Playstation 6 resmen doğrulandı: Neler sunacak?

Playstation 6'nın yolda olduğu doğrulandı
Sony'nin kurumsal web sitesinde yatırımcılara yönelik konuşan Nishino, bulut oyunlarının geleceği hakkında yöneltilen bir soruya yanıt verirken, fiziksel konsolların hâlâ güçlü bir konumda olduğunu yeni nesil PlayStation konsolunun geliştirildiğini doğruladı. PS3 döneminden bu yana bulut oyunlara yatırım yaptıklarını hatırlatan Nishino, buna rağmen çoğu oyuncunun hâlen "yerel çalıştırma" yani fiziksel donanım tercih ettiğini belirtti.
Yeni konsol hakkında doğrudan bilgi vermekten kaçınsa da Nishino, platformun geleceğinin Sony için öncelikli bir konu olduğunun altını çizdi. CEO, "Konsol işimiz artık çok yönlü bir platform haline geldi. PS4 ve PS5 oyuncuları arasında büyük ve bağlı bir ekosistemimiz var. Bu nedenle yeni nesil konsol stratejimize büyük ilgi olması doğal," dedi.
2027-2028 yıllarında çıkabilir
Aslında PS6’nın geliştirilmekte olduğu bir süredir biliniyor. AMD'nin 2022 yılında PS6 ve yeni nesil konsollar için mühendis arayışı içinde olduğu, aynı yıl Intel'in bu projeye teklif verip reddedildiği bildirilmişti. 2024'te ise Sony’nin iki farklı SoC üzerinde çalıştığı ve bunlardan birinin yeni bir taşınabilir konsola ait olabileceği öne sürülmüştü.
Her ne kadar Sony şimdilik teknik detayları paylaşmasa da, yapılan açıklamalar PS6'nın yalnızca bir donanım güncellemesi değil, köklü değişiklikler getirebileceğine işaret ediyor. Tüm bunlar göz önüne alındığında, Sony'nin geleneksel konsol anlayışını bir nesil daha sürdüreceğini söyleyelim.
Playstation 6 beklenen özellikler
PS6'da AMD'nin Zen 5 mimarili işlemcisine yer verileceği ve bu işlemcinin X3D önbellek teknolojisiyle uyumlu olacağı belirtiliyor. 3D yığın bellek yöntemiyle çalışan bu sistem, oyunlarda daha hızlı veri aktarımı ve daha yüksek kare hızları anlamına geliyor.
Grafik tarafında ise dikkat çekici bir iddia mevcut: PS6'nın, konsollara özel geliştirilen UDNA mimarili bir GPU ile geleceği belirtiliyor. PS5'te kullanılan RDNA mimarisiyle karşılaştırıldığında, UDNA çok daha gelişmiş bir altyapı sunabilir. Bu yeni mimarinin ışın izleme performansını artırması, yapay zekâ destekli görsel işleme yetenekleri sunması ve enerji verimliliğini yükseltmesi bekleniyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/105776/sony-on-next-gen-ps6-the-future-of-our-platform-is-constantly-top-mind/index.html https://www.techspot.com/news/108306-sony-teases-playstation-6-console-hardware-has-strong.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor
arkadaşlar algı yaratmaya çalışan kamiller var yorumlarda sanki askeri gücü yokmuşta rte sayesinde olmuş gibi türkiyede yıllardır savunma sanayi güçlüydü sürekli gücüne güç kattı rtenin etkisi yok makarnacı tayfa bunuda kendileri yapmış gibi kabullenmeye başlamışlar dolar 38 lira euro 41-42 lira bunları asla söylemezler faiz almış başını gitmiş yarım kilo et kaç yüz lira olmuş asla söylemezler.
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.
105 Kişi Okuyor (9 Üye, 96 Misafir) 20 Masaüstü 85 Mobil
963 kez okundu.
11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
Sony Playstation 6, Teknoloji Haberleri ve Ev Elektroniği