Galaxy cihazların pil ömrünü artıracak Battery AI beklenenden erken geliyor

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Samsung'un Battery AI isimli yeni yapay zeka aracı, beklenenden daha erken gelebilir. Güney Koreli şirketin bu teknolojiyi önümüzdeki aylarda Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte sunmayı planladığı bildiriliyor. Konuyla ilgili bazı önemli detaylar internete düştü.

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Yeni özellik, yapay zeka yardımıyla Galaxy cihazlarının pil ömrünü uzatmayı ve batarya performansını artırmayı amaçlıyor. Daha önce Battery AI'ın 2025 yılında Galaxy S25 serisiyle birlikte geleceği söyleniyordu. Ancak internete sızdırılan son bilgiler daha erkene çekildiği yönünde.

Battery AI, pil ömrünü uzatmak için arka plandaki işlemleri optimize edecek. Söylentilere bakılırsa bu teknoloji pil ömründe %5-10'luk bir artış sağlayacak. Dahası, bu kazanımın akıllı telefonun performansını hiç etkilemeden gerçekleşmesi bekleniyor.

Eski modellere de gelebilir

Kaynaklar Koreli devin bu özelliğe Galaxy Z Fold 6'da yer vereceğinden emin. Katlanabilir cihazın bu sayede 30 dakikaya kadar daha uzun pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Galaxy Z Flip de bu özelliğe sahip olacak, ancak daha küçük bataryası nedeniyle kullanım ömründeki artış o kadar büyük olmayabilir.

İlerleyen dönemlerde Battery AI'ın Galaxy AI aracılığıyla eski Samsung cihazlara da sunulması muhtemel. Ancak bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini söylemek zor. Bu konuda bilgi sahibi olabilmemiz için yeni sızıntıları ve Samsung'un resmi açıklamalarını beklememiz gerekecek.

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