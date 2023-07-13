650 beygirlik Hyundai Ioniq 5 N tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Hyundai Ioniq 5 N, özellikleriyle neler sunuyor❓
Ioniq 5 N, Hyundai'nin sürücü odaklı diğer N modellerinin yanı sıra yüksek kaliteli mobilite sunma konusundaki yatırımlarını ve çalışmalarını da en iyi şekilde temsil ediyor. Ödüllü E-GMP platformu kullanılarak üretilen Ioniq 5 N, standart versiyondan hem dış tasarımda hem de iç mekanda sportif detaylarla farklılaşıyor.
“Günlük Spor Otomobil” temasıyla yola çıkan Ioniq 5 N, gövde üzerinde 42 noktadan ek kaynaklara ve 2 metreden fazla yapıştırıcıya sahip. Güçlendirilen şasi böylece en sert virajlarda dahi yüksek bir yol tutuş performansı gösteriyor. Motor ve akü montajı da bu bileşenlerle beraber desteklenirken, ön ve arka alt şasiler yanal sağlamlık için geliştirilmiş. Dünya Ralli Şampiyonası'ndan ilham alarak güçlendirilen akslar ise hem ön hem de arkada görev alıyor.
N Pedal, Hyundai'nin şampiyonluk kazanan i20 N WRC'lerindeki üstün yol tutuş özelliklerini EV'lerin doğal ağırlığına ve boyutuna getirmiş oluyor. Ioniq 5 N'de bulunan bu akıllı yazılım, geliştirilmiş gaz kelebeği hassasiyeti sağlıyor. i-Pedal'ın rejeneratif fren sistemindeki gibi benzer teknolojiden yararlanan N Pedal, enerji verimliliği yerine hızlı ve heyecan verici viraj almaya öncelik veriyor.
N Drift Optimizer ise araç kontrolünü dengeleyerek kayma açısının korunmasına yardımcı oluyor. Entegre Torque Kick Drift işlevi de sürücünün daha dengeli drift yapmasına olanak tanır. Bu özellik, gelişmiş elektronik kontrol teknolojisi sayesinde elde ediliyor.
Günlük bir spor otomobil olarak öne çıkan Ioniq 5 N, entegre N e-shift ve N Active Sound + aracılığıyla da iddialı bir vites değiştirme ve yarış otomobili sesi sunuyor. N e-shift, güç iletimi ve vites değiştirme arasında muazzam bir kontrol sunarken N Active Sound ise sürüş keyfini benzinli motor tınılarıyla artırıyor.
N gövde kiti, N siyah iç mekan ve sportif detaylarıyla performans tutkunlarının dikkatini çeken Hyundai Ioniq 5 N, satışa sunulacağı tüm pazarlarda elektrikli modellere farklı bir bakış açısı getirecek.
|Ön motor
|166 kW / 226 PS
|Arka motor
|282 kW / 383 PS
|Toplam güç
|448 kW / 609 PS
|Boost output
|478 kW / 650 PS
|Pil kapasitesi
|84 kWsa
|Şarj hızı
|350 kW
|Şarj süresi
|%10-80 18 dakika
|Uzunluk
|4715 mm
|Genişlik
|1940 mm
|Yükseklik
|1585 mm
|Aks mesafesi
|3000 mm
|Lastikler
|Pirelli P-Zero 275/35 R21
|Ön frenler
|4 piston 400 mm
|Arka frenler
|1 piston 360 mm
|Rejeneratif frenleme
|0.6 G (0.2 G ABS aktifken)
|0-100 km/s
|3,4 saniye (Boost ile)
|Maksimum hız
|260 km/s
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)