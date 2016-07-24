Performans canavarı SSD sürücüler

Bilgisayarımızda kullandığımız depolama sürücüleri için yeni dönem başlıyor. Gerek performansı gerekse de depolama kapasitesi ve tasarımlarıyla öne çıkan yeni nesil SSD sürücüler karşınızda.

Merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Bu videomuzda performans tutkunları ve oyuncular için geliştirilen yeni nesil SSD sürücülerine yakından bakıcaz. İlk modellerimiz ünlü ekran kartı üreticisi Galax'dan geliyor.

Şirketin üst seviye ekran kartlarını konumlandırdığı Hall of Fame serisine üye olan üç yeni modelden ilki 2.5-inç boyutunda olan ve U.2 arayüzünü kullanan sürücü olacak. Phison firmasının 28nm NVME kontrolcüsüne, NANYA'nın DDR3 tampon belleğine ve Toshiba'nın NAND Flash yongalarına sahip olan sürücü, 512GB ve 1TB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği sunuyor. Okuma hızı saniyede 2500MB olan sürücünün yazma hızı ise saniyede 1200MB. Yani gerçekten müthiş derece hızlı bir sürücü. Üstelik beyaz renkli baskılı devre kartı ve özelleştirilmiş bileşenleriyle performans konusunda oldukça iddialı.

Galax'ın diğer SSD çözümü ise PCIe formunda olan model. 1TB'a kadar kapasite seçeneği sunacak olan sürücü aynı zamanda soğutucu unsurlarla desteklenmiş durumda. Galax mühendisleri iyi soğutmanın doğrudan kontrolcü performansına katkı sağlayacağı ve bir miktar performans artışı vereceğini ifade ediyor. Genel özellikleri az önce anlattığım U.2 uyumlu modellerle aynı olan sürücü, hız konusunda da aynı değerleri sağlıyor.

Modern anakartlarda sıkça görmeye başladığımız M.2 arayüzü de Galax'ın gündeminde. Biri alışılagelmiş boyutta, diğeri ise biraz daha uzun olan sürücülerden kısa olan 512GB'a kadar depolama ve 1350MB/saniye yazma hızı sunarken, uzun model ise 1TB'a kadar kapasite sunuyor ancak hızları U.2 serisi ile aynı düzeyde yani yazma hızı biraz daha düşük kalıyor, Bu video kapsamında anlatacağım son SSD modeli de bir ekran kartı üreticisinden geliyor.

Zotac'ın Sonix adını taşıyan ve 480GB depolama kapasitei sunan sürücüsü, aslına bakılırsa Galax'ın PCIe tabanlı modeliyle aynı altyapıyı kullanıyor. Phison'ın E7 kontrolcüsüne ve Toshiba'nın MLC NAND yongalarına sahip olan sürücü, 2600MB saniye okuma ve 1300MB saniye yazma ile Galax'a kıyasla hız konusunda bir miktar daha iddialı görünüyor. Benzer şekilde metal soğutucu plakaya sahip olan sürücü, Galax'ın modeline kıyasla düşük profilli şase ile geliyor.



U2, M2, SATA Express ve PCIe derken arabirim konusunda giderek karmaşık bir hal alan SSD dünyası, NVME gibi yeni nesil akıllı protokoller sayesinde müthiş bir bantgenişliği seviyesine ulaştı. Bu tür SSD'lerden biri ile sisteminize performans aşılaması yapmak isterseniz anakartınızın ilgili arayüze destek verdiğinden, birden fazla ekran kartı ve bazı başka donanımlar kullanıyorsanız işlemicinizin yeterli PCIe hattı sunabildiğine emin olmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar ben Erdi Özüağ, bu videomuzda yüksek performanslı yeni SSD modellerine göz atmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.

