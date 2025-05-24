Kim Nerede? 262 Haziran ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi 130 MG7 Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı ve özellikleri 105 İnanılmaz! Ramjet motorlu topçu mühimmatıyla 150 km’ye kadar hassas vuruş
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Çinli MG7, %50 ek vergiyle geldi | Hyundai INSTER Türkiye'de - DH Oto Gündem

    Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli MG7 ve Koreli Hyundai INSTER'ın Türkiye fiyatlarını, elektrikli Nissan Micra'yı ve 1 milyonluk Microlino'yu konuştuk.    

    Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli MG7 ve Koreli Hyundai INSTER'ın Türkiye fiyatlarını, elektrikli Nissan Micra'yı ve 1 milyonluk Microlino'yu konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    03:18 - MG7 Türkiye'de

    10:37 - Hyundai INSTER Türkiye fiyatı

    22:53 - Microlino, 980 bin TL'ye Türkiye'de

    29:00 - Elektrikli Nissan Micra

    35:20 - Xiaomi YU7 tanıtıldı

    43:27 - BYD Dolphin Surf Avrupa'da satışa sunuldu

    50:00 - Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum