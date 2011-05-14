Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Samsung Corby 2 video inceleme

8 yıl
204,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Samsung'un 2009 yılında piyasaya sunduğu Corby'nin devam modeli olan ve Corby ailesinin yeni üyesi sıfatını taşıyan Samsung Corby 2'yi inceledik.

Bu videomuzda Samsung'un 2009 yılında piyasaya sunduğu Corby'nin devam modeli olan ve Corby ailesinin yeni üyesi sıfatını taşıyan Samsung Corby 2'yi inceledik.


En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
damn2u 8 yıl en beğenilen
Ekran geçişleri arasında bile kasma gözleniyor. 350-370 TL gibi bir fiyat maalesefki bu telefona verilmez. Biraz daha bütce arttırımıyla zaten Wave 525 alınıyor.
Ekran geçişleri arasında bile kasma gözleniyor. 350-370 TL gibi bir fiyat maalesefki bu telefona verilmez. Biraz daha bütce arttırımıyla zaten Wave 525 alını...
Devamını Gör
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
bu telefonda doğum günün kutlu olsun mutlu yıllar gibi multimedya mesajları yok 1tane tema var 3şarkı kabul ediyor klavyede sağ sol yukarı aşağı okları yok açılış mesajını değiştirme özelliği yok menüdeki ögeler kendiliğinden yer değiştiriyor kamerasında çerçeveli çekim ve sepya eskiz gibi efektler yok bide kilit tuşundan kapanıp açılıyo kilitliyken ön tuşlara basınca aydınlanmıyo böyle bi telefon olmaz olsun eski telefonum genoa idi(samsung3510)o dandikti bu özellikler onda vardı ama 350 tl lik bi telefonda yok
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AvriL 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu telefonda doğum günün kutlu olsun mutlu yıllar gibi multimedya mesajları yok 1tane tema var 3şarkı kabul ediyor klavyede sağ sol yukarı aşağı okları yok açılış mesajını değiştirme özelliği yok menüdeki ögeler kendiliğinden yer değiştiriyor kamerasında çerçeveli çekim ve sepya eskiz gibi efektler yok bide kilit tuşundan kapanıp açılıyo kilitliyken ön tuşlara basınca aydınlanmıyo böyle bi telefon olmaz olsun eski telefonum genoa idi(samsung3510)o dandikti bu özellikler onda vardı ama 350 tl lik bi telefonda yok

6 tane mesaj atmışsın hepsi değişik
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GuiTaRisT111 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu telefonda doğum günün kutlu olsun mutlu yıllar gibi multimedya mesajları yok 1tane tema var 3şarkı kabul ediyor klavyede sağ sol yukarı aşağı okları yok açılış mesajını değiştirme özelliği yok menüdeki ögeler kendiliğinden yer değiştiriyor kamerasında çerçeveli çekim ve sepya eskiz gibi efektler yok bide kilit tuşundan kapanıp açılıyo kilitliyken ön tuşlara basınca aydınlanmıyo böyle bi telefon olmaz olsun eski telefonum genoa idi(samsung3510)o dandikti bu özellikler onda vardı ama 350 tl lik bi telefonda yok

Evet doğum günün kutlu olsun gibi gibi multimedya mesajları yok ama bu kısacık mesajları kendin de yazabilirsin kardeşim. 1 tane tema var lakin internette bu telefon için onlarca tema var. 3 şarkıdan daha fazlasını alabiliyor. Almazsa da hafıza kartına atarsın. Klavyede sağ sol yukarı aşağı oklarına gerek yok parmağınla nereye dokunursan direk oraya geçiyorsun. Açılış mesajı çokta önemli değil ki zaten şu an piyasadaki akıllı telefonlardan hangisinde bu özellik var? Menüdeki öğeler kendiliğinden yer değiştiriyor demişsin. Bunun nedeni ayarlardan adaptif menü sıralamasının açık olmasıdır. Bu ayarın özelliği menüde en çok kullandığın uygulamaların en başa sıralanmasıdır. İstersen bu özelliği dediğim gibi kapatabiliyorsun. Kamerasında çerçeveli çekim ve sepya, eskiz gibi efektler yok çünkü bunları çektiğin fotoğrafa sonradan uyguluyorsun kendi isteğinle. Kilitliyken ise öndeki menü tuşuna bastığında aydınlanıyor. Evet başka?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
ya bu teli alan arkidisler bende bu teli almayı düsünüyom ama daha 12 yasında oldugum için oyuna düskünüm içinde hangi oyunlar var özellikle en sevdigim oyun asphalt 5 var soylentileri var onu dogrularmısınız ve bide bana 300-350 lira arası telefon söylermisiniz he bide unutmadan samsung apss inde ücretsiz güzel oyunlar varmı bunlar nelerdir simdiden tsk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
valla 1 ay falan olacak telefonu alalı çok memnunum tema ve font olarak iyi değildi birkaç tema indirince sorun falan kalmadı görüntü olarak bildiğin iphone :D ben çok sevdim valla fotoğraf kalitesi zaten çok önemli değildi benim için fotoğraf makinesi var sonuçta neyse işte bence güzel çok iyi bi telefon klavyeside var wifiside var daha ne olsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
ekran yakalama nasıl yapılıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Yaww Arkadaşlar bir tema indirdim temanın resminde bir liste wardı o listeyi nerden açabilirim lütfen yardımcı OLUN NE OLUR Sinirimden kırcam telefonu bi de arkadaşlar telefona rehber arama menü tuşlarını nasıl koyacaz Dokunmatik olarak lütfen yardım edinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Merhaba Arkadaşlar Videoda Qwerty Klavye Yok Diyor Ama Yeni Yazılımda QWERTY Klavye Var.O Konuda İçiniz Rahat Olsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
GT-3850 (Corby2) bendede var menü geçişleridaha akıcı olması için tema değişikliği yapılabilir .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
DH Misafiri
ya abi bu corby ikide navigasyon varmı acil cevap lazım

Var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
ya abi bu corby ikide navigasyon varmı acil cevap lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 7 yıl
bugün teyzeme aldık.. kendisi nokia tutkunuydu.. nokia nın batmakta olduğunu bilmiyor.. nokia orta yaşlıların aklına fena kazınmış.. kardeşime de ace yada galaxy y ya da mini düşünüyoruz.. samsung gerçekten süper işler çıkartıyor.. nokianın zamanında 500-600 den sattığı 5800-c6-00 hatta 1.000 küsürlük n97 de bile kapasitif yoktu.. samsunga helal olsun.. 320tl lik telefona bile kapasitif takmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
mrb arkadaslar.bende samsung corby 2 var.Ayrıca wifida var.ama wifi ile internete baglandıgım zaman samsung apps girmiyor ne yapmam gerek.roblem nedir?cevaplarınızı beklıyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ی۱۹0 7 yıl
Telefonu cebime koyuyorum cebimden çıkardığımda takvime, rehbere, hatta birilerini aradığını görüyorum çözüm için şifre koyuyorum ama bu seferde acil arama yapıyor yardım edebilecek olan varmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
984 izlenme · 12 sa. yeni video
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
4,1b izlenme · 22 sa. yeni video
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,9b izlenme · 2 hf.
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
08:58
Bu bilgisayar çok farklı | Çift ekranlı Asus ZenBook Pro Duo
260 izlenme · 27 dk. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
2b izlenme · 1 gün
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,1b izlenme · 3 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim