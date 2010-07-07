Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Rover'dan 5 yeni tablet; Tegra'lı, Android'li, Windows CE'li

8 yıl
13,9b
1
3
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Rus bilgisaya üreticisi Rover Computers, ürün gamına beş yeni tablet bilgisayar ekledi. Android ya da Windows CE işletim sistemine sahip olan tabletlerin ekran boyutu 5 inçten başlıyor ve 7 ince kadar artıyor. Firmanın duyurduğu tabletler arasında en dikkat çekeniyse Nvidia'nın Tegra platformundan gücünü alan RoverPad TegA W70...

Tabletlerin özelliklerine sırasıyla bakmak gerekirse;

Rover'dan 5 yeni tablet; Tegra'lı, Android'li, Windows CE'li
Tam Boyutta Gör
  • RoverPad Go G50
    • 5 inçlik 800x480 piksel (WVGA) çözünürlüğünde görüntü sağlayan dokunmatik ekran
    • Marvell PXA303 merkezi işlemcisi
    • 128MB Bellek
    • 2GB'lık depolama alanı
    • Android 1.5 işletim sistemi
    • Wi-Fi, GPS, 3G
    • microSD kart girişi
    • USB portu
Rover'dan 5 yeni tablet; Tegra'lı, Android'li, Windows CE'li
Tam Boyutta Gör
  • RoverPad Go G72
    • 5 inçlik 800x480 piksel çözünürlüğünde görüntü sağlayan dokunmatik ekran
    • Marvell PXA303 merkezi işlemcisi
    • 128MB Bellek
    • 2GB'lık depolama alanı
    • Android 1.6 işletim sistemi
    • Wi-Fi
    • Bluetooth
    • Ethernet, USB portu
    • microSD kart girişi
    • Opsiyonel olarak GPS
Rover'dan 5 yeni tablet; Tegra'lı, Android'li, Windows CE'li
Tam Boyutta Gör
  • RoverPad 3WG70
    • 7 inçlik ekran
    • 600MHz'lik RockChip 2808 merkezi işlemcisi
    • 128MB bellek
    • 2GB'lık depolama alanı
    • Android 1.5 işletim sistemi
    • microSD kart girişi
    • Wi-Fi, WebCam, USB portu
    • Tahmini satış fiyatı yaklaşık 300 dolar
Rover'dan 5 yeni tablet; Tegra'lı, Android'li, Windows CE'li
Tam Boyutta Gör
  • RoverPad Air G70
    • 667MHz'lik Samsung ARM11 merkezi işlemcisi
    • 256MB'lık bellek
    • 4GB'lık depolama alanı
    • 7 inçlik WVGA dokunmatik ekran
    • Opsiyonel olarak Wi-Fi ve 3G
    • FM Yayınlayıcı
    • 3Megapiksel kamera
    • TV çıkışı
    • Windows CE 6.0 işletim sistemi
Rover'dan 5 yeni tablet; Tegra'lı, Android'li, Windows CE'li
Tam Boyutta Gör
  • RoverPad TegA W70
    • Nvidia Tegra platformu
    • 512MB'lık bellek
    • 7 inçlik dokunmatik ekran
    • HDMI çıkışı
    • Wi-Fi, 3G
    • 4GB'lık depolama alanı
    • İnternet kamerası
    • Satış fiyatı şimdilik bilinmiyor...

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hacı.basat 8 yıl
Marvell PXA303 işlemcisi ile bu modeldeki Tegra işlemcilerinin kaç mhz'de çalıştıklarına dair bilgi verebilecek olan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
windows ce'yi neden hala kullanırlar anlamıyorum... donanım olarak daha iyi özellikler sunabilirlerdi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SerhanUygur 8 yıl
Tabletler hosuma gitti firmayi arastirdim, Rusyaya yakin oldugum icin alabilirim diye dusundum, Ocak ayina dogru piyasaya en erken cikacak olarak ilk etapta belirtilen bu urunler icin asil carpici bilgi su;

Firma genel mudurunu vs hep kovmus durumda ve Sirket batmaya yuz tutmus durumda. Yani firma urunu piyasaya cikana kadar yasayamayabilir...

Bir urun daha cikmadan gomulmus oldu..

We've received credible information that Rover may not actually survive as a company long enough to release these. Word has it that the general manager just bolted, and the vast majority of the marketing team was let go. In their words, the company is "practically bankrupt now," and it's unlikely the firm will find the funds to brand these otherwise vanilla ODM designs as its own.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim