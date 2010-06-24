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SD Association, SDHC ve SDXC kartlarda kullanılacak yeni sembolleri gösterdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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SD Association olarak bilinen SD Birliği, SDHC ve SDXC uyumlu cihazlar ve yüksek hızlı kartlar için kullanılmasını planladığı yeni sembolleri gösterdi. Birlikten yapılan açıklamaya gör, Ultra High Speed olarak bilinen yeni ara birim ile dosya transfer hızı 104MB/saniyeye kadar olan geriye dönük uyumlu cihazlarda UHS-1 sembolü kullanılacak.

SD Birliği, UHS Speed Class sembollerini gerçek zamanlı video kaydı yapabilen kartlarda kullanmayı planlarken, bu konudaki ilk sembol UHS Speed Class 1 olacak ve zamanla hızların artmasına bağlı olarak Class 2, Class 4 ve diğer performans sınıflandırma sembollerinin de kullanılması bekleniyor.

SD birliği tarafından belirlenen yeni sembollerin, önümüzdeki dönemde çıkacak yeni kartlarda ve uyumlu cihazlarda kullanılması bekleniyor.


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