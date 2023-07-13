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    650 beygirlik Hyundai Ioniq 5 N tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Kısa süre önce paylaşılan video vasıtasıyla tasarımını önceden görme şansı yakaladığımız Hyundai Ioniq 5 N bugün İngiltere’de düzenlenen Goodwood Hız Festivali’nde resmi olarak tanıtıldı.
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    Yeni Hyundai Ioniq 5 N tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Markanın ilk %100 elektrikli N modeli olan yeni Hyundai Ioniq 5 N, markanın elektrifikasyon geleceğini ve performans tutkunlarının sürüş tutkularını doyasıya yaşamaları için yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor.

    Hyundai Ioniq 5 N, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Ioniq 5 N, Hyundai'nin sürücü odaklı diğer N modellerinin yanı sıra yüksek kaliteli mobilite sunma konusundaki yatırımlarını ve çalışmalarını da en iyi şekilde temsil ediyor. Ödüllü E-GMP platformu kullanılarak üretilen Ioniq 5 N, standart versiyondan hem dış tasarımda hem de iç mekanda sportif detaylarla farklılaşıyor. 

    “Günlük Spor Otomobil” temasıyla yola çıkan Ioniq 5 N, gövde üzerinde 42 noktadan ek kaynaklara ve 2 metreden fazla yapıştırıcıya sahip. Güçlendirilen şasi böylece en sert virajlarda dahi yüksek bir yol tutuş performansı gösteriyor. Motor ve akü montajı da bu bileşenlerle beraber desteklenirken, ön ve arka alt şasiler yanal sağlamlık için geliştirilmiş. Dünya Ralli Şampiyonası'ndan ilham alarak güçlendirilen akslar ise hem ön hem de arkada görev alıyor.

    Yeni Hyundai Ioniq 5 N tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ioniq 5 N, 21 inçlik alüminyum jantlar üzerinde hareket ederken daha güçlü elektrikli motor torkuna dayanacak şekilde üretilmiş. Direksiyon tepkilerini geliştirmek için yüksek oranları tercih eden mühendisler aynı zamanda gelişmiş tork geri besleme için de özel olarak ayarlanmış bir N R-MDPS (Motor Tahrikli Servo Direksiyon) sistemi kullanıyor. Bu eklentiler, sürücülerde daha fazla güven uyandıracak daha doğrudan ve iletişimsel bir direksiyon deneyimi sunuyor.

    N Pedal, Hyundai'nin şampiyonluk kazanan i20 N WRC'lerindeki üstün yol tutuş özelliklerini EV'lerin doğal ağırlığına ve boyutuna getirmiş oluyor. Ioniq 5 N'de bulunan bu akıllı yazılım, geliştirilmiş gaz kelebeği hassasiyeti sağlıyor. i-Pedal'ın rejeneratif fren sistemindeki gibi benzer teknolojiden yararlanan N Pedal, enerji verimliliği yerine hızlı ve heyecan verici viraj almaya öncelik veriyor. 

    N Drift Optimizer ise araç kontrolünü dengeleyerek kayma açısının korunmasına yardımcı oluyor. Entegre Torque Kick Drift işlevi de sürücünün daha dengeli drift yapmasına olanak tanır. Bu özellik, gelişmiş elektronik kontrol teknolojisi sayesinde elde ediliyor.

    Yeni Hyundai Ioniq 5 N tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bu güçlü elektrikli otomobil, N Grin Boost devredeyken 478 kW / 650 PS güç üretiyor ve 21.000 devir çevirebiliyor. Pil, motor yağı ve akü soğutucusu ile gelişmiş termal yönetim sistemi sunan otomobil, bağımsız radyatörler kulanarak yüksek performanslı kullanımda maksimum soğutma sunuyor.  Ioniq 5 N, Hyundai'nin en güçlü fren sistemini temsil eden N markalı frenlerle dizginleniyor. Dört pistonlu, monoblok kaliperli 400 mm çapındaki ön disklere 360 mm’lik arka diskler eşlik ediyor. 

    Günlük bir spor otomobil olarak öne çıkan Ioniq 5 N, entegre N e-shift ve N Active Sound + aracılığıyla da iddialı bir vites değiştirme ve yarış otomobili sesi sunuyor. N e-shift, güç iletimi ve vites değiştirme arasında muazzam bir kontrol sunarken N Active Sound ise sürüş keyfini benzinli motor tınılarıyla artırıyor.

    N gövde kiti, N siyah iç mekan ve sportif detaylarıyla performans tutkunlarının dikkatini çeken Hyundai Ioniq 5 N, satışa sunulacağı tüm pazarlarda elektrikli modellere farklı bir bakış açısı getirecek.

    Ioniq 5 N teknik özellikleri 🚗
    Ön motor 166 kW / 226 PS
    Arka motor 282 kW / 383 PS
    Toplam güç 448 kW / 609 PS
    Boost output 478 kW / 650 PS
    Pil kapasitesi 84 kWsa
    Şarj hızı 350 kW
    Şarj süresi %10-80 18 dakika
    Uzunluk 4715 mm
    Genişlik 1940 mm
    Yükseklik 1585 mm
    Aks mesafesi 3000 mm
    Lastikler Pirelli P-Zero 275/35 R21
    Ön frenler 4 piston 400 mm
    Arka frenler 1 piston 360 mm
    Rejeneratif frenleme 0.6 G (0.2 G ABS aktifken)
    0-100 km/s  3,4 saniye (Boost ile)
    Maksimum hız 260 km/s

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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