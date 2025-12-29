Üst Segment Oled Erişilebilir Fiyat | LG C5 OLED TV İnceleme (OLED55C54LA)

LG OLED evo AI C5 4K OLED55C54LA, 55 inçlik OLED yeni nesil Evo paneliyle üst seviye deneyim sunan modern bir televizyon olarak öne çıkıyor.

LG OLED55C54LA, 55 inçlik OLED yeni nesil Evo paneliyle üst seviye deneyim sunan modern bir televizyon olarak öne çıkıyor.

Kendi kendine ışık verebilen OLED pikseller sayesinde gerçek siyahlar, sonsuz kontrast ve son derece canlı renkler elde edilmesi bu panelin en büyük olayı denebilir. Bu televizyon 4K çözünürlük ve Dolby Vision desteği sayesinde film ve dizileri tam kaliteyle izlemeye olanak sağlayabiliyor.

Bu modelde yer alan a9 Gen 8 AI Processor 4K görüntü işlemcisi hareketli sahnelerde akıcılığı artırırken, düşük çözünürlük içeriklerde detay kaybını en aza indiriyor. webOS işletim sistemi Netflix, YouTube, Prime Video gibi popüler içierik platformlarına hızlı erişim sunarken kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor.

Dolby Atmos destekli 2.2 kurulumlu subwoofer destekli 40W ses sistemi daha derin ve çevreleyici bir ses deneyimi sağlıyor. İnce çerçeveli olması ve şık ayak tasarımı televizyonun algısını yükseltmeye yardımcı oluyor. LG OLED55C54LA, hem sinema tutkunları hem de üst düzey görüntü kalitesi arayan kullanıcıların dışında oyun işleri içinde ideal bir televizyon gibi duruyor.

00:00 - Giriş

00:36 - Ekran Yapısı

01:10 - Panel Detayları

03:45 - Enerji Tüketimi

04:28 - Isınma Durumu

04:41 - Panel Koruma

05:13 - Tazeleme/Gecikme

05:34 - Konsol Desteği

06:07 - Stutter Mevzusu

06:28 - Renk Doğruluğu

06:48 - Yansımalı Panel

07:05 - Aydınlatma Mantığı

07:45 - Ekran Görüş Açıları

07:58 - HDR İçerik Destekleri

08:15 - Ses Performansı

09:23 - Bağlantı Özellikleri

09:29 - Ürün Portları

10:00 - Kumanda Deneyimi

10:32 - Donanım Detayı

10:51 - Pencere Yönetimi

11:05 - İşletim Sistemi Bİlgisi

11:21 - Televizyonun Fiziksel Yapısı

12:26 - Yazılım Konusunda Önemli Uyarı

13:05 - Televizyon Hakkında Dğerlendirme

13:59 - Kapanış

