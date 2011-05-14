Samsung Corby 2 video inceleme

Bu videomuzda Samsung'un 2009 yılında piyasaya sunduğu Corby'nin devam modeli olan ve Corby ailesinin yeni üyesi sıfatını taşıyan Samsung Corby 2'yi inceledik.

Bu videomuzda Samsung'un 2009 yılında piyasaya sunduğu Corby'nin devam modeli olan ve Corby ailesinin yeni üyesi sıfatını taşıyan Samsung Corby 2'yi inceledik.