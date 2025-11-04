Kim Nerede? 199 Dünyanın ilk hidrojenle çalışan hipersonik jeti Mach 12 hızına ulaşacak 152 DH'den 1.250 kişiye 200 TL Amazon indirim kuponu hediye: Yeni kuponlar geldi! 99 Pilsiz ve güneş enerjili ilk drone uçtu: Dünya rekoru hedefliyor
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Televizyon Tavsiyeleri - Kasım 2025

    Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Kasım ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans televizyon modellerini önerdik.

    Görüntü kalitesi, panel kalitesi, ses kalitesi gibi kriterlere göre sizin için Kasım ayında satın alabileceğiniz en fiyat/performans televizyon modellerini önerdik.

    00:00 - Giriş
    00:43 - 55" Televizyon Önerileri
    03:22 - 65" Televizyon Önerileri
    05:30 - Mini Led Televizyon Önerileri
    07:09 - Oled Televizyon Önerileri
    08:59 - Kapanış

    55"

    Next YE-58GFSG8-QLED - 15.999TL
    - 58" UHD CHOT VA 60Hz QLED panel
    - Direct LED arka aydınlatma
    - 8ms GtG, 5000:1, AG %1, COF 12
    - HDR10, HLG, Widevine L1
    - 2x10W hoparlör, Dolby Digital
    - 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0
    - Wi-Fi 5, Bluetooth
    - MT9676 platform
    - 2GB RAM, 8GB depolama
    - Android 14 tabanlı Google TV

    Grundig 55 GHO 9700 - 33.999TL  
    - 55" UHD OLED 120Hz panel
    - Piksel bazında arka aydınlatma
    - HDR10+, WCG, MEMC
    - 2x15W hoparlör, Dolby Atmos
    - 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0
    - Wi-Fi 5, Bluetooth
    - Android TV işletim sistemi

    65"

    Toshiba 65UV3463DT 22.999TL
    - 65" UHD 60Hz panel
    - Direct Led arka aydınlatma
    - Dolby Vision, HDR10
    - 2x12W hoparlör, Dolby
    - 3x HDMI 2.0, 2x USB 2.0 
    - Vidaa OS işletim sistemi

    TCL 65Q6C/C6K 52.000TL
    - 65" UHD CSOT HVA 144Hz AG QLED panel
    - 242 bölge Mini Led arka aydınlatma
    - FRC 10bit, P3 %93, 7000:1
    - Dolby Vision/Atmos IQ, HDR10+, HLG
    - MEMC, ALLM, HFR, VRR, CEC, eARC
    - 2x10W hoparlör, 20W subwoofer, Onkyo
    - 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, 
    - Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
    - AIPQ Pro, Google TV

    Mini Led

    Samsung 55QN80F - 51.000TL
    - 55" UHD VA 120Hz QLED panel
    - Mini Led arka aydınlatma
    - 10bit, P3 %100
    - HDR10+ Adaptive, HLG
    - ARC, CEC, eARC, ALLM, HFR, VRR
    - 4.0 CH 30W, Dolby Atmos
    - Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
    - 4x HDMI 2.1, 2x USB 2.0
    - NQ4 AI Gen2 işlemci
    - One UI Tizen işletim sistemi

    LG 65QNED86A6A - 56.500TL
    - 65" UHD 120Hz panel
    - Mini Led arka aydınlatma
    - 0.1ms, FRC 10bit, P3 %100
    - Dolby Vision, HDR10, HLG
    - ALLM, VRR, HFR, eARC
    - 2x10W hoparlör, Dolby Atmos
    - Wi-Fi6, BT5.3, 4xHDMI 2.1, 2xUSB
    - α8 Gen2 AI Processor 4K, WebOS 25

    Oled

    LG OLED55C54LA 66.700TL
    - 55" UHD LG Oled Evo 120Hz panel
    - Piksel bazında arka aydınlatma 
    - 10bit, P3 %99, 0.1ms
    - HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG
    - ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR
    - 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
    - Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
    - 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0
    - a9 Gen 8 AI Processor 4K
    - WebOS 25 işletim sistemi

    LG OLED65C54LA 81.340TL
    - 65" UHD LG Oled Evo 120Hz panel
    - Piksel bazında arka aydınlatma 
    - 250nit sürekli, 950nit tepe
    - 10bit, P3 %99, 0.1ms
    - HDR 10 Pro, Dolby Vision IQ, HLG
    - ALLM, ARC, eARC, HFR, VRR
    - 2x10W hoparlör, 2x10W woofer, Atmos
    - Wi-Fi6, Bluetooth 5.3
    - 4x HDMI 2.1, 3x USB 2.0
    - a9 Gen 8 AI Processor 4K
    - WebOS 25 işletim sistemi

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum