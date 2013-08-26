Samsung 840 Pro 256GB SSD video inceleme "Sınıfında liderliğe oynuyor"

Samsung'un kendi markası altında ürettiği SSD depolama sürücüleri, kısa bir süre önce resmi olarak ülkemizde de satışa sunuldu. Kullanılan NAND Flash bellek yongalarından ana kontrolcüye kadar tüm parçaları Samsung tarafından üretilen sürücüler, bu açıdan son kullanıcı odaklı ilk ve tek SSD ailesi olma özelliğine de sahipler. Bu videomuzda Samsung 840 Pro serisi 256GB kapasiteli SSD sürücüsünü inceliyoruz. Bakalım hem performans hem de güç tüketim değerleriyle iddialı olan bu sürücü, testlerde nasıl bir başarım ortaya koyuyor.

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