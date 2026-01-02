Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 2 bin 500 liraya yükseldi

Temassız şifresiz ödeme limiti 2026
- 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 2.500 TL olarak uygulanacak.
- 2.500 TL ve üzeri temassız ödemelerde şifre istenecek.
Kredi kartı veya mobil cihazlar ile yapılan temassız ödeme işlemlerinde 1.500 TL’ye kadarki alışverişlerde müşterinin şifre tuşlamasına gerek olmadan anında ödeme yapılıyor. 15 Ocak 2026 tarihinde temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 2.500 TL’ye yükselecek. 2.500 TL’nin üzerindeki temassız ödemelerde ise müşterinin şifre girmesi gerekecek.
Temassız ve şifresiz ödeme limiti en son 1 Temmuz 2024 tarihinde güncellenmişti. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra bu limite güncelleme geldi. Yeni limit, 15 Ocak 2026 itibarıyla tüm bankalarda ve tüm kredi kartlarında geçerli olacak.