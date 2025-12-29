Kim Nerede? 1,2b Antarktika’da kaybolan robot, bilim dünyasını sarsan verilerle geri döndü 231 Çin’in “çalıntı” EUV makinesi henüz tek bir çip bile üretemedi 178 Epic Games'in 12. ve yeni ücretsiz oyunu: 28-29 Aralık
    Üst Segment Oled Erişilebilir Fiyat | LG C5 OLED TV İnceleme (OLED55C54LA)

    LG OLED evo AI C5 4K OLED55C54LA, 55 inçlik OLED yeni nesil Evo paneliyle üst seviye deneyim sunan modern bir televizyon olarak öne çıkıyor.                    

    LG OLED55C54LA, 55 inçlik OLED yeni nesil Evo paneliyle üst seviye deneyim sunan modern bir televizyon olarak öne çıkıyor. 

    Kendi kendine ışık verebilen OLED pikseller sayesinde gerçek siyahlar, sonsuz kontrast ve son derece canlı renkler elde edilmesi bu panelin en büyük olayı denebilir. Bu televizyon 4K çözünürlük ve Dolby Vision desteği sayesinde film ve dizileri tam kaliteyle izlemeye olanak sağlayabiliyor. 

    Bu modelde yer alan a9 Gen 8 AI Processor 4K  görüntü işlemcisi hareketli sahnelerde akıcılığı artırırken, düşük çözünürlük içeriklerde detay kaybını en aza indiriyor. webOS işletim sistemi Netflix, YouTube, Prime Video gibi popüler içierik platformlarına hızlı erişim sunarken kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor. 

    Dolby Atmos destekli 2.2 kurulumlu subwoofer destekli 40W ses sistemi daha derin ve çevreleyici bir ses deneyimi sağlıyor. İnce çerçeveli olması ve şık ayak tasarımı televizyonun algısını yükseltmeye yardımcı oluyor. LG OLED55C54LA, hem sinema tutkunları hem de üst düzey görüntü kalitesi arayan kullanıcıların dışında oyun işleri içinde ideal bir televizyon gibi duruyor.

    00:00 - Giriş
    00:36 - Ekran Yapısı
    01:10 - Panel Detayları
    03:45 - Enerji Tüketimi
    04:28 - Isınma Durumu
    04:41 - Panel Koruma
    05:13 - Tazeleme/Gecikme
    05:34 - Konsol Desteği
    06:07 - Stutter Mevzusu
    06:28 - Renk Doğruluğu
    06:48 - Yansımalı Panel
    07:05 - Aydınlatma Mantığı
    07:45 - Ekran Görüş Açıları
    07:58 - HDR İçerik Destekleri
    08:15 - Ses Performansı
    09:23 - Bağlantı Özellikleri
    09:29 - Ürün Portları
    10:00 - Kumanda Deneyimi
    10:32 - Donanım Detayı
    10:51 - Pencere Yönetimi
    11:05 - İşletim Sistemi Bİlgisi
    11:21 - Televizyonun Fiziksel Yapısı
    12:26 - Yazılım Konusunda Önemli Uyarı
    13:05 - Televizyon Hakkında Dğerlendirme
    13:59 - Kapanış

