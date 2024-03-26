Genesis, yeni performans markası Magma'yı duyurdu

Tam Boyutta Gör Genesis, yeni performans odaklı alt markası Magma'yı duyurdu. Dikkat çekici görünüme sahip GV60 Magma konseptiyle tanıtılan yeni markanın sürüş deneyimine öncelik vererek "saf hız ve performans" noktasına odaklanacağı belirtildi.

Markanın duyurusu kapsamında tanıtılan GV60 Magma konseptinin tasarımına baktığımızda standart modele göre gözle görülür derecede alçak ve geniş olduğunu görmekteyiz. 21 inçlik jantlar ise havayı fren disklerine yönlendirmek ve tekrarlanan agresif kullanımda performansı artırmak için tasarlanmış.

1000 km menzil sunan, katı hal bataryalı otomobil geliyor! 18 sa. önce eklendi

Ön tarafta boydan boya uzanan hava girişleriyle daha agresif bir tampona sahip olan GV60 Magma konseptinin arkasında da benzer bir durum söz konusu. Tavanın arka bölümündeki kanatçıklar, gövde rengi arka spoyler ve yeni arka difüzör, bu alanda dikkat çeken tasarım unsurları arasında. İç mekanda ise Nappa deri ve süet karışımı döşemeye sahip çanak koltuklar bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Genesis GV60 Magma'nın batarya ve motor teknolojisi de standart modele göre iyileştirilmiş. 84 kWsa kullanılabilir kapasiteye sahip batarya, toplam 650 beygir güç sunan iki elektrik motoruna güç veriyor. Bu değerler doğrudan Hyundai'nin Ioniq 5 N modeliyle ilişkili ancak Genesis'in alt markasının "konforlu ve akıllı sürüş deneyimine" biraz daha özen göstereceği belirtilmiş.

Genesis'ten yapılan açıklamada, ürün gamındaki her modelin dikkat çekici turuncu gövde rengine sahip Magma versiyonuna sahip olacağı belirtildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.