Samsung Galaxy Camera inceleme "Samsung Dijital Fotoğraf Makinasını Yeniden Tanımlıyor!" video

swordfish666 arkadaki perdeler güzelmiş...
nettlethrone benim 500d den memnunum hemde 1500 tl :D
HeavenLife Fikir güzel fiyat kötü. Yakında androidli çaydanlık falan da çıkar
isveçli evinizin herşeyi markasından aeki
fiyat olarak biraz pahalı gibi duruyor yalnız marka güven veriyor ayrıca kullanmış oldğu lensde kalite açısından üst seviyede diyebiliriz
ürünü beğendim kompak kamera alıcaktım samsung wf150b alıcaktım bu pahalı olmasa düşünebilirdim.
android işletim sisteminin tam anlamıyla açılması için rahat 10sn ye ihtiyacı var.. şahsen çok gereksiz buluyorum.. hoş telefon gibi sürekli açık kalacak bir cihaz değil ve anı da yakalayacak derecede hızlı değilse bence olmamıştır.
nikonun wi-fi adaptörü bence en ideali.. saniyesinde hazır olan slr nle çekersin ardından android telefonuna atar ister wi-fi ister 3g ile dilediğin gibi paylaşırsın..