistemi