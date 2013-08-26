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Samsung 840 Pro 256GB SSD video inceleme "Sınıfında liderliğe oynuyor"

5 yıl
14,8b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un kendi markası altında ürettiği SSD depolama sürücüleri, kısa bir süre önce resmi olarak ülkemizde de satışa sunuldu. Kullanılan NAND Flash bellek yongalarından ana kontrolcüye kadar tüm parçaları Samsung tarafından üretilen sürücüler, bu açıdan son kullanıcı odaklı ilk ve tek SSD ailesi olma özelliğine de sahipler. Bu videomuzda Samsung 840 Pro serisi 256GB kapasiteli SSD sürücüsünü inceliyoruz. Bakalım hem performans hem de güç tüketim değerleriyle iddialı olan bu sürücü, testlerde nasıl bir başarım ortaya koyuyor.
 

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HiqhWoltage 5 yıl en beğenilen
SSD'yi kimse alıp boş bir şekilde kullanmıyor. Bu SSD'leri %50 dolu ve %100 dolu şekilde test etmeniz lazım. Bana göre boş bir SSD'nin testi bir şey ifade etmiyor.
SSD'yi kimse alıp boş bir şekilde kullanmıyor. Bu SSD'leri %50 dolu ve %100 dolu şekilde test etmeniz lazım. Bana göre boş bir SSD'nin testi bir şey ifade etmiy...
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yakonazi 5 yıl
MSI SSD'li diskleri kaç yıldır yapıyor , Samsung'un aklına yeni mi gelmiş
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Killanici_Adi 5 yıl
bilendenal.com/...
burdan 1 TB evo alırım daha iyi 840 pro eski değilmi 841 çıkmıştı en son
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OneTreeHill 5 yıl Killanici_Adi
deliveli4950

bilendenal.com/...

burdan 1 TB evo alırım daha iyi 840 pro eski değilmi 841 çıkmıştı en son

Evo serisi yeni bir seri ama performans olarak 840 pro nun altında yer alır.Evo nun en büyük avantajı tamamen farklı yeni bir kontrolcüye sahip fakat ürünün flash nand yongaları TLC. Performans olarak sıralarsak SLC>MLC>TLC.Zaten bu noktada kafadan geriden başlıyor.840 Pro nun dezavantajı eski kontrolcü ama avantajı mlc nand , flash nand yongasına sahip..Yani performans önemliyse 840 pro alınır,fiyat önemliyse evo alınır.
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Killanici_Adi 5 yıl
nerdeyse 1 seneye yakın oldu kullanmaktayım gayet stabil ve hızlı bir ssd herkese tavsiye edebilirim.

adam 1 yıldır kullanıyormuş siz yeni test ediyorsunuz :D
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DaRk_BeeR 5 yıl
birde şu team extreem s3 üde tanıtsanız çok iyi olur
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hacı.basat 5 yıl
Orijinalden alıntı: 1963bursa
Masaüstü için 2 vazgeçilmez, Yarım TB SSD 279 dolar,http://www.amazon.com/OCZ-Technology-2-5-Inch-Performance-AGT3-25SAT3-480G/dp/B00566FEUO/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1377525532&sr=8-5&keywords=480+gb+ssd16x BD-Yazıcı 65 Dolar.http://www.amazon.com/16X-Sata-Blu-ray-Writer-Black/dp/B002BYNQ8Q/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1377525066&sr=8-14&keywords=blu+ray+burner+16xİsteğe bağlı olarak SSD 1 TBda olabilir. 584 dolar.http://www.amazon.com/Crucial-2-5-Inch-adapter-Internal-CT960M500SSD1/dp/B00BQ8RGL6/ref=sr_1_1?m=A33Y0YQUZ2NYD5&s=electronics&ie=UTF8&qid=1377525619&sr=1-1&keywords=960+gb+ssd

Samsung bu linkleri dikkate alabilecek noktaya henüz ulaşmadı, daha 6x yazıcı üretiyor. SSD fiyatları da yorumsuz.
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bytradm 5 yıl
ssd de normal kullanııcı için en önemli konu gb/mangır.dır.
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Mehmet.Akif 5 yıl
Sandisk almayın sakın. Ben aldım sıkıntı çekiyorum.
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abdulmusavvir 5 yıl
Bir firma güçlü parça üretebilir, yüksek fiyata da satabilir bunda abes bir şey yok, sorun ihtiyacın ve satışın daha düşük fiyatlarda olduğu bir dönemde, hemde düşük fiyatlardan satan markalar varken, ucuz fiyatlı seçenek sunmadan sadece yüksek fiyatlardan yapmasıdır.

Daha basit tabirle fiyatlar düşmesin diye bir çaba sarfediyor, çok küçük bir ihtimalle böyle değildir belki gibisinden bunu insanlar çok açık dille söylemiyorlar.
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X-FI 5 yıl
dün gece taktım pc ye uefi kurulum la diskleri GPT ye çevirdim win 8 pro x64 ü koydum yüklesin 2 dk da 61% ye gelmişti


@cokbaska: ssdboss.com/... sadece bir siteden bu diğerlerindede vector geride kalıyor.

ayrıca OCZ ssd lerle reliability sorunu var büyük olasılıkta hemde.. samsung ssd ler ise reliability konusunda da lider.. videoda ondan bahsetmemişler.
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Nessarien 5 yıl
Piyasadaki her anlamda en iyi Ssd.

Sata 3 Ssdler ilk çıktığında 256GB için 1100 TL ödemiştim. Birkaç ay önce tanesi 550-600TL den 3 adet Samsung 840 Pro satın aldım, geçmişe bakınca yarı fiyatına gelmiş olmasını gayet olumlu buluyorum ve fiyatı pahalı bulan arkadaşları anlayışla karşılıyorum lakin genel anlamda 60GB ssdlere 400 TL ödediğimiz günlerden bu günlere gelinmiş olması güzel. Bunu sakın es geçmeyelim.

Teknoloji yaygınlaşıp ssdler geliştikçe, pazardaki firmalar ve modelleri arttıkça; dünya çapında fiyatlandırma müşteri için olumlu şekilde değişmeye devam edecek ta ki Hddlerin tamamen gözden düşeceği güne kadar. Gönül hemen olsun istiyor lakin böyle şeylerin vakit alması ve bir zaman dilimine yayılması gayet normal.
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aceleciburak 5 yıl
Sandisk Ultra Plus 256 Gb ve yakında Türkiyede satışa çıkacak olan Marvell kontrolcülü Sandisk Extreme II SSD testlerini merakla bekliyoruz ...
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