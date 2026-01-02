Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 2 bin 500 liraya yükseldi

    BDDK tarafından bankalara gönderilen yazı ile temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 15 Ocak 2026'da güncelleneceği duyuruldu. Temassız ödeme limiti ne kadar?

    Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 2.500 TL'ye yükseliyor Tam Boyutta Gör
    Kredi kartı ile temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti yükseliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıya göre 15 Ocak 2026 tarihinde şifresiz işlem limiti 2.500 TL’ye yükselecek.

    Temassız şifresiz ödeme limiti 2026

    • 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 2.500 TL olarak uygulanacak.
    • 2.500 TL ve üzeri temassız ödemelerde şifre istenecek.

    Kredi kartı veya mobil cihazlar ile yapılan temassız ödeme işlemlerinde 1.500 TL’ye kadarki alışverişlerde müşterinin şifre tuşlamasına gerek olmadan anında ödeme yapılıyor. 15 Ocak 2026 tarihinde temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 2.500 TL’ye yükselecek. 2.500 TL’nin üzerindeki temassız ödemelerde ise müşterinin şifre girmesi gerekecek.

    Temassız ve şifresiz ödeme limiti en son 1 Temmuz 2024 tarihinde güncellenmişti. Yaklaşık bir buçuk yıl sonra bu limite güncelleme geldi. Yeni limit, 15 Ocak 2026 itibarıyla tüm bankalarda ve tüm kredi kartlarında geçerli olacak. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford transit kilit korna sesi kapatma 101 okey aynı ip sorunu troll nickler türkçe türk mafya filmleri araç tamir süresi 30 is gününü geçerse

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T
    Xiaomi 15T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum