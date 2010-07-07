Rover'dan 5 yeni tablet; Tegra'lı, Android'li, Windows CE'li

Haber Editörü
Rus bilgisaya üreticisi Rover Computers, ürün gamına beş yeni tablet bilgisayar ekledi. Android ya da Windows CE işletim sistemine sahip olan tabletlerin ekran boyutu 5 inçten başlıyor ve 7 ince kadar artıyor. Firmanın duyurduğu tabletler arasında en dikkat çekeniyse Nvidia'nın Tegra platformundan gücünü alan RoverPad TegA W70...
Tabletlerin özelliklerine sırasıyla bakmak gerekirse;
- RoverPad Go G50
- 5 inçlik 800x480 piksel (WVGA) çözünürlüğünde görüntü sağlayan dokunmatik ekran
- Marvell PXA303 merkezi işlemcisi
- 128MB Bellek
- 2GB'lık depolama alanı
- Android 1.5 işletim sistemi
- Wi-Fi, GPS, 3G
- microSD kart girişi
- USB portu
- RoverPad Go G72
- 5 inçlik 800x480 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlayan dokunmatik ekran
- Marvell PXA303 merkezi işlemcisi
- 128MB Bellek
- 2GB'lık depolama alanı
- Android 1.6 işletim sistemi
- Wi-Fi
- Bluetooth
- Ethernet, USB portu
- microSD kart girişi
- Opsiyonel olarak GPS
- RoverPad 3WG70
- 7 inçlik ekran
- 600MHz'lik RockChip 2808 merkezi işlemcisi
- 128MB bellek
- 2GB'lık depolama alanı
- Android 1.5 işletim sistemi
- microSD kart girişi
- Wi-Fi, WebCam, USB portu
- Tahmini satış fiyatı yaklaşık 300 dolar
- RoverPad Air G70
- 667MHz'lik Samsung ARM11 merkezi işlemcisi
- 256MB'lık bellek
- 4GB'lık depolama alanı
- 7 inçlik WVGA dokunmatik ekran
- Opsiyonel olarak Wi-Fi ve 3G
- FM Yayınlayıcı
- 3Megapiksel kamera
- TV çıkışı
- Windows CE 6.0 işletim sistemi
- RoverPad TegA W70
- Nvidia Tegra platformu
- 512MB'lık bellek
- 7 inçlik dokunmatik ekran
- HDMI çıkışı
- Wi-Fi, 3G
- 4GB'lık depolama alanı
- İnternet kamerası
- Satış fiyatı şimdilik bilinmiyor...
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Firma genel mudurunu vs hep kovmus durumda ve Sirket batmaya yuz tutmus durumda. Yani firma urunu piyasaya cikana kadar yasayamayabilir...
Bir urun daha cikmadan gomulmus oldu..