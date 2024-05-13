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    Anlık Bildirim

    Galaxy cihazların pil ömrünü artıracak Battery AI beklenenden erken geliyor

    Samsung'un yapay zeka tabanlı pil optimizasyon aracı Battery AI beklenenden daha erken gelecek gibi görünüyor. Daha önce şirketin bu teknolojiyi 2025'te Galaxy S25 serisiyle sunacağı bildirilmişti.

    Samsung Battery AI beklenenden erken geliyor Tam Boyutta Gör

    Samsung'un Battery AI isimli yeni yapay zeka aracı, beklenenden daha erken gelebilir. Güney Koreli şirketin bu teknolojiyi önümüzdeki aylarda Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte sunmayı planladığı bildiriliyor. Konuyla ilgili bazı önemli detaylar internete düştü.

    Yeni özellik, yapay zeka yardımıyla Galaxy cihazlarının pil ömrünü uzatmayı ve batarya performansını artırmayı amaçlıyor. Daha önce Battery AI'ın 2025 yılında Galaxy S25 serisiyle birlikte geleceği söyleniyordu. Ancak internete sızdırılan son bilgiler daha erkene çekildiği yönünde.

    Battery AI, pil ömrünü uzatmak için arka plandaki işlemleri optimize edecek. Söylentilere bakılırsa bu teknoloji pil ömründe %5-10'luk bir artış sağlayacak. Dahası, bu kazanımın akıllı telefonun performansını hiç etkilemeden gerçekleşmesi bekleniyor.

    Samsung Battery AI beklenenden erken geliyor

    Eski modellere de gelebilir

    Kaynaklar Koreli devin bu özelliğe Galaxy Z Fold 6'da yer vereceğinden emin. Katlanabilir cihazın bu sayede 30 dakikaya kadar daha uzun pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Galaxy Z Flip de bu özelliğe sahip olacak, ancak daha küçük bataryası nedeniyle kullanım ömründeki artış o kadar büyük olmayabilir.

    İlerleyen dönemlerde Battery AI'ın Galaxy AI aracılığıyla eski Samsung cihazlara da sunulması muhtemel. Ancak bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini söylemek zor. Bu konuda bilgi sahibi olabilmemiz için yeni sızıntıları ve Samsung'un resmi açıklamalarını beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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