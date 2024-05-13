Galaxy cihazların pil ömrünü artıracak Battery AI beklenenden erken geliyor

Samsung'un Battery AI isimli yeni yapay zeka aracı, beklenenden daha erken gelebilir. Güney Koreli şirketin bu teknolojiyi önümüzdeki aylarda Galaxy Z Fold 6 ve Galaxy Z Flip 6 ile birlikte sunmayı planladığı bildiriliyor. Konuyla ilgili bazı önemli detaylar internete düştü.
Yeni özellik, yapay zeka yardımıyla Galaxy cihazlarının pil ömrünü uzatmayı ve batarya performansını artırmayı amaçlıyor. Daha önce Battery AI'ın 2025 yılında Galaxy S25 serisiyle birlikte geleceği söyleniyordu. Ancak internete sızdırılan son bilgiler daha erkene çekildiği yönünde.
Battery AI, pil ömrünü uzatmak için arka plandaki işlemleri optimize edecek. Söylentilere bakılırsa bu teknoloji pil ömründe %5-10'luk bir artış sağlayacak. Dahası, bu kazanımın akıllı telefonun performansını hiç etkilemeden gerçekleşmesi bekleniyor.
Eski modellere de gelebilir
Kaynaklar Koreli devin bu özelliğe Galaxy Z Fold 6'da yer vereceğinden emin. Katlanabilir cihazın bu sayede 30 dakikaya kadar daha uzun pil ömrü sunacağı belirtiliyor. Galaxy Z Flip de bu özelliğe sahip olacak, ancak daha küçük bataryası nedeniyle kullanım ömründeki artış o kadar büyük olmayabilir.
İlerleyen dönemlerde Battery AI'ın Galaxy AI aracılığıyla eski Samsung cihazlara da sunulması muhtemel. Ancak bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini söylemek zor. Bu konuda bilgi sahibi olabilmemiz için yeni sızıntıları ve Samsung'un resmi açıklamalarını beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.