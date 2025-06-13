Playstation 6 resmen doğrulandı: Neler sunacak?

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Tam Boyutta Gör Sony, yeni nesil PlayStation konsolu için ilk resmi açıklamayı yaptı. Daha önce Shuhei Yoshida'nın 2027-2028 dönemine işaret eden açıklamalarının ardından, şimdi de Sony Interactive Entertainment’ın yeni CEO’su Hideaki Nishino, PlayStation 6'nın geliştirme sürecine dair ipuçları verdi.

Playstation 6'nın yolda olduğu doğrulandı

Sony'nin kurumsal web sitesinde yatırımcılara yönelik konuşan Nishino, bulut oyunlarının geleceği hakkında yöneltilen bir soruya yanıt verirken, fiziksel konsolların hâlâ güçlü bir konumda olduğunu yeni nesil PlayStation konsolunun geliştirildiğini doğruladı. PS3 döneminden bu yana bulut oyunlara yatırım yaptıklarını hatırlatan Nishino, buna rağmen çoğu oyuncunun hâlen "yerel çalıştırma" yani fiziksel donanım tercih ettiğini belirtti.

Yeni konsol hakkında doğrudan bilgi vermekten kaçınsa da Nishino, platformun geleceğinin Sony için öncelikli bir konu olduğunun altını çizdi. CEO, "Konsol işimiz artık çok yönlü bir platform haline geldi. PS4 ve PS5 oyuncuları arasında büyük ve bağlı bir ekosistemimiz var. Bu nedenle yeni nesil konsol stratejimize büyük ilgi olması doğal," dedi.

2027-2028 yıllarında çıkabilir

Aslında PS6’nın geliştirilmekte olduğu bir süredir biliniyor. AMD'nin 2022 yılında PS6 ve yeni nesil konsollar için mühendis arayışı içinde olduğu, aynı yıl Intel'in bu projeye teklif verip reddedildiği bildirilmişti. 2024'te ise Sony’nin iki farklı SoC üzerinde çalıştığı ve bunlardan birinin yeni bir taşınabilir konsola ait olabileceği öne sürülmüştü.

Tam Boyutta Gör Sony, PS4 ile PS5 arasında yedi yıllık bir aralık bırakmıştı. Bu plan devam ederse, PS6'nın 2027'nin son çeyreğinde tanıtılması mümkün. Ancak Yoshida’ya göre 2028 yılı daha olası görünüyor. Ayrıca CD Projekt Red'in aynı dönemde çıkarması beklenen Witcher 4’ün de ilk PS6 oyunlarından biri olması muhtemel.

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Her ne kadar Sony şimdilik teknik detayları paylaşmasa da, yapılan açıklamalar PS6'nın yalnızca bir donanım güncellemesi değil, köklü değişiklikler getirebileceğine işaret ediyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Sony'nin geleneksel konsol anlayışını bir nesil daha sürdüreceğini söyleyelim.

Playstation 6 beklenen özellikler

PS6'da AMD'nin Zen 5 mimarili işlemcisine yer verileceği ve bu işlemcinin X3D önbellek teknolojisiyle uyumlu olacağı belirtiliyor. 3D yığın bellek yöntemiyle çalışan bu sistem, oyunlarda daha hızlı veri aktarımı ve daha yüksek kare hızları anlamına geliyor.

Grafik tarafında ise dikkat çekici bir iddia mevcut: PS6'nın, konsollara özel geliştirilen UDNA mimarili bir GPU ile geleceği belirtiliyor. PS5'te kullanılan RDNA mimarisiyle karşılaştırıldığında, UDNA çok daha gelişmiş bir altyapı sunabilir. Bu yeni mimarinin ışın izleme performansını artırması, yapay zekâ destekli görsel işleme yetenekleri sunması ve enerji verimliliğini yükseltmesi bekleniyor.

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