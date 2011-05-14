Samsung Corby 2 video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda Samsung'un 2009 yılında piyasaya sunduğu Corby'nin devam modeli olan ve Corby ailesinin yeni üyesi sıfatını taşıyan Samsung Corby 2'yi inceledik.
Bu videomuzda Samsung'un 2009 yılında piyasaya sunduğu Corby'nin devam modeli olan ve Corby ailesinin yeni üyesi sıfatını taşıyan Samsung Corby 2'yi inceledik.
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6 tane mesaj atmışsın hepsi değişik
Evet doğum günün kutlu olsun gibi gibi multimedya mesajları yok ama bu kısacık mesajları kendin de yazabilirsin kardeşim. 1 tane tema var lakin internette bu telefon için onlarca tema var. 3 şarkıdan daha fazlasını alabiliyor. Almazsa da hafıza kartına atarsın. Klavyede sağ sol yukarı aşağı oklarına gerek yok parmağınla nereye dokunursan direk oraya geçiyorsun. Açılış mesajı çokta önemli değil ki zaten şu an piyasadaki akıllı telefonlardan hangisinde bu özellik var? Menüdeki öğeler kendiliğinden yer değiştiriyor demişsin. Bunun nedeni ayarlardan adaptif menü sıralamasının açık olmasıdır. Bu ayarın özelliği menüde en çok kullandığın uygulamaların en başa sıralanmasıdır. İstersen bu özelliği dediğim gibi kapatabiliyorsun. Kamerasında çerçeveli çekim ve sepya, eskiz gibi efektler yok çünkü bunları çektiğin fotoğrafa sonradan uyguluyorsun kendi isteğinle. Kilitliyken ise öndeki menü tuşuna bastığında aydınlanıyor. Evet başka?
Var.