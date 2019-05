Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme

Plantronics'in ESL onaylı, Dobly Surround 7.1 ve 24-bit ses destekli, modüler yapısıyla ilgi çeken oyuncu kulaklığı RIG 500HD'yi oyun, müzik ve film gibi içeriklerle test ediyoruz, inceliyoruz.

Vitrin tarzında bir kutuyla karşı karşıyayız, turuncu rengi ve petek şekilleriyle şekillenen kutuda ürüne dair detaylı bilgiye yer verilmiş. Üzerindeki dikkat çekici ibareler ise 7.1 Dobly Surround desteği, ESL onayı ve 24-bit çözünürlükte ses sunabildiği oluyor, bu aşamada gayet vaatkar.

Kutuyu açtığımızda kulaklığın kendisi, 2 metre uzunlukta silikon kaplı, usb arayüzüne sahip Dobly Surround kontrolcülü bağlantı kablosu, ESL yapıştırması ve standart dökümantasyonlarını görüyoruz. Burada eksik bir içerik var, videonun ilerleyen bölümlerinde değineceğiz.Kablo, silikon bazlı kaplamasıyla karışacak, düğümlenecek bir yapıda değil, kalite hissiyatını iyi buldum.

Sadece PC uyumlu RIG 500HD’yi kutudan çıkarır çıkmaz fiziksel yapısıyla ilgi çektiğini söyleyebilirim, ince profilerden oluşan hafif bir kulaklık, her yeri dolu diri değil, bu sayede 200gramlık bir kulaklık haline gelmiş ki benzer segmentten 340gramlık Razer Kraken ile benzer boyutta olsa da neredeyse yarısı ağırlığında.





Kablo, silikon bazlı kaplamasıyla karışacak, düğümlenecek bir yapıda değil, kalite hissiyatını iyi buldum.USB girişinde ise altın kaplama veya özel bir tasarıma gidilmemiş. Kulaklık birkaç aşamada bilgisayara bağlanıyor, önce kısa bir mesafeden jack bağlanıyor, ardından da kontrolcüyle beraber USB girişiyle bilgisayara.

Dobly Surround kontrolcüsünü kullanmadan 3.5mm jack ile başka cihazlara bağlanabiliyor, benzer yükseklikle ses alınabiliyor ancak jack'a kadar olan kısım çok kısa, kutudan jacklı uzun bir ara kablo çıkmalıymış.

Bu kadar hafif olması malzeme kalitesi ve dayanıklılık konusunda korkutmasın, plastik çerçeve pek öyle görünmese de yeterince sağlam hissettiriyor, bazı kısımları parlatılmış ve görünüm güçlendirilmiş, yeterli bir esneme payına sahip ama sonrasını zorlamamak gerek. Hoparlörlerin dışı çizgi dokulu, verdikleri hissiyat hoş, kaslı bir görünüm oluşturduğunu söyleyebilirim şahsen.





Hoparlör yastıkları ise kumaştan, biraz büyük kulaklı birisiyseniz eğer kulaklarınız içerisine ucu ucuna oturuyor.Dış kaplamasının görünümüne rağmen içerilerinde yoğunlukları yüksek süngerler var ancak ses yalıtımları zayıf, kulaklıktan çıkan ses de, dışarıdaki ses de yeterince izole edilemiyor, bunu kulaklığın eksi hanesinin başına yazabiliriz. Belki burada suni deri çözümü tercih edilebilirmiş.





Genel olarak gerekli malzeme kalitesinin tutturulduğunu rahatlıkla söyleyebilirim, esneme payı gereksiz zorlanmadığı sürece genel yapısı da yastıkları da yıpranmaya müsait değil, kendi gözlemlerim çerçevesinde uzun seneler kullanılabilir bir ürün.









Kulaklığın en ilginç yanı ise modüler bir yapıda olması, alışkın olduğumuz bir yapı değil ama alışılmayacak bir tarafı yok. Kafa bandı ve hoparlörler ayrılabilir yapıda, örneğin RIG 500E'de kutudan çıkan diğer bass ağırlıklı hoparlörleri takabiliyorsunuz ama RIG 500HD'de ayrıca bir hoparlör seti çıkmıyor.





Hoparlörleri 3 kademe arasında konumlayıp kulağa daha iyi oturmasını sağlamak mümkün, tırtıklı yapının etrafındaki süngerler de olduğu yerde yukarı aşağı gereksiz manevra etmesinin önüne geçmiş, oyuncu kulaklarının çoğunda olduğu gibi dışarı dönemiyorlar. Ben aradığım rahat ettiğim ayarı buldum, en güzel yanı da ayarın sabit kalması ve her defasında ayar gerektirmemesi ancak çok kademeli ayarlanabilir bantlar kadar ince ayar yapmak fiziksel olarak mümkün değil.









Kafa bandı hayli ince, gözenekli yapıda ancak oldukça hafif bir kulaklık olduğu için kalın olmasına da gerek yokmuş. Deneyimlerim boyunca yukarıdan baskı hissetmedim, hissedenler olursa çıkarması kolay. Modüler kısımlar genel olarak aşınıp gevşeyecekmiş hissiyatı vermiyorlar ancak şunu da söylemeliyim, özel bir yapı olmasına karşın RIG 500HD'nin kutusundan ek bir set hoparlör çıkmadığı için geleneksel tasarımın yanında pratikte bir getirisi yok.





Sol hoparlörün üstünde çıkarılamayan bir mikrofona yer verilmiş. Aşağı ve yukarı yönde hareket edebiliyor ve istediğiniz yerde kalıyor, gevşeklik söz konusu değil. Gerekli olmadığı durumlarda yukarıya alıp görüşten çıkarabiliyorsunuz. Ucu ise esnek bir malzemeden, istenen mesafeye ayarlamak mümkün.





Yapısal ve görünümsel detaylardan sonra teknik detaylara da kısaca değinelim ve testlerimizi yapmaya başlayalım.





Tek yönlü mikrofon 100hz-10khz aralığında ses kaydedebiliyor. Ses kayıt performansını mikrofondan kayıt alıp başka bir kulaklık ile test ettim, karşıya giden ses gayet berrak, tok tonlar biraz kısılı. League of Legends ve CS:GO gibi çevrimiçi oyun oynarken karşıya giden sesin berrak ve olduğunca anlaşılır olduğunu teyit ettim, tek yönlü olduğu için de hemen yanınızda sesli bir kasa dahi olsa karşı tarafa neredeyse ulaşmıyor bile, mikrofon bir oyuncu olarak beğenimi kazandı.





RIG 500HD'e 20hz-20khz ses sunabilen 40mm dinamik sürücüler güç veriyor, 32ohm ve maksimum güç girişi 40mw. Kutusundan çıktığı haliyle RIG 500HD'nin sesi gayet dengeli, ses profili gayet düz, ne tok sesler ne de tiz sesler ön planda.





Sıra müzik deneyimine geldiğinde öncelikle şunu söylemeliyim, bu kulaklık bir oyuncu kulaklığı. Günlük olarak kullandığımız servislerden Spotify ve YouTube üzerinden dinlediğim müziklerdeki denge gayet iyi, bass ağırlıklı müziklerde tok tonlar aramıyor değilim ancak o tarafta da RIG500 arayüzü devreye giriyor. Arayüz 10 bant ekolayzır ve profil listesinden ibaret, sade bir arayüz. Kulağınıza uygun bir ekolayzır ayarı yaptıktan sonra kulağınızda titremese de daha iyi bass sesler elde etmek mümkün.





Segmentindeki çoğu kulaklıktan ayrılmasının sebebi berrak sesi olduğunu düşünüyorum. Kayıpsız ses kalitesine sahip müziklerle yaptığım denemelerde elde ettiğim ses berraklığı beni hayli tatmin etti, vokaller etkileyici, tiz sesler gayet net ve seste herhangi bir patlama çatlama olmuyor. Maksimum sesin sanki sınırlandırıldığı gibi bir hissiyat oluştu benim tarafımda zira kulaklığın sesi oyunlar ve günlük kullanım için olması gerektiği kadar olsa da benim gibi yüksek sesle müzik dinlemeyi seven biri için düşük.





Testlerimi çoğunlukla League of Legends ve CS:GO gibi oyunlarda gerçekleştirdim. Takım arkadaşlarımla etişim tarafında herhangi bir sıkıntım olmadı, gayet pürüzsüzdü. Hafif yapısı sayesinde uzun süren maratonlara rağmen kulaklık kafamda baskı oluşturmadı, oyun maratonu 2. saatine girince kulağımın ısındığını, biraz büyük kulaklı biri olarak da kulaklarımın değen kısımlarının rahatsız olmaya başladığını hissettim, daha önce kullandığım kulaklıklarla da benzer bir senaryo yaşıyorum, bu tarafta kişisel olarak farklı deneyimler yaşanabiliyor ancak RIG 500HD'nin ergonomisinin genel olarak sıkıntılı olmadığını söyleyebilirim.





Dobly Surround testini yaparken CS:GO ve Project Cars gibi oyunlar oynayıp, 5.1 ve 2.1 formatında sese sahip videolar izledim. Tükettiğiniz içeriklerin de uyumluluğu söz konusu olduğundan Dobly Surround 7.1 kontrolcü üzerinden veya kulaklık arayüzünden açılıp kapatılabilen bir özellik. CS:GO'da bu özelliğin yansıması pek etkili değil, tok sesler dağıtıldığını ve arkaplanda kalan detayların ortaya çıktığını hissettim, kulaklık 2.1 modunda şahsen yön ayrımı konusunda zaten hayli iyi, uzun zamandır yön ayrımını bu kadar ne hissetmemiştim.





Project Cars'da ise daha iyi bir sahne performansı sezdim, daha fazla detayın duyma mesafenize girmesinden olacak ki kendimi daha çok oyun içerisinde hissettim, Project Cars'da Dobly Surround başarılı.

Filmlerde ise tok seslerin dağıtılması, indirgenmesi diğer detayların su üstüne çıkmasını sağlıyor, bu açıdan başarılı ancak vokal seslerin, oyuncuların seslerinin bir miktar tizleşmesine sebep oluyor, bundan patlama sesleri de etkileniyor. Filmler tarafında her zaman istenen sonuç alınamıyor gördüğüm kadarıyla, bu yüzden 2.1 modu her zaman bir garanti, her ne kadar ses yüksekliği bol aksiyonlu bir film için yeterince yüksek olmasa da.

Plantronics RIG 500 HD, bu videonun yayınladığı tarih itibarıyla 300TL küsür bir fiyata sahip, fiyat tarafında performansına kıyasla absürd bir durum yok. Maksimum ses seviyesinin biraz daha yüksek olmasını, kutusundan 3.5mm jacklı bir uzatma kablosu ve birkaç sticker çıkmasını beklerdim doğrusu ancak tek yönlü mikrofonu, yön hissiyatı güçlü hoparlörlerinin performansı, berraklığını ve uzun maratonlarda yormayan hayli hafif yapısıyla RIG 500HD'yi sevdim, tercih edilesi bir kulaklık olmuş.





Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.