Samsung Galaxy Camera inceleme "Samsung Dijital Fotoğraf Makinasını Yeniden Tanımlıyor!" video

Her alanda agresif büyüme ve geliştirme çalışmalarıyla şu sıralar ismini sıkça duyduğumuz Samsung, dijital fotoğraf makinelerinde de Akıllı makine dönemini başlatıyor. Samsung Galaxy Camera'ı bütün detaylarıyla sizler için inceledik.

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