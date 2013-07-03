Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung ATIV Book 7 Ultrabook video inceleme "Samsung'un sınıfında iddialı bilgisayarı testte"

5 yıl
7,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung ATIV Book 7 sahip olduğu tasarım özellikleri, yüksek malzeme ve işçilik kalitesi ile harici ekran kartı gibi donanım yetenekleriyle kendi sınıfındaki en iddialı ultrabook modelleri arasında yer alıyor. Peki Samsung ATIV Book 7 kullanıcılarına neler vaad ediyor, bu videomuzda ultrabook dünyasının en yeni üyelerinden bir tanesinin her detayına yakından bakacağız, neler sunduğunu masaya yatıracağız.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Onurhan61 5 yıl en beğenilen
Ya arkadaş şu reklamlardan bıktım.
Tamam reklam alın birşey demiyorum.
Ama kapatma hakkınıda verin ben onu izlemek zorunda değilim (kapatmaya çalıştım ve hiç biryerde kapatma işaretini bulamadım)
Kendimi eşek yerine konmuş gibi hissediyorum eşek gibi izleyeceksin o reklamı diyorlar sanki ve ağrıma gidiyor.Beni forumdan soğuttu bu KAPANMAYAN reklamlar.
Ya arkadaş şu reklamlardan bıktım.Tamam reklam alın birşey demiyorum.Ama kapatma hakkınıda verin ben onu izlemek zorunda değilim (kapatmaya çalıştım ve ...
Devamını Gör
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drfree1 5 yıl
adblock kullanmaya başladım sayenizde.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
GhostCedric 5 yıl
Samsung gün geçtikçe kendini geliştiriyor teknoloji harikası buda bir örnek :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 5 yıl
king_adam
Samsung tasarimda 1 numara Edit: Asuscular ve lenovocular eksilemiş ama cidden dogru bir gercek

Şimdi de Asusçular ve Lenovocular mı oldu? Ne çok seviyorsunuz birbirinizi gruplamayı ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pandemic 5 yıl
Ethernet portu mundar oldu ters takınca :) Bu dikkatsizlik kötü...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eldblo 5 yıl
merhaba
ben bu bilgisayarı tavsiye etmiyorum,

1- wireless ağı arada bir sınırlı deyip bağlantı kopuyor
2- şarj aleti girişi çok kötü tam oturmuyor.
3- ben daha harici ekran kartını çalıştıramadım.
(bilen varsa da yardım ederse sevinirim) nvidia gibi geç denildiğinde geçmiyor.


videoda donanım upgrade var deniyor.ne gibi upgrade edebilirim?

bir aydır kullanıyorum ben aldığıma pişman oldum alırken birdaha düşünün derim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
function 5 yıl
Network kablosunu ters takmışsınız, azimle..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
function 5 yıl
Network kablosunu ters takmışsınız, bunun başarıldığına ilk kez tanık oluyorum..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 5 yıl
çakma macbook
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 5 yıl
yemişim vodafonu aveayı trkcellde kazıcı sözüm ona reklamı izledkya resmen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 5 yıl
Videonun sonunda tanıtımı yapılan Sidesync özelliği çok iyiymiş.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
venom.X 5 yıl
hala asus diyorum samsungdan ultrabook almam :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YüzüğüKayıpFrodo 5 yıl
Yüüsfü üfsıfır :) abi yavaş yemin ediyorum senin bilgi verdigin hızda ben konuşamıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
09:02
Huawei bilgisayar dünyasına hızlı girdi: İşte MacBook'un rakibi
16,7b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
11:26
Samsung Galaxy On7 Prime inceleme
11,9b izlenme · 1 yıl
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,9b izlenme · 2 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13b izlenme · 1 gün
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
13,9b izlenme · 5 ay
19:53
MSI'ın canavar dizüstü bilgisayarı: GE63 Raider'ı inceledik
7,3b izlenme · 1 yıl
15:57
Performans canavarı l MSI GT63 Titan incelemesi
6,4b izlenme · 10 ay
30:14
Android'in yeni performans şampiyonu: Huawei Mate 20 Pro
9,9b izlenme · 6 ay
03:44
Sınırlı sayıda üretilen ThinkPad'i kullandık
9,2b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim