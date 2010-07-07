Rover'dan 5 yeni tablet; Tegra'lı, Android'li, Windows CE'li

Rus bilgisaya üreticisi Rover Computers, ürün gamına beş yeni tablet bilgisayar ekledi. Android ya da Windows CE işletim sistemine sahip olan tabletlerin ekran boyutu 5 inçten başlıyor ve 7 ince kadar artıyor. Firmanın duyurduğu tabletler arasında en dikkat çekeniyse Nvidia'nın Tegra platformundan gücünü alan RoverPad TegA W70...

Tabletlerin özelliklerine sırasıyla bakmak gerekirse;

RoverPad Go G50 5 inçlik 800x480 piksel (WVGA) çözünürlüğünde görüntü sağlayan dokunmatik ekran Marvell PXA303 merkezi işlemcisi 128MB Bellek 2GB'lık depolama alanı Android 1.5 işletim sistemi Wi-Fi, GPS, 3G microSD kart girişi USB portu



RoverPad Go G72 5 inçlik 800x480 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlayan dokunmatik ekran Marvell PXA303 merkezi işlemcisi 128MB Bellek 2GB'lık depolama alanı Android 1.6 işletim sistemi Wi-Fi Bluetooth Ethernet, USB portu microSD kart girişi Opsiyonel olarak GPS



RoverPad 3WG70 7 inçlik ekran 600MHz'lik RockChip 2808 merkezi işlemcisi 128MB bellek 2GB'lık depolama alanı Android 1.5 işletim sistemi microSD kart girişi Wi-Fi, WebCam, USB portu Tahmini satış fiyatı yaklaşık 300 dolar



RoverPad Air G70 667MHz'lik Samsung ARM11 merkezi işlemcisi 256MB'lık bellek 4GB'lık depolama alanı 7 inçlik WVGA dokunmatik ekran Opsiyonel olarak Wi-Fi ve 3G FM Yayınlayıcı 3Megapiksel kamera TV çıkışı Windows CE 6.0 işletim sistemi



RoverPad TegA W70 Nvidia Tegra platformu 512MB'lık bellek 7 inçlik dokunmatik ekran HDMI çıkışı Wi-Fi, 3G 4GB'lık depolama alanı İnternet kamerası Satış fiyatı şimdilik bilinmiyor...

