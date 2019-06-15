RAM yarışı kızışıyor | Thermaltake'in yeni bellekleri

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Yüksek performanslı RAM yarışına yeni bir marka daha katılıyor. Thermaltake, RGB ışıklandırmalı ve sıvı soğutmalı yeni bellek kitleriyle iddialı olduğunu söylüyor, biz de belleklere yakından bakıyoruz
Kasa, güç kaynağı ve sıvı soğutma sistemleriyle tanıdığımız Thermaltake,bellek dünyasına adım atıyor ve yeni nesil RAM'lerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
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Ram kitleri için öncelikle IClerin markası, segmenti, timingleri, voltajları, single side mı dual side mı, icler sağa sola yerleştirilmiş orta mı boş yoksa eşit uzaklıklarda mı yerleştirilmişler, bunlar konuşulur.
Bilgisayar kasalarını pavyona çeviren zihniyet yüzünden yüksek performanslı kitlerin fiyatı giderek artıyor. Rekabet azalıyor b-dielarda mesela. Artık kimsenin bir tarafında değil samsung b-die ic kullanmak. Piyasadaki kitlerin ezici çoğunluğunda şuan micron e-die var. B-dielar bunların üç katı fiyata satılıyor. ;Bu micronlarda timingler neredeyse samsung e-die gibi gözüküyor ama sub-timingler, özellikle tetrier timingler rezalet. Bunları anlatın kardeş. Işıkları değil.
edit ; Giriş yaptıktan sonra açıldı.