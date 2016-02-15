Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme

3 yıl
26,6b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Plantronics'in ESL onaylı, Dobly Surround 7.1 ve 24-bit ses destekli, modüler yapısıyla ilgi çeken oyuncu kulaklığı RIG 500HD'yi oyun, müzik ve film gibi içeriklerle test ediyoruz, inceliyoruz.
Vitrin tarzında bir kutuyla karşı karşıyayız, turuncu rengi ve petek şekilleriyle şekillenen kutuda ürüne dair detaylı bilgiye yer verilmiş. Üzerindeki dikkat çekici ibareler ise 7.1 Dobly Surround desteği, ESL onayı ve 24-bit çözünürlükte ses sunabildiği oluyor, bu aşamada gayet vaatkar.
Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
 
Kutuyu açtığımızda kulaklığın kendisi, 2 metre uzunlukta silikon kaplı, usb arayüzüne sahip Dobly Surround kontrolcülü bağlantı kablosu, ESL yapıştırması ve standart dökümantasyonlarını görüyoruz. Burada eksik bir içerik var, videonun ilerleyen bölümlerinde değineceğiz.Kablo, silikon bazlı kaplamasıyla karışacak, düğümlenecek bir yapıda değil, kalite hissiyatını iyi buldum.
Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
 
Sadece PC uyumlu RIG 500HD’yi kutudan çıkarır çıkmaz fiziksel yapısıyla ilgi çektiğini söyleyebilirim, ince profilerden oluşan hafif bir kulaklık, her yeri dolu diri değil, bu sayede 200gramlık bir kulaklık haline gelmiş ki benzer segmentten 340gramlık Razer Kraken ile benzer boyutta olsa da neredeyse yarısı ağırlığında.
Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
 

Kablo, silikon bazlı kaplamasıyla karışacak, düğümlenecek bir yapıda değil, kalite hissiyatını iyi buldum.USB girişinde ise altın kaplama veya özel bir tasarıma gidilmemiş. Kulaklık birkaç aşamada bilgisayara bağlanıyor, önce kısa bir mesafeden jack bağlanıyor, ardından da kontrolcüyle beraber USB girişiyle bilgisayara.
Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
Dobly Surround kontrolcüsünü kullanmadan 3.5mm jack ile başka cihazlara bağlanabiliyor, benzer yükseklikle ses alınabiliyor ancak jack'a kadar olan kısım çok kısa, kutudan jacklı uzun bir ara kablo çıkmalıymış.
Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme

Bu kadar hafif olması malzeme kalitesi ve dayanıklılık konusunda korkutmasın, plastik çerçeve pek öyle görünmese de yeterince sağlam hissettiriyor, bazı kısımları parlatılmış ve görünüm güçlendirilmiş, yeterli bir esneme payına sahip ama sonrasını zorlamamak gerek. Hoparlörlerin dışı çizgi dokulu, verdikleri hissiyat hoş, kaslı bir görünüm oluşturduğunu söyleyebilirim şahsen.

Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
 
Hoparlör yastıkları ise kumaştan, biraz büyük kulaklı birisiyseniz eğer kulaklarınız içerisine ucu ucuna oturuyor.Dış kaplamasının görünümüne rağmen içerilerinde yoğunlukları yüksek süngerler var ancak ses yalıtımları zayıf, kulaklıktan çıkan ses de, dışarıdaki ses de yeterince izole edilemiyor, bunu kulaklığın eksi hanesinin başına yazabiliriz. Belki burada suni deri çözümü tercih edilebilirmiş.
Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
 

Genel olarak gerekli malzeme kalitesinin tutturulduğunu rahatlıkla söyleyebilirim, esneme payı gereksiz zorlanmadığı sürece genel yapısı da yastıkları da yıpranmaya müsait değil, kendi gözlemlerim çerçevesinde uzun seneler kullanılabilir bir ürün.

Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
 

Kulaklığın en ilginç yanı ise modüler bir yapıda olması, alışkın olduğumuz bir yapı değil ama alışılmayacak bir tarafı yok. Kafa bandı ve hoparlörler ayrılabilir yapıda, örneğin RIG 500E'de kutudan çıkan diğer bass ağırlıklı hoparlörleri takabiliyorsunuz ama RIG 500HD'de ayrıca bir hoparlör seti çıkmıyor.
Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
 

Hoparlörleri 3 kademe arasında konumlayıp kulağa daha iyi oturmasını sağlamak mümkün, tırtıklı yapının etrafındaki süngerler de olduğu yerde yukarı aşağı gereksiz manevra etmesinin önüne geçmiş, oyuncu kulaklarının çoğunda olduğu gibi dışarı dönemiyorlar. Ben aradığım rahat ettiğim ayarı buldum, en güzel yanı da ayarın sabit kalması ve her defasında ayar gerektirmemesi ancak çok kademeli ayarlanabilir bantlar kadar ince ayar yapmak fiziksel olarak mümkün değil.

Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
 

Kafa bandı hayli ince, gözenekli yapıda ancak oldukça hafif bir kulaklık olduğu için kalın olmasına da gerek yokmuş. Deneyimlerim boyunca yukarıdan baskı hissetmedim, hissedenler olursa çıkarması kolay. Modüler kısımlar genel olarak aşınıp gevşeyecekmiş hissiyatı vermiyorlar ancak şunu da söylemeliyim, özel bir yapı olmasına karşın RIG 500HD'nin kutusundan ek bir set hoparlör çıkmadığı için geleneksel tasarımın yanında pratikte bir getirisi yok.
Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
 

Sol hoparlörün üstünde çıkarılamayan bir mikrofona yer verilmiş. Aşağı ve yukarı yönde hareket edebiliyor ve istediğiniz yerde kalıyor, gevşeklik söz konusu değil. Gerekli olmadığı durumlarda yukarıya alıp görüşten çıkarabiliyorsunuz. Ucu ise esnek bir malzemeden, istenen mesafeye ayarlamak mümkün.

Yapısal ve görünümsel detaylardan sonra teknik detaylara da kısaca değinelim ve testlerimizi yapmaya başlayalım.
Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
 

Tek yönlü mikrofon 100hz-10khz aralığında ses kaydedebiliyor. Ses kayıt performansını mikrofondan kayıt alıp başka bir kulaklık ile test ettim, karşıya giden ses gayet berrak, tok tonlar biraz kısılı. League of Legends ve CS:GO gibi çevrimiçi oyun oynarken karşıya giden sesin berrak ve olduğunca anlaşılır olduğunu teyit ettim, tek yönlü olduğu için de hemen yanınızda sesli bir kasa dahi olsa karşı tarafa neredeyse ulaşmıyor bile, mikrofon bir oyuncu olarak beğenimi kazandı.
Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme


RIG 500HD'e 20hz-20khz ses sunabilen 40mm dinamik sürücüler güç veriyor, 32ohm ve maksimum güç girişi 40mw. Kutusundan çıktığı haliyle RIG 500HD'nin sesi gayet dengeli, ses profili gayet düz, ne tok sesler ne de tiz sesler ön planda.
Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
 

Sıra müzik deneyimine geldiğinde öncelikle şunu söylemeliyim, bu kulaklık bir oyuncu kulaklığı. Günlük olarak kullandığımız servislerden Spotify ve YouTube üzerinden dinlediğim müziklerdeki denge gayet iyi, bass ağırlıklı müziklerde tok tonlar aramıyor değilim ancak o tarafta da RIG500 arayüzü devreye giriyor. Arayüz 10 bant ekolayzır ve profil listesinden ibaret, sade bir arayüz. Kulağınıza uygun bir ekolayzır ayarı yaptıktan sonra kulağınızda titremese de daha iyi bass sesler elde etmek mümkün.
Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
 

Segmentindeki çoğu kulaklıktan ayrılmasının sebebi berrak sesi olduğunu düşünüyorum. Kayıpsız ses kalitesine sahip müziklerle yaptığım denemelerde elde ettiğim ses berraklığı beni hayli tatmin etti, vokaller etkileyici, tiz sesler gayet net ve seste herhangi bir patlama çatlama olmuyor. Maksimum sesin sanki sınırlandırıldığı gibi bir hissiyat oluştu benim tarafımda zira kulaklığın sesi oyunlar ve günlük kullanım için olması gerektiği kadar olsa da benim gibi yüksek sesle müzik dinlemeyi seven biri için düşük.
Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
 

Testlerimi çoğunlukla League of Legends ve CS:GO gibi oyunlarda gerçekleştirdim. Takım arkadaşlarımla etişim tarafında herhangi bir sıkıntım olmadı, gayet pürüzsüzdü. Hafif yapısı sayesinde uzun süren maratonlara rağmen kulaklık kafamda baskı oluşturmadı, oyun maratonu 2. saatine girince kulağımın ısındığını, biraz büyük kulaklı biri olarak da kulaklarımın değen kısımlarının rahatsız olmaya başladığını hissettim, daha önce kullandığım kulaklıklarla da benzer bir senaryo yaşıyorum, bu tarafta kişisel olarak farklı deneyimler yaşanabiliyor ancak RIG 500HD'nin ergonomisinin genel olarak sıkıntılı olmadığını söyleyebilirim.
Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
 

Dobly Surround testini yaparken CS:GO ve Project Cars gibi oyunlar oynayıp, 5.1 ve 2.1 formatında sese sahip videolar izledim. Tükettiğiniz içeriklerin de uyumluluğu söz konusu olduğundan Dobly Surround 7.1 kontrolcü üzerinden veya kulaklık arayüzünden açılıp kapatılabilen bir özellik. CS:GO'da bu özelliğin yansıması pek etkili değil, tok sesler dağıtıldığını ve arkaplanda kalan detayların ortaya çıktığını hissettim, kulaklık 2.1 modunda şahsen yön ayrımı konusunda zaten hayli iyi, uzun zamandır yön ayrımını bu kadar ne hissetmemiştim.

Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
 
Project Cars'da ise daha iyi bir sahne performansı sezdim, daha fazla detayın duyma mesafenize girmesinden olacak ki kendimi daha çok oyun içerisinde hissettim, Project Cars'da Dobly Surround başarılı.
Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
 
Filmlerde ise tok seslerin dağıtılması, indirgenmesi diğer detayların su üstüne çıkmasını sağlıyor, bu açıdan başarılı ancak vokal seslerin, oyuncuların seslerinin bir miktar tizleşmesine sebep oluyor, bundan patlama sesleri de etkileniyor. Filmler tarafında her zaman istenen sonuç alınamıyor gördüğüm kadarıyla, bu yüzden 2.1 modu her zaman bir garanti, her ne kadar ses yüksekliği bol aksiyonlu bir film için yeterince yüksek olmasa da.
Plantronics Dolby 7.1 ve 24-bit RIG 500HD oyuncu kulaklığı inceleme
 
Plantronics RIG 500 HD, bu videonun yayınladığı tarih itibarıyla 300TL küsür bir fiyata sahip, fiyat tarafında performansına kıyasla absürd bir durum yok. Maksimum ses seviyesinin biraz daha yüksek olmasını, kutusundan 3.5mm jacklı bir uzatma kablosu ve birkaç sticker çıkmasını beklerdim doğrusu ancak tek yönlü mikrofonu, yön hissiyatı güçlü hoparlörlerinin performansı, berraklığını ve uzun maratonlarda yormayan hayli hafif yapısıyla RIG 500HD'yi sevdim, tercih edilesi bir kulaklık olmuş.

Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.







En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SHamuL 3 yıl en beğenilen
DH Misafiri
size yalvarıyorum bu çocuğa inceleme yaptırmayın. o nasıl bir konuşmadır ya sesi kısıp izledim videoyu

size yalvarıyorum misafirlere yorum yaptırmayın. bu nasıl bir yorumdur ya gözlerimi kısıp okudum yorumu.
DH Misafirisize yalvarıyorum bu çocuğa inceleme yaptırmayın. o nasıl bir konuşmadır ya sesi kısıp izledim videoyusize yalvarıyorum mi...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SHamuL 3 yıl en beğenilen
DH Misafiri
size yalvarıyorum bu çocuğa inceleme yaptırmayın. o nasıl bir konuşmadır ya sesi kısıp izledim videoyu

size yalvarıyorum misafirlere yorum yaptırmayın. bu nasıl bir yorumdur ya gözlerimi kısıp okudum yorumu.
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardabeyim 3 yıl
dobli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetali.yildiz 3 yıl
Teşekkürler Burak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Videoda izlenilen animenin adini bilen varmi ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Videoda izlenilen animenin adini bilen varmi ?

RedLine, anime serisi değil maalesef, film.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
size yalvarıyorum bu çocuğa inceleme yaptırmayın. o nasıl bir konuşmadır ya sesi kısıp izledim videoyu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
haftaya Tiamat 7.1 alacağım 2 arasında karşılaştırma yapılıcak olsa hangisi daha iyi _
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burakesan 3 yıl
underlater
Süre 1:11 de jack yapısı görülüyor. Bu jack yapısı bildiğimiz mikrofonlu stereo kulaklıklarla aynı. Yani telefonun kulaklığını takarakta ses almak mümkün olabilir. Bunun denemesinin yapılması gerekir. Ayrıca bu jack yapısında olan bir kulaklığın gerçek 7.1 olduğunu düşünmüyorum. Bu işi Dobly Surround kontrolcüsünü sanal olarak yapıyor. Yani bilgisayarın kendi ses kartı da bunu yapabiliyor (her ses kartı değil tabi. örn. Dolby Atmos destekli realtek ses kartları yapabiliyor.) Bu kulaklığı direk bilgisayara takarsanız aynı kaliteye yakın ses alabileceğinizi düşünüyorum. Tabi paraziti az olan bir bilgisayarın ses kartından. Yoksa ses kartı dışarıda olanlar daha iyi tabi.

Merhaba,
aradaki Dobly Surround kontrolcüsü tek olarak satılmadığından telefonun kulaklığını takarak test etmenin kullanıcı nezdinde bir faydası olduğunu düşünmüyorum, tekrar böyle bir ürünle karşılaşırsak eğer deneriz :)
Gerçek 7.1 olsaydı eğer "doğal 7.1" olarak mutlaka belirtirdim ama ürün doğal 7.1 değil, sağ ve solda birer adet 40mm sürücü var, videoda da bahsettiğim üzere; belki kaçırmış olabilirsiniz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 3 yıl
Logitech G933 Artemis Spectrum incelemesi yaparsanız sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
underlater 3 yıl
Süre 1:11 de jack yapısı görülüyor. Bu jack yapısı bildiğimiz mikrofonlu stereo kulaklıklarla aynı. Yani telefonun kulaklığını takarakta ses almak mümkün olabilir. Bunun denemesinin yapılması gerekir. Ayrıca bu jack yapısında olan bir kulaklığın gerçek 7.1 olduğunu düşünmüyorum. Bu işi Dobly Surround kontrolcüsünü sanal olarak yapıyor. Yani bilgisayarın kendi ses kartı da bunu yapabiliyor (her ses kartı değil tabi. örn. Dolby Atmos destekli realtek ses kartları yapabiliyor.) Bu kulaklığı direk bilgisayara takarsanız aynı kaliteye yakın ses alabileceğinizi düşünüyorum. Tabi paraziti az olan bir bilgisayarın ses kartından. Yoksa ses kartı dışarıda olanlar daha iyi tabi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
omer_ist 3 yıl
elinize saglık , güzel bir inceleme olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
12:25
Uygun Fiyata Ses Kasmalık 7.1 Oyun Kulaklığı: Trust Gxt350 Radius
11,1b izlenme · 5 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
14:00
Bu klavye en kalitelilerinden biri! "Corsair K70 MK.2 incelemesi"
10,1b izlenme · 5 ay
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
482 izlenme · 6 sa. yeni video
12:31
Arctis 3 yenilendi, peki performansı? "Steelseries Arctis 3 incelemesi"
10,9b izlenme · 5 ay
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
944 izlenme · 6 sa. yeni video
19:09
Razer'ın katil klavyesi "Razer Blackwidow Elite incelemesi"
4,5b izlenme · 2 hf.
14:07
Kablolu gibi hızlı kablosuz fare ve Qi kablosuz şarjlı mause pad "Corsair Dark Core RGB SE ve MM1000 incelemesi"
11,3b izlenme · 8 ay
08:24
Uygun fiyat, uygun performans? "Steelseries Rival 105 incelemesi"
5,3b izlenme · 1 ay
06:51
200TL altı, Fiyat/Performans canavarı "Rampage Alpha X incelemesi"
15,2b izlenme · 9 ay
13:48
Void Pro'dan iyi, Void Pro'dan ucuz! "Corsair HS70 incelemesi"
9,6b izlenme · 4 ay
09:33
Bütçe Dostu Oyuncu Kulaklığı TRUST GXT 4310 JAWW
9b izlenme · 4 ay
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
10:13
Hem PC hem de Android kontrolcüsü "Steelseries Stratus Duo"
3,7b izlenme · 4 hf.
10:23
Konsol Uyumlu Oyuncu Kulaklığı TRUST CARUS İncelemesi
8,5b izlenme · 4 ay
08:40
Segmentini aşan F/P kulaklığı "Corsair HS60" incelemesi
11b izlenme · 11 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim