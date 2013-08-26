Samsung 840 Pro 256GB SSD video inceleme "Sınıfında liderliğe oynuyor"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un kendi markası altında ürettiği SSD depolama sürücüleri, kısa bir süre önce resmi olarak ülkemizde de satışa sunuldu. Kullanılan NAND Flash bellek yongalarından ana kontrolcüye kadar tüm parçaları Samsung tarafından üretilen sürücüler, bu açıdan son kullanıcı odaklı ilk ve tek SSD ailesi olma özelliğine de sahipler. Bu videomuzda Samsung 840 Pro serisi 256GB kapasiteli SSD sürücüsünü inceliyoruz. Bakalım hem performans hem de güç tüketim değerleriyle iddialı olan bu sürücü, testlerde nasıl bir başarım ortaya koyuyor.
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burdan 1 TB evo alırım daha iyi 840 pro eski değilmi 841 çıkmıştı en son
Evo serisi yeni bir seri ama performans olarak 840 pro nun altında yer alır.Evo nun en büyük avantajı tamamen farklı yeni bir kontrolcüye sahip fakat ürünün flash nand yongaları TLC. Performans olarak sıralarsak SLC>MLC>TLC.Zaten bu noktada kafadan geriden başlıyor.840 Pro nun dezavantajı eski kontrolcü ama avantajı mlc nand , flash nand yongasına sahip..Yani performans önemliyse 840 pro alınır,fiyat önemliyse evo alınır.
adam 1 yıldır kullanıyormuş siz yeni test ediyorsunuz :D
Samsung bu linkleri dikkate alabilecek noktaya henüz ulaşmadı, daha 6x yazıcı üretiyor. SSD fiyatları da yorumsuz.
Daha basit tabirle fiyatlar düşmesin diye bir çaba sarfediyor, çok küçük bir ihtimalle böyle değildir belki gibisinden bunu insanlar çok açık dille söylemiyorlar.
@cokbaska: ssdboss.com/... sadece bir siteden bu diğerlerindede vector geride kalıyor.
ayrıca OCZ ssd lerle reliability sorunu var büyük olasılıkta hemde.. samsung ssd ler ise reliability konusunda da lider.. videoda ondan bahsetmemişler.
Sata 3 Ssdler ilk çıktığında 256GB için 1100 TL ödemiştim. Birkaç ay önce tanesi 550-600TL den 3 adet Samsung 840 Pro satın aldım, geçmişe bakınca yarı fiyatına gelmiş olmasını gayet olumlu buluyorum ve fiyatı pahalı bulan arkadaşları anlayışla karşılıyorum lakin genel anlamda 60GB ssdlere 400 TL ödediğimiz günlerden bu günlere gelinmiş olması güzel. Bunu sakın es geçmeyelim.
Teknoloji yaygınlaşıp ssdler geliştikçe, pazardaki firmalar ve modelleri arttıkça; dünya çapında fiyatlandırma müşteri için olumlu şekilde değişmeye devam edecek ta ki Hddlerin tamamen gözden düşeceği güne kadar. Gönül hemen olsun istiyor lakin böyle şeylerin vakit alması ve bir zaman dilimine yayılması gayet normal.