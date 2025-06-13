Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Playstation 6 resmen doğrulandı: Neler sunacak?

    Sony, PlayStation 6 için geliştirme sürecinin başladığını resmen doğruladı. Peki yeni konsol ne kadar güçlü olacak? veya ne zaman çıkacak? İşte yeni bilgiler...

    Playstation 6 resmen doğrulandı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Sony, yeni nesil PlayStation konsolu için ilk resmi açıklamayı yaptı. Daha önce Shuhei Yoshida'nın 2027-2028 dönemine işaret eden açıklamalarının ardından, şimdi de Sony Interactive Entertainment’ın yeni CEO’su Hideaki Nishino, PlayStation 6'nın geliştirme sürecine dair ipuçları verdi.

    Playstation 6'nın yolda olduğu doğrulandı

    Sony'nin kurumsal web sitesinde yatırımcılara yönelik konuşan Nishino, bulut oyunlarının geleceği hakkında yöneltilen bir soruya yanıt verirken, fiziksel konsolların hâlâ güçlü bir konumda olduğunu yeni nesil PlayStation konsolunun geliştirildiğini doğruladı. PS3 döneminden bu yana bulut oyunlara yatırım yaptıklarını hatırlatan Nishino, buna rağmen çoğu oyuncunun hâlen "yerel çalıştırma" yani fiziksel donanım tercih ettiğini belirtti. 

    Yeni konsol hakkında doğrudan bilgi vermekten kaçınsa da Nishino, platformun geleceğinin Sony için öncelikli bir konu olduğunun altını çizdi. CEO, "Konsol işimiz artık çok yönlü bir platform haline geldi. PS4 ve PS5 oyuncuları arasında büyük ve bağlı bir ekosistemimiz var. Bu nedenle yeni nesil konsol stratejimize büyük ilgi olması doğal," dedi.

    2027-2028 yıllarında çıkabilir

    Aslında PS6’nın geliştirilmekte olduğu bir süredir biliniyor. AMD'nin 2022 yılında PS6 ve yeni nesil konsollar için mühendis arayışı içinde olduğu, aynı yıl Intel'in bu projeye teklif verip reddedildiği bildirilmişti. 2024'te ise Sony’nin iki farklı SoC üzerinde çalıştığı ve bunlardan birinin yeni bir taşınabilir konsola ait olabileceği öne sürülmüştü.

    Playstation 6 resmen doğrulandı: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Sony, PS4 ile PS5 arasında yedi yıllık bir aralık bırakmıştı. Bu plan devam ederse, PS6'nın 2027'nin son çeyreğinde tanıtılması mümkün. Ancak Yoshida’ya göre 2028 yılı daha olası görünüyor. Ayrıca CD Projekt Red'in aynı dönemde çıkarması beklenen Witcher 4’ün de ilk PS6 oyunlarından biri olması muhtemel.

    Her ne kadar Sony şimdilik teknik detayları paylaşmasa da, yapılan açıklamalar PS6'nın yalnızca bir donanım güncellemesi değil, köklü değişiklikler getirebileceğine işaret ediyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Sony'nin geleneksel konsol anlayışını bir nesil daha sürdüreceğini söyleyelim.

    Playstation 6 beklenen özellikler

    PS6'da AMD'nin Zen 5 mimarili işlemcisine yer verileceği ve bu işlemcinin X3D önbellek teknolojisiyle uyumlu olacağı belirtiliyor. 3D yığın bellek yöntemiyle çalışan bu sistem, oyunlarda daha hızlı veri aktarımı ve daha yüksek kare hızları anlamına geliyor.

    Grafik tarafında ise dikkat çekici bir iddia mevcut: PS6'nın, konsollara özel geliştirilen UDNA mimarili bir GPU ile geleceği belirtiliyor. PS5'te kullanılan RDNA mimarisiyle karşılaştırıldığında, UDNA çok daha gelişmiş bir altyapı sunabilir. Bu yeni mimarinin ışın izleme performansını artırması, yapay zekâ destekli görsel işleme yetenekleri sunması ve enerji verimliliğini yükseltmesi bekleniyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/105776/sony-on-next-gen-ps6-the-future-of-our-platform-is-constantly-top-mind/index.html https://www.techspot.com/news/108306-sony-teases-playstation-6-console-hardware-has-strong.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Profil resmi
    4S14N_HUNT3R 3 saat önce

    arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.

    Y
    YouRæk 22 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    @BJK@ +92 pislickadam +81 mustafa6397 +79 Fearless_tr +65 Surface Area +64 BursaliEfsane +59 emrekaradag +42 CleanCoders +40 TheCraxy +39 Nz9 +38
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    105 Kişi Okuyor (9 Üye, 96 Misafir) 20 Masaüstü 85 Mobil
    Canoktun, ufucuk, luzumsuzdur ve 5 üye daha okuyor
    C
    U
    L
    GENEL İSTATİSTİKLER
    963 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Sony Playstation 6, Teknoloji Haberleri ve Ev Elektroniği
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,4b
    Instagram Sayfası50,1b
    YouTube Kanalı360b
    TikTok Sayfası3b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motoru değişen araba alınır mı turkcell servis yok türk telekom internet abonelik iptali lilith efsanesi kur'an kilo veriyorum ama vücudum aynı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    realme 9 Pro
    realme 9 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15
    MSI THIN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum