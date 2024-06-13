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    ADATA'nın Tayvan'daki göz alıcı tasarıma sahip yeni yönetim binasını gezdik

    Veri depolama alanında dünyanın lider şirketlerinden biri olan ADATA'nın Tayvan'daki yeni genel merkezini ziyaret ettik ve müzik ile verinin hikayesini bir araya getiren ADATA Müzesi'ni gezdik

    Tayvan merkezli teknoloji şirketi ve donanım üreticisi ADATA'nın ikinci genel merkezini Taipe'de, ülkenin gündemine oturan Computex 2024 öncesinde ziyaret ettik. DRAM modül, USB flash disk, HDD/SSD, hafıza kartları ve mobil aksesuarlardan oluşan bir ürün gamına sahip olan ADATA'nın yapay zeka üzerine yaptığı yeni çalışmaların yanı sıra robotik ve elektrikli güç aktarma sistemleriyle ilgili çalışmaları da mevcut. ADATA olarak bildiğimiz ana markanın yanı sıra sektörde çok iyi bilinen XPG (Xtreme Performance Gear) markası da oyunseverlerin tercihleri arasında önemli bir yer tutuyor. 
    Tayvan'ın başkenti Taipe'deki yeni genel merkez ziyaretimizde bizi iki ayrı sürpriz bekliyordu. Biri Türkiye'den Tayvan'a giderek ADATA'da stajını yapan Damla, diğeri de ADATA'nın kurucusu olan Simon Chen'in özel ilgi alanına giren müzik konusu üzerine kurduğu ADATA Müzesi. ADATA müzesi derken aklınıza bellekler gelmesin. Çok parlak bir fikrin çıktısı olarak veri ile müziğin birleşim noktasından hareketle kurulan müzede, bir dönemin ihtişamını yeniden yaşatmak üzere yüz yıllık ses taşıyıcıları ve gramofonlar, atalardan kalma  teknoloji koleksiyonu, müzikal kreasyonlar ve tarihi ses kayıtları ve çok daha fazlası bulunuyor. ADATA'nın kurumsal iletişim ekibinin yaptığı bir jest ile Beethoven'ın Türk Marşı'nı muhtemelen 1923 basımı orijinal bir plaktan dinleme şansını da bulduğumuz gezimizi videomuzda izleyebilirsiniz.   

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