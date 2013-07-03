Samsung ATIV Book 7 Ultrabook video inceleme "Samsung'un sınıfında iddialı bilgisayarı testte"

Samsung ATIV Book 7 sahip olduğu tasarım özellikleri, yüksek malzeme ve işçilik kalitesi ile harici ekran kartı gibi donanım yetenekleriyle kendi sınıfındaki en iddialı ultrabook modelleri arasında yer alıyor. Peki Samsung ATIV Book 7 kullanıcılarına neler vaad ediyor, bu videomuzda ultrabook dünyasının en yeni üyelerinden bir tanesinin her detayına yakından bakacağız, neler sunduğunu masaya yatıracağız.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.