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RAM yarışı kızışıyor | Thermaltake'in yeni bellekleri

6 gün
2,2b
1
Ram
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı RAM yarışına yeni bir marka daha katılıyor. Thermaltake, RGB ışıklandırmalı ve sıvı soğutmalı yeni bellek kitleriyle iddialı olduğunu söylüyor, biz de belleklere yakından bakıyoruz
Kasa, güç kaynağı ve sıvı soğutma sistemleriyle tanıdığımız Thermaltake,bellek dünyasına adım atıyor ve yeni nesil RAM'lerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 

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AREryilmaz 5 gün
ram kitlerinin rgbsi konuşulur oldu.
Ram kitleri için öncelikle IClerin markası, segmenti, timingleri, voltajları, single side mı dual side mı, icler sağa sola yerleştirilmiş orta mı boş yoksa eşit uzaklıklarda mı yerleştirilmişler, bunlar konuşulur.
Bilgisayar kasalarını pavyona çeviren zihniyet yüzünden yüksek performanslı kitlerin fiyatı giderek artıyor. Rekabet azalıyor b-dielarda mesela. Artık kimsenin bir tarafında değil samsung b-die ic kullanmak. Piyasadaki kitlerin ezici çoğunluğunda şuan micron e-die var. B-dielar bunların üç katı fiyata satılıyor. ;Bu micronlarda timingler neredeyse samsung e-die gibi gözüküyor ama sub-timingler, özellikle tetrier timingler rezalet. Bunları anlatın kardeş. Işıkları değil.
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csh 5 gün
Eskiden Care Bears (Sevimli Ayiciklar) diye bir cizgi film vardi. Ayiciklar bulutlarin uzerinde gokkusaginin uzerinden kayarlardi, her yerde gokkusagi vardi. Simdiki RGB denilen sistemler de ona benzemis.
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smart1978 5 gün
Paraso bol da hangisini secegim kararsiz olanlara hitap etmistir. Turkiye gibi ulkelerde performansli uygun fiyatlisi neyse onlar ragbet gorur. Kim ne yapar RGB isiklandirmayi :D ...
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Red Wheelbarrow 6 gün
Son kullanıcının gönlünü kazanmak istiyorlarsa fiyat/performansa odaklanmaları lazım. Çift kanal 16 gb rami 1000 liraya sattıktan sonra ohooo.
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oddoTR 6 gün
video açılmıyor.
edit ; Giriş yaptıktan sonra açıldı.
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