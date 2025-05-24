Çinli MG7, %50 ek vergiyle geldi | Hyundai INSTER Türkiye'de - DH Oto Gündem

Programımızın bu haftaki bölümünde Çinli MG7 ve Koreli Hyundai INSTER'ın Türkiye fiyatlarını, elektrikli Nissan Micra'yı ve 1 milyonluk Microlino'yu konuştuk. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!
Video akışı:
00:00 - Giriş
03:18 - MG7 Türkiye'de
10:37 - Hyundai INSTER Türkiye fiyatı
22:53 - Microlino, 980 bin TL'ye Türkiye'de
29:00 - Elektrikli Nissan Micra
35:20 - Xiaomi YU7 tanıtıldı
43:27 - BYD Dolphin Surf Avrupa'da satışa sunuldu
50:00 - Kapanış