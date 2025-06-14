Squid Game'in 3. sezonundan yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yazın en heyecanla beklenen dizilerinden biri de Squid Game şüphesiz. Şu ana kadar yayınlanan iki sezonuyla tüm zamanların en çok izlenen dizilerinden birine dönüşen Squid Game, 27 Haziran'da 3. sezonuyla ekranlara geri dönecek. Aynı zamanda dizinin final sezonu olacak 3. sezon için tanıtım çalışmalarını sürdüren Netflix, bugün "Son oyunları oynama vakti geldi." mesajıyla diziden yeni bir fragman daha yayınladı.

Squid Game 3. Sezon, 27 Haziran'da Yayınlanacak

Başarısız olan ayaklanma sonrası oyunların yeniden başlatıldığı yeni sezonda, Seong Gi-hun bir kez daha kendisini bu ölümcül labirentin içinde bulacak.

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Squid Game 3. sezonda, başrol oyuncusu Lee Jung-jae (Gi Hun)'nin yanı sıra Yim Si-wan, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Park Gyu-young ve Wi Ha-joon da 2. sezondaki rolleriyle geri dönecek.

27 Haziran'da yayınlanacak olan 3. sezon, aynı zamanda dizinin son sezonu olacak. Bu yüzden yeni sezonun öncekilerden bile daha kanlı olması bekleniyor. Nitekim dizinin oyuncularından Jo Yu-ri de geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda hayranları yeni sezon hakkında uyarmış ve 3. sezonun "hayal edemeyecekleri kadar vahşi ve acımasız" olacağını söylemişti

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Squid Game 3. sezon için yeni fragman yayınlandı

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