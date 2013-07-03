Samsung ATIV Book 7 Ultrabook video inceleme "Samsung'un sınıfında iddialı bilgisayarı testte"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung ATIV Book 7 sahip olduğu tasarım özellikleri, yüksek malzeme ve işçilik kalitesi ile harici ekran kartı gibi donanım yetenekleriyle kendi sınıfındaki en iddialı ultrabook modelleri arasında yer alıyor. Peki Samsung ATIV Book 7 kullanıcılarına neler vaad ediyor, bu videomuzda ultrabook dünyasının en yeni üyelerinden bir tanesinin her detayına yakından bakacağız, neler sunduğunu masaya yatıracağız.
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Tamam reklam alın birşey demiyorum.
Ama kapatma hakkınıda verin ben onu izlemek zorunda değilim (kapatmaya çalıştım ve hiç biryerde kapatma işaretini bulamadım)
Kendimi eşek yerine konmuş gibi hissediyorum eşek gibi izleyeceksin o reklamı diyorlar sanki ve ağrıma gidiyor.Beni forumdan soğuttu bu KAPANMAYAN reklamlar.