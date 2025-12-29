Üst Segment Oled Erişilebilir Fiyat | LG C5 OLED TV İnceleme (OLED55C54LA)

LG OLED55C54LA, 55 inçlik OLED yeni nesil Evo paneliyle üst seviye deneyim sunan modern bir televizyon olarak öne çıkıyor.
Kendi kendine ışık verebilen OLED pikseller sayesinde gerçek siyahlar, sonsuz kontrast ve son derece canlı renkler elde edilmesi bu panelin en büyük olayı denebilir. Bu televizyon 4K çözünürlük ve Dolby Vision desteği sayesinde film ve dizileri tam kaliteyle izlemeye olanak sağlayabiliyor.
Bu modelde yer alan a9 Gen 8 AI Processor 4K görüntü işlemcisi hareketli sahnelerde akıcılığı artırırken, düşük çözünürlük içeriklerde detay kaybını en aza indiriyor. webOS işletim sistemi Netflix, YouTube, Prime Video gibi popüler içierik platformlarına hızlı erişim sunarken kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor.
Dolby Atmos destekli 2.2 kurulumlu subwoofer destekli 40W ses sistemi daha derin ve çevreleyici bir ses deneyimi sağlıyor. İnce çerçeveli olması ve şık ayak tasarımı televizyonun algısını yükseltmeye yardımcı oluyor. LG OLED55C54LA, hem sinema tutkunları hem de üst düzey görüntü kalitesi arayan kullanıcıların dışında oyun işleri içinde ideal bir televizyon gibi duruyor.
00:00 - Giriş
00:36 - Ekran Yapısı
01:10 - Panel Detayları
03:45 - Enerji Tüketimi
04:28 - Isınma Durumu
04:41 - Panel Koruma
05:13 - Tazeleme/Gecikme
05:34 - Konsol Desteği
06:07 - Stutter Mevzusu
06:28 - Renk Doğruluğu
06:48 - Yansımalı Panel
07:05 - Aydınlatma Mantığı
07:45 - Ekran Görüş Açıları
07:58 - HDR İçerik Destekleri
08:15 - Ses Performansı
09:23 - Bağlantı Özellikleri
09:29 - Ürün Portları
10:00 - Kumanda Deneyimi
10:32 - Donanım Detayı
10:51 - Pencere Yönetimi
11:05 - İşletim Sistemi Bİlgisi
11:21 - Televizyonun Fiziksel Yapısı
12:26 - Yazılım Konusunda Önemli Uyarı
13:05 - Televizyon Hakkında Dğerlendirme
13:59 - Kapanış