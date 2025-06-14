Squid Game'in 3. sezonundan yeni fragman yayınlandı

Squid Game 3. Sezon, 27 Haziran'da Yayınlanacak
Başarısız olan ayaklanma sonrası oyunların yeniden başlatıldığı yeni sezonda, Seong Gi-hun bir kez daha kendisini bu ölümcül labirentin içinde bulacak.
Squid Game 3. sezonda, başrol oyuncusu Lee Jung-jae (Gi Hun)'nin yanı sıra Yim Si-wan, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Park Gyu-young ve Wi Ha-joon da 2. sezondaki rolleriyle geri dönecek.
27 Haziran'da yayınlanacak olan 3. sezon, aynı zamanda dizinin son sezonu olacak. Bu yüzden yeni sezonun öncekilerden bile daha kanlı olması bekleniyor. Nitekim dizinin oyuncularından Jo Yu-ri de geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda hayranları yeni sezon hakkında uyarmış ve 3. sezonun "hayal edemeyecekleri kadar vahşi ve acımasız" olacağını söylemiştiBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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