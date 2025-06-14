MIT’nin su toplayıcısı, kuraklıkla mücadelede yeni dönemi başlatıyor

Pasif tasarım, zorlu doğa koşullarında dahi su üretebiliyor
MIT’nin geliştirdiği bu atmosferik su toplayıcı, dikey olarak konumlandırılmış özel bir hidrojel panelden oluşuyor. Panel, havadaki su buharını emerek buharlaştırıyor ve ardından içilebilir sıvı hale getiriyor. Bu temel prensip daha önce de benzer sistemlerde kullanılsa da, MIT ekibi teknolojiyi daha verimli ve güvenli hale getirmek için bazı yenilikler ekledi. En dikkat çekici unsur, hidrojelin şişerek kabaran yüzeyler oluşturması. Bu da su buharıyla temas alanını artırıyor ve emilim kapasitesini yükseltiyor.
Bu şişen yapılar, tıpkı origami gibi su toplandıkça küçülerek şekil değiştiriyor. Yakalanan buhar, hidrojelin üzerindeki cam yüzeye yoğunlaşıyor ve içme suyuna dönüşerek alttaki tüpler aracılığıyla toplanıyor. Sistemin dış tabakası, ısı yansıtan özel bir polimer filmle kaplı. Böylece cihaz, gün boyunca güneşin etkisiyle ısınmadan çalışabiliyor. Tüm bu unsurlar, su üretimini optimize ederken enerji ihtiyacını sıfıra indiriyor.
Gerçek dünya testlerinde de sistem dikkat çekici sonuçlar verdi. Ölüm Vadisi’nde yapılan denemelerde cihaz, ortam nemine bağlı olarak günde 57 ila 161,5 mililitre arasında içilebilir su üretti. Bu miktar küçük görünse de teknolojinin potansiyelini ortaya koymak açısından oldukça önemli. Son olarak araştırmacılar ise bu panellerin birden fazla birim halinde kurulması durumunda su kıtlığı yaşayan topluluklara anlamlı bir çözüm sunabileceğini öne sürüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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