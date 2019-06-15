RAM yarışı kızışıyor | Thermaltake'in yeni bellekleri

Yüksek performanslı RAM yarışına yeni bir marka daha katılıyor. Thermaltake, RGB ışıklandırmalı ve sıvı soğutmalı yeni bellek kitleriyle iddialı olduğunu söylüyor, biz de belleklere yakından bakıyoruz

Kasa, güç kaynağı ve sıvı soğutma sistemleriyle tanıdığımız Thermaltake,bellek dünyasına adım atıyor ve yeni nesil RAM'lerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.