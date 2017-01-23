SEO hizmetine ne kadar para harcamalısınız?

SEO temsilcileri genellikle dört temel servis ödeme şekli sunuyor:

Aylık Alıcılar: Bu modelde, müşteriler her ay kararlaştırılmış, sıralanmış servisler karşılığında ücret ödüyorlar. Aylık alıcılar en iyi ROI’ı sunduğu için en çok kullanılan model. Ve genellikle link inşası, anahtar kelime araştırması, site içi içerik geliştirmeleri, basın bildirileri ve genel analitik sonuçları içeriyor.

Sabit Fiyatta Sözleşme Hizmetleri: Neredeyse bütün SEO temsilcileri sözleşme hizmetleri satıyor. Bazen, müşteri aylık alıcılarla anlaşmadan önce onların tamamlamayı seçeceği sözleşme hizmetlerini teklif ediyorlar. SEO temsilcilerinin genellikle teklif ettikleri hizmetler sitelerinde fiyatlarıyla birlikte tanıtılıyor. Buna tipik bir örnek olarak müşterilerin online güçlü ve zayıf tercihlerini ölçen, rekabetçi analizler yapan, en yüksek pozitif ROI dönüşleri alan anahtar kelimeleri bulan SEO websitesi hesaplayıcılarını verebiliriz.

Proje bazlı fiyatlar: Fiyatlamalar projeye göre değişiyor. Mesela, yerel bir cupcake mağazası SEO temsilcisine yerel online pazarlamalarında yardımcı olmaları için başvurabilir. Müşteri, temsicilerden sosyal medya hesaplarını kurmalarını isteyebilir. Cupcake şirketi ve SEO temsilcileri projenin kapsamı ve maliyeti üzerinde karar verirler.

Saatlik danışmanlık: Bu tanıdık danışmanlık modeli, hizmet ve ve bilgi için saatlik ücret alıyor.

Çoğu SEO temsilcilikleri bu ödeme modellerinin hepsini kullanıyor. Aynı zamanda, müşteriler birden fazla model kullanan temsilciliklerle çalışabilir. Örneğin, bir müşteri aylık alıcılardan birine bir sözleşme hizmeti alıp ve özel bir proje için bir temsilciyle anlaşarak girebilir, yani ödeme modellerine üç şekilde girebilir.

Tipik SEO Ücretleri

O zaman kaç ödemeyi beklemelisin? Ödeme modellerinin ücretleriyle ilgili bir anketi aşağıda görebilirsiniz.

Aylık alıcılar: Aylık 750-5,000$ . Bu sıralamalara göre, müşterinin ödediği miktar işin boyutuna ve temsilcilerin verdiği hizmetin kapsamına göre değişiyor. Yüksek aralıklı ve daha iyi emeğe ihtiyacı olan işleri genellikle tam zamanlı SEO temsilcileri yapıyor. Çoğu işletmeler aylık hizmet için 2.500$ ve 5000$ arasında ödüyor.

Sabit fiyatlı sözleşme hizmetleri: Fiyat değişkenlik gösteriyor. SEO’ları sadece denemek için kullanan işletmeler genellikle sözleşme hizmetlerini giriş noktası olarak tercih ediyor. Tipik hizmet servisleri SEO metin yazarlığı( kelime başı 0.15$-0.50$), site içeriği hesaplaması (500$-700$), link profili hesaplaması(500$-7.500$) ve sosyal medya sitesi kuruluşlarını (500$-3000$) içeriyor.

Proje bazlı fiyatlama: Fiyat değişkenlik gösteriyor. Bir sürü proje çeşitliliği olduğu için, bir çok da fiyat çeşitliliği mevcut. Çoğu proje 1.000$ ile 30.000$ arasına mal oluyor.

Saatlik danışmalık oranı: 100$-300$/ saat. SEO danışmanları, bireysel ya da temsilcilikler, genellikle saatliğine 100$ ve 300$ arasında alıyor.

Şüphelenmeniz Gereken Bazı Şeyler:

SEO temsilcilikleri ve fiyatlandırma tartışmaları, haklarında birkaç uyarı yapılmadan tamamlanmış sayılmaz. Etik olmayan iş pratikleriyle karışık SEO temsilciliklerinden korunmak için aşağıdakileri pür dikkat okumanızı tavsiye ederiz.

Garantiler: SEO firmaları genellikle endüstrinin doğal değişiminden dolayı garanti veremez.

Anlık sonuçlar: Doğru, bazı SEO taktikleri sistemle oynayarak “anlık sonuçlar” elde edebilir. Bunun uzun vadede seni üzeceğini göz önünde bulundur. Anlık sonuçlar arama motorları aracılığıyla bazen site yöneticilerine olan önerilere karşı SEO pratiklerini içeriyor. Aynı şekilde, Google bu teknikleri araştırıyor ve cezalandırıyor, sonuç olarak kayıp sıralamaları düzeltmesi aylar alabiliyor.

Google’da #1 Numara: Eğer bir temsilcilik size Google’da 1 numara olma sözü veriyorsa kulağa harika geliyor. Umarım, gerçekleşir. Ancak bu bir şirketin size söz verebileceği bir şey değil.

Aylık 750$’dan daha az maliyet: Konu SEO’ya geldiğinde en ucuz fiyata alışveriş yapmıyorsun; en iyi hizmet seviyesini araştırıyorsun. Uç fiyatlardan ya da “inanılmaz fırsatlara” karşı dikkatli ol.

Gölgeli Link İnşası Hizmetleri: Link inşası SEO’nun önemli bir parçası. Yüksek sıralamalı bir siteye gelen linkler olmadan sahip olamazsın. Ama link inşasının bir kötü tarafı var. Link güveni yüksek sıralamalarda önem kazanıyor. Bir SEO temsilciliğiyle link inşası hizmeti için anlaşmaya girmeden önce, onların link inşası hizmelerinin etik olduğuna emin ol. Hatta belki onlara senin iş sektörün için nereden link bulacaklarını sormak isteyebilirsin.

Akılda Bulundurulması Gereken Şeyler

SEO temsilcilikleri için alışveriş yapmaya başladığın ve kararlarını vermeye başladığına göre, aşağıdaki noktaları aklında bulundurmak isteyebilirsin:

SEO zaman alıyor. Aylık alıcılar en iyisi. SEO’yu uzun vadede bir yatırım olarak düşün. Agresif şirketler ve ana dürtmeler belki yerlerini almış olabilir ama en etkili SEO sonuçları uzun vadeli ilişkilere dayanıyor. SEW’den Mark Jackson :”SEO’nun gerçek çabalarının değeri genellikle ilk bir(kaç) ayda fark edilemiyor.” diye yazdı. Doğru. SEO’lar mucizevi ve anlık sonuçlar sergilemiyor. Hatta, aylar sonra sergilenecek geniş çaplı işlemler sergiliyorlar.

SEO değiştikçe senin sıralamaların da değişecek. Konu tamamen rekabetçilerle dolu, sıralamalar algoritmalar değiştikçe ve yeni rekabetçiler girdikçe azalıp artıyor. Web sitesi sıralamalarını iyi tutmak ve en iyi seviyeleri sergilemek sabit kontrol gerektiriyor.

Bütün SEO hizmetleri eşit değil. Yeniden belirtmek gerekirse SEO sadece en uygun fiyata alışveriş yapmak değil. Bulabildiğin en iyi temsilciliği bulmakla alakalı. Hizmet kapsamını tanımlayan ve seni eğitmesi zaman alan bir SEO temsilciği ara.

SEO temsilcisi almak en iyisi. "Bu SEO işini kendi başıma yapamaz mıyım?" diye düşünüyor olabilirsin. İş sahipleri ya da profesyonellerin küçük bir kısmı kendi yetenekleriyle kendi SEO’larını kavrayıp yapıyor olabilirler.Öyle bile olsa, bir çok kapsamlı SEO işletmelerin zamanlarını harcayabileceğinden fazlasını istiyor. “SEO hakkında çok şey bilen” bir çalışan bile seviye hizmetlerini ve SEO temsilciklerinin vereceği mükemmel hizmeti güç bela verebilir. Eğer yalnız gidersen en üstlere çıkman çok nadir gerçekleşebilir ve etkin bir SEO temsilciğinin vereceği aynı ROI seviyesine asla ulaşamazsın.

Karar Verme Sırası Sende!

Bir çok işletmeye göre SEO, ROI pazarlama çabalarının en çaba gerektireni. Sağladığı yarar diğer pazarlama yaklaşımlarının değerini arttırıyor, direkt mailleşme, yayın tanıtımı, online reklamlar vb.

İşletmeler artık SEO hizmetine ihtiyaçları olup olmadığına karar vermiyor. Onun yerine ne kadar harcayacaklarını düşünüyorlar. Kaliteli bir SEO temsilciliğini seçtikleri sürece gelirleri mükemmel miktarlara ulaşacak.

Bunun senin için ederine karar vermelisin.



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