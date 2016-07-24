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Performans canavarı SSD sürücüler

3 yıl
37,6b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilgisayarımızda kullandığımız depolama sürücüleri için yeni dönem başlıyor. Gerek performansı gerekse de depolama kapasitesi ve tasarımlarıyla öne çıkan yeni nesil SSD sürücüler karşınızda.
Merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Bu videomuzda performans tutkunları ve oyuncular için geliştirilen yeni nesil SSD sürücülerine yakından bakıcaz. İlk modellerimiz ünlü ekran kartı üreticisi Galax'dan geliyor.
Şirketin üst seviye ekran kartlarını konumlandırdığı Hall of Fame serisine üye olan üç yeni modelden ilki 2.5-inç boyutunda olan ve U.2 arayüzünü kullanan sürücü olacak. Phison firmasının 28nm NVME kontrolcüsüne, NANYA'nın DDR3 tampon belleğine ve Toshiba'nın NAND Flash yongalarına sahip olan sürücü, 512GB ve 1TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunuyor. Okuma hızı saniyede 2500MB olan sürücünün yazma hızı ise saniyede 1200MB. Yani gerçekten müthiş derece hızlı bir sürücü. Üstelik beyaz renkli baskılı devre kartı ve özelleştirilmiş bileşenleriyle performans konusunda oldukça iddialı.
Galax'ın diğer SSD çözümü ise PCIe formunda olan model. 1TB'a kadar kapasite seçeneği sunacak olan sürücü aynı zamanda soğutucu unsurlarla desteklenmiş durumda. Galax mühendisleri iyi soğutmanın doğrudan kontrolcü performansına katkı sağlayacağı ve bir miktar performans artışı vereceğini ifade ediyor. Genel özellikleri az önce anlattığım U.2 uyumlu modellerle aynı olan sürücü, hız konusunda da aynı değerleri sağlıyor.
Modern anakartlarda sıkça görmeye başladığımız M.2 arayüzü de Galax'ın gündeminde. Biri alışılagelmiş boyutta, diğeri ise biraz daha uzun olan sürücülerden kısa olan 512GB'a kadar depolama ve 1350MB/saniye yazma hızı sunarken, uzun model ise 1TB'a kadar kapasite sunuyor ancak hızları U.2 serisi ile aynı düzeyde yani yazma hızı biraz daha düşük kalıyor, Bu video kapsamında anlatacağım son SSD modeli de bir ekran kartı üreticisinden geliyor.
Zotac'ın Sonix adını taşıyan ve 480GB depolama kapasitei sunan sürücüsü, aslına bakılırsa Galax'ın PCIe tabanlı modeliyle aynı altyapıyı kullanıyor. Phison'ın E7 kontrolcüsüne ve Toshiba'nın MLC NAND yongalarına sahip olan sürücü, 2600MB saniye okuma ve 1300MB saniye yazma ile Galax'a kıyasla hız konusunda bir miktar daha iddialı görünüyor. Benzer şekilde metal soğutucu plakaya sahip olan sürücü, Galax'ın modeline kıyasla düşük profilli şase ile geliyor.

U2, M2, SATA Express ve PCIe derken arabirim konusunda giderek karmaşık bir hal alan SSD dünyası, NVME gibi yeni nesil akıllı protokoller sayesinde müthiş bir bantgenişliği seviyesine ulaştı. Bu tür SSD'lerden biri ile sisteminize performans aşılaması yapmak isterseniz anakartınızın ilgili arayüze destek verdiğinden, birden fazla ekran kartı ve bazı başka donanımlar kullanıyorsanız işlemicinizin yeterli PCIe hattı sunabildiğine emin olmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar ben Erdi Özüağ, bu videomuzda yüksek performanslı yeni SSD modellerine göz atmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.
 

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mdxceed 3 yıl en beğenilen
Samsung 950 pro 512 gb kullanıyorum. Günlük kullanıcı için hiç avantajı olmuyor. Hiç gb larca veri kopyalamadım. Oyunlarda normal ssd lere göre sadece 1-2 sn fark atabiliyor. Paranızı boşuna harcamış olursunuz.
Samsung 950 pro 512 gb kullanıyorum. Günlük kullanıcı için hiç avantajı olmuyor. Hiç gb larca veri kopyalamadım. Oyunlarda normal ssd lere göre sadece 1-2 sn fa...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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montevo 3 yıl
sadece çüş diyorum.artık ssd için düzgün bi bağlantı standardı gelmeli.ve zırt pırt bağlantı türü değişmemeli.bide şu "gaming" lafına gıcık oluyorum.boya kırmızı siyah adınada gaming de yürü.gaming ssd ne acaba?daha mı hızlı okuyo yazıyo?zaten hızlılar.oyunlarda yardımcı olsa neyse.
sadece çüş diyorum.artık ssd için düzgün bi bağlantı standardı gelmeli.ve zırt pırt bağlantı türü değişmemeli.bide şu "gaming" lafına gıcık oluyorum.b...
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3 Yanıt Yanıtla +8
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tylolhot06 3 yıl
Fiyatlar inmedikçe 250gb civarı sistem kuracak bir ssd ve diğer depolama işleri için hdd kullanımı makul gözüküyor.
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gangstarap34 3 yıl
Ben msata portunu beğeniyorum,1200mb yazma hızı önemli değil 500 yetmiyor mu boşuna para vermeyin bunlara,fp ürünü bakın daha iyi.
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lido 3 yıl
valla 106 liraya sandisk 120 gb plus aldım öyle çok iyi bir ssd de değil hatta kullandığım port sata 3 de değil sata 2 ama ssd kullandığım için çok mutluyum diyebilirim sektörün gelişmesi de çok sevindirici
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Akasha_Ether 3 yıl
az kaldı mekanik disklerin yerini alacak ssdler ve mecburen ucuzlayacaklar.
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afulkem 3 yıl
Anakartımda M2 portu var ancak araştırma sonucunda F/P durumunu başarısız bulup almamıştım. SSD günlük kullanımda yeterli.
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Prequel 3 yıl afulkem
afulkem
Anakartımda M2 portu var ancak araştırma sonucunda F/P durumunu başarısız bulup almamıştım. SSD günlük kullanımda yeterli.

M.2 sadece porttur. Ucuzu da var pahalısı da. Kablolarla uğraşmak istemeyen M.2 alsın.
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DH Misafiri 3 yıl
Me[S]uT ben sorunsuz izliyorum chrome ile. Pufin de kullanabilirsin.
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dreamblue35 3 yıl
Şu an en alınabilecek ssd 850 evo 500 gb, 2 ssd raid yapıldımı ev kullanıcısı hayli miktar tatmin eder
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Master_Evil 3 yıl
fiyatları ulaşılmaz seviyede ama ssdler ilk çıktığında da öyleydi şimdi heryerde herkes alabiliyor
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montevo 3 yıl
sadece çüş diyorum.artık ssd için düzgün bi bağlantı standardı gelmeli.ve zırt pırt bağlantı türü değişmemeli.bide şu "gaming" lafına gıcık oluyorum.boya kırmızı siyah adınada gaming de yürü.gaming ssd ne acaba?daha mı hızlı okuyo yazıyo?zaten hızlılar.oyunlarda yardımcı olsa neyse.
3 Yanıt Yanıtla +8
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0quz28 3 yıl montevo
montevo

sadece çüş diyorum.artık ssd için düzgün bi bağlantı standardı gelmeli.ve zırt pırt bağlantı türü değişmemeli.bide şu "gaming" lafına gıcık oluyorum.boya kırmızı siyah adınada gaming de yürü.gaming ssd ne acaba?daha mı hızlı okuyo yazıyo?zaten hızlılar.oyunlarda yardımcı olsa neyse.

sıradan pazarlama taktikleri gaming isimlerinin verilmesi başka birşey değil fazla takılmayın bence
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pisrabbit 3 yıl montevo
montevo

sadece çüş diyorum.artık ssd için düzgün bi bağlantı standardı gelmeli.ve zırt pırt bağlantı türü değişmemeli.bide şu "gaming" lafına gıcık oluyorum.boya kırmızı siyah adınada gaming de yürü.gaming ssd ne acaba?daha mı hızlı okuyo yazıyo?zaten hızlılar.oyunlarda yardımcı olsa neyse.

ssd ya da hdd sürücülerdeki farkı bilmiyorum ama örnek olması adına söylüyorum,oyunlarda ram in hızı,render programlarında ram in kapasitesi önemli olduğuna göre düşük kapasiteli ama hızlı ram e gaming ram demek yanlış olmaz herhalde. bu sayede insanlar (bu işlerden fazla anlamayan) her hangi bir markanın ramini alırken,özelliklerine bakmadan isim ve modeline göre kendi ihtiyacını kolayca sağlayabilir. bu donanımları kullanan herkes özelliklerini tam olarak bilmiyor malesef.
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Xanax70 3 yıl montevo
Hocam bence gaming ifadesi daha çok modifiye ile uğraşan renk takıntısı olan insanlar içindir. Mesela oyuncu arkadaşlar bütün parçlarım gaming serisi olsun diye düşünüyor. Bir artısı olduğundan değil hatta gereksiz para bile olabilir ama zevk boyutu artık o kısımlar.
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Mixus 3 yıl
fan koysalar harika olcak çok ısınıyor ssdler.
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mdxceed 3 yıl en beğenilen
Samsung 950 pro 512 gb kullanıyorum. Günlük kullanıcı için hiç avantajı olmuyor. Hiç gb larca veri kopyalamadım. Oyunlarda normal ssd lere göre sadece 1-2 sn fark atabiliyor. Paranızı boşuna harcamış olursunuz.
2 Yanıt Yanıtla +12
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ardicli2000 3 yıl mdxceed
mdxceed

Samsung 950 pro 512 gb kullanıyorum. Günlük kullanıcı için hiç avantajı olmuyor. Hiç gb larca veri kopyalamadım. Oyunlarda normal ssd lere göre sadece 1-2 sn fark atabiliyor. Paranızı boşuna harcamış olursunuz.

Genel günlük kullanımda cidden dediğiniz gibi büyük farklar yok. Gerek windows açılışında gerek youn yüklemelerinde...

Ancak SSD'lerin güzel yanı HDD'lerin makus yavaşlık ve zaman içinde yavaşlama sorununa çözüm getirmeleri oldu. İnternette kullandığımız bir çok uygulama vs serverların hızlanmasıyla daha verimli ve fonksiyonel hale geldiler.
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cCcTURKcCc 3 yıl mdxceed
mdxceed

Samsung 950 pro 512 gb kullanıyorum. Günlük kullanıcı için hiç avantajı olmuyor. Hiç gb larca veri kopyalamadım. Oyunlarda normal ssd lere göre sadece 1-2 sn fark atabiliyor. Paranızı boşuna harcamış olursunuz.

Bilgilendirme için çok teşekkür ederim forumda umuyorum birkaç test paylaşımı yapılır ziraa normal ssd den geçip geçmemeyi düşünen birisiyim forumda benim gibi düşünenlerin sayısı oldukça fazla olduğunu düşünüyorum ...
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