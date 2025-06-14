MIT’nin su toplayıcısı, kuraklıkla mücadelede yeni dönemi başlatıyor

Tam Boyutta Gör İklim değişikliğiyle birlikte su kıtlığı dünya genelinde artarken, bu soruna yenilikçi çözümler geliştirme çabaları da hız kazanıyor. Bu alandaki son gelişmelerden biri, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) mühendislerinden geldi. Ekip, güç kaynağına veya filtre sistemine ihtiyaç duymadan atmosferden içme suyu toplayabilen pasif bir cihaz geliştirdi. Bu yeni sistem, Kaliforniya’daki aşırı kurak iklimiyle bilinen Ölüm Vadisi’nde başarılı şekilde test edildi.

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Pasif tasarım, zorlu doğa koşullarında dahi su üretebiliyor

MIT’nin geliştirdiği bu atmosferik su toplayıcı, dikey olarak konumlandırılmış özel bir hidrojel panelden oluşuyor. Panel, havadaki su buharını emerek buharlaştırıyor ve ardından içilebilir sıvı hale getiriyor. Bu temel prensip daha önce de benzer sistemlerde kullanılsa da, MIT ekibi teknolojiyi daha verimli ve güvenli hale getirmek için bazı yenilikler ekledi. En dikkat çekici unsur, hidrojelin şişerek kabaran yüzeyler oluşturması. Bu da su buharıyla temas alanını artırıyor ve emilim kapasitesini yükseltiyor.

Bu şişen yapılar, tıpkı origami gibi su toplandıkça küçülerek şekil değiştiriyor. Yakalanan buhar, hidrojelin üzerindeki cam yüzeye yoğunlaşıyor ve içme suyuna dönüşerek alttaki tüpler aracılığıyla toplanıyor. Sistemin dış tabakası, ısı yansıtan özel bir polimer filmle kaplı. Böylece cihaz, gün boyunca güneşin etkisiyle ısınmadan çalışabiliyor. Tüm bu unsurlar, su üretimini optimize ederken enerji ihtiyacını sıfıra indiriyor.

Tam Boyutta Gör MIT araştırmacılarının bir diğer büyük başarısı da cihazın güvenli su üretiminde gösterdiği performans. Pek çok pasif su toplayıcı, su emilimini artırmak için tuz içeren gözenekli hidrojeller kullanır. Ancak bu tuzlar, toplanan suya karışarak içilebilirliği azaltabilir. MIT'nin çözümü ise daha sade ama etkili. Gözeneksiz mikro yapıya sahip bir hidrojel ve bu yapıyı stabilize eden gliserol katkısı sayesinde ise elde edilen su belirgin şekilde daha düşük tuz oranına sahip oluyor ve herhangi bir filtreleme ihtiyacı doğurmadan doğrudan içilebiliyor.

Gerçek dünya testlerinde de sistem dikkat çekici sonuçlar verdi. Ölüm Vadisi’nde yapılan denemelerde cihaz, ortam nemine bağlı olarak günde 57 ila 161,5 mililitre arasında içilebilir su üretti. Bu miktar küçük görünse de teknolojinin potansiyelini ortaya koymak açısından oldukça önemli. Son olarak araştırmacılar ise bu panellerin birden fazla birim halinde kurulması durumunda su kıtlığı yaşayan topluluklara anlamlı bir çözüm sunabileceğini öne sürüyor.

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