QNB Finansbank Fincube Demo Day'de girişimciler ile yatırımcılar buluşuyor

QNB Finansbank tarafından girişimcilik ekosistemini desteklemek için hayata geçirilen Fincube Hızlandırma Programı’nın ilk dönem startup’ları 17 Haziran Pazartesi günü, QNB Finansbank Kristal Kule’de düzenlenecek Demo Day’de yatırımcılar ile buluşuyor.

Dört aylık süreçte programda yer alarak Demo Day’de sahneye çıkacak startup’lar ve kat ettikleri gelişimler şöyle:

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı

Fincube Hızlandırma Programı’na kabul edilen startup’lara ücretsiz ofis, mentorluk, uzmanlarından eğitimler, iş ortaklarından özel indirimler ve hibe desteği sağlanarak işlerini hızla büyütmeleri sağlanıyor. QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ve diğer üst düzey yöneticilerin de birer startup ile eşleşerek aktif mentorluk yapması sonucu banka ile olası işbirlikleri en üst düzeyde takip edilip mümkün hale geliyor.QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, Fincube Hızlandırma Programı’nın kuruluşunu ve destek kapsamını şöyle anlattı: “Bankacılık değişiyor. Müşterilerimizin artan beklentileri ve yeni teknolojilerin değiştirici gücü bankacılığı çok kısa zamanda bugünkünden çok farklı noktalara götürecek. Bu değişime yönelik biz bankaların geliştirebileceği çözümler olduğu gibi startup’ların da önemli bir rol oynayacağı ortada. Bu sebeple bu alanda çalışan erken aşama startup’lara destek olup işbirliği yapabileceğimiz bir hızlandırma programını hayata geçirdik.Bu kapsamda programımıza seçilen startup’lara 7/24 kullanabilecekleri ofis alanı, hem girişimcilik ekosisteminden hem de banka içinden çok güçlü bir mentor ağı, bankanın en üst düzey yöneticilerinin birebir ilgi ve sponsorluğu, ayrıca satış, pazarlama, hukuk, muhasebe, hibe-teşvik gibi kritik konularda uzmanlarından eğitimler sağlandı. Bu desteklerin tamamı ücretsiz ve hisse almadan yapıldı. İlk 1 aylık deneme süresini geçen startup’lar ekip başına 5000 dolar hibe desteği ile yerli ve global 41 iş ortağı tarafından sunulan özel indirimlerden yararlandı. Fincube Hızlandırma Programı’nda 4 ay bizimle beraber yoğun olarak çalışan 8 önemli startup artık yatırımcı karşısına çıkmaya hazır.”Fincube’ün geniş iş ortağı ağı sayesinde Salesforce, Google, Amazon, IBM gibi teknoloji devlerinin, Hubspot, Zendesk, Front, Segment gibi Silikon Vadisi’nde çok yaygın kullanılan uygulamaların ve Sendloop, MobileAction, Masraff, Zeplin gibi yerli startup’ların ayrıcalıklı indirimleri sunuluyor. Bu indirimlerin toplam hacmi 400 bin TL’yi aşıyor.Tarım sektörüne özel planlama ve tedarik platformu: Fincube iş ortaklarının desteğiyle yeni tasarımını hayata geçirdi. 3 büyük markayı ve 60’a yakın çiftçiyi platformuna dahil etti. Beta sürecinde 200 bin TL’lik siparişe aracılık etti.E-ticaret sitelerinde satış yapan firmalar için anlık veriye dayanan rapor ve akıllı öneriler sunan servis. Dijital pazarlama ve CRM araçlarını çok daha yetkin kullanarak kullanıcı sayısını 25 kat artırdı ve ciro elde eden bir yapıya geçti.Elektrik sektörü için yapay zeka destekli tahminleme aracı. Müşteri sayısını ve ciroyu hızla arttırarak Türkiye’deki tahmin ettiği elektrik tüketim oranını 4 katına çıkardı.Kassa: Sosyal çevre ile ortak harcama paylaşma ve takibini sağlayan mobil uygulama. Kullanıcı görüşmeleri ile deneyimde iyileştirmeler yaptı. Yeni iş modelini hayata geçirmek için büyük bir işbirliğine imza atarak, yatırım aldı.KOBİ’lere yönelik bulut tabanlı ön muhasebe ve ofis çözümleri sunan SaaS. Enpara ile işbirliği yaptı ve müşteri sayısını iki katına çıkardı. Globale açılmak için adımlar attı.Online alışverişte kişiye özel en uygun fiyatı bulan asistan. Fikir aşamasında girdiği programda, ürününü tamamen geliştirip tüm kullanıcılara açtı. Türkiye’nin en önde gelen melekleri tarafından 1 milyon TL yatırım aldı.Hızlı tüketim sektöründeki perakendeci ile tedarikçi arasındaki ticareti dijital ortama taşıyan bulut yazılımı. Fincube iş ortağının desteğiyle ekibini genişletti, teknolojik altyapıyı daha güçlü hale getirdi ve ciroyu %50 artırdı.Abonelik ile tekrarlı tahsilat yapısı sunan SaaS. Cirosunu artırdı ve en büyük kurumsal müşterisini edindi. Globalden ilk müşterisini kazandı