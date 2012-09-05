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Samsung Galaxy Camera inceleme "Samsung Dijital Fotoğraf Makinasını Yeniden Tanımlıyor!" video

6 yıl
27,2b
1
Fotoğraf Makineleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Her alanda agresif büyüme ve geliştirme çalışmalarıyla şu sıralar ismini sıkça duyduğumuz Samsung, dijital fotoğraf makinelerinde de Akıllı makine dönemini başlatıyor. Samsung Galaxy Camera'ı bütün detaylarıyla sizler için inceledik.
 

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DH Misafiri 6 yıl
808 PUrewiev ile karsilastirmalari var 808 Purewiev cok daha iyi yani buna 1600 1700 lira veregime gider Purewiev ile takilirim..
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DH Misafiri 6 yıl
Teşekkürler
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Atom Heart Mother 6 yıl
Fikir bence güzel fakat ilk oldugu icin sikintisi var. Bi kere o mercimek kadar sensörle, 1650 Mah batarya ile olacak iş degil bunlar. Ama bu tip urunler cikmaya devam ederse baya gelisme gosterecektir. Bir kere bu ürünü neden almaliyiz basta bunu tartismak gerekir. Dslr kalitesinde fotograf ceksin ve Android isletim sistemi carti curtu olsun dersek fiyati pahali diyebiliriz. Normal bi Android telefon kullanan biri bunu almaz bence en azindan. Sahsen ben Galaxy S kullaniyorum ve bunu satip Galaxy camera almam. Gider 550 d alir keyfime bakarim. Ama dahada gelisirse ozellikle fotograf anlaminda o zaman tercih edilir.
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Building 6 yıl
Fiyatı uçuk
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Yélda 6 yıl
Fiyatı pahalı, lakin güçlü bir lense sahip ama dead triger oynamak ironik bir durum :). Fotoğraf makinesinden oyun oynamak ne biliyim insan kendi kendine bugünleri de mi görecektik diyor. 10 yıl sonra bir cihaz üzerinden herşeyi yaparsak şaşırmayacağım, lakin televizyondan ilk kez internete girdiğimde eve aldığım bilgisayara sinir olmuştum. Şu sıralar instagram yaygınlaşmaya başladı millet artık kamerayı eline alıp dışarıda gezinir, milletimiz zaten sosyal medyadan kopamıyor, cep telefonunu eline almaya erinen direk kameradan girer. Tamam cihaz dslr fotoğraf makinesinin yerini alamaz ama resmen canavar yapmışlar, işletim sisteminden bahsetmiyorum, fiyat etiketin yarısında olsaydı eminim şimdiden araştıranlar çok olacaktı. Umarım çinliler bu cihazın benzerinin sim kartlısını yapmazlar :S
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ensturk13 6 yıl
swordfish666
arkadaki perdeler güzelmiş...

isveçli evinizin herşeyi markasından aeki
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S1NAGER 6 yıl
benim 500d den memnunum hemde 1500 tl :D
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a_cansiz91 6 yıl S1NAGER
nettlethrone

benim 500d den memnunum hemde 1500 tl :D

fiyat olarak biraz pahalı gibi duruyor yalnız marka güven veriyor ayrıca kullanmış oldğu lensde kalite açısından üst seviyede diyebiliriz
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sadrazam18 6 yıl
Mesut Çevik niçin "incelicez" derken kendini sıkıyor.. yada banamı öyle geliyor?
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JohnLord 6 yıl
o japona takmışsınız videonun her dakikasında o var :D
ürünü beğendim kompak kamera alıcaktım samsung wf150b alıcaktım bu pahalı olmasa düşünebilirdim.
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Necessa®i 6 yıl
20dk sını bu videoya izlemeye veren kim var çok merak ediyorum.

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khytr89 6 yıl
bence saçma..fotoğraf makinası neden var amenna anı çekmek için...peki sizin bebeğiniz ayağa kalkıyor 3-5 adım atıyor.. saniyesinde kamerayı elinize alsanız bile o cihaz açılana kadar bebek yere düşecek ve sizde ilk adımları çekemeyeceksiniz..
android işletim sisteminin tam anlamıyla açılması için rahat 10sn ye ihtiyacı var.. şahsen çok gereksiz buluyorum.. hoş telefon gibi sürekli açık kalacak bir cihaz değil ve anı da yakalayacak derecede hızlı değilse bence olmamıştır.
nikonun wi-fi adaptörü bence en ideali.. saniyesinde hazır olan slr nle çekersin ardından android telefonuna atar ister wi-fi ister 3g ile dilediğin gibi paylaşırsın..
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HeavenLife 6 yıl
Fikir güzel fiyat kötü. Yakında androidli çaydanlık falan da çıkar
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depeche35 6 yıl
Yani 2500 TL ' ye ne Fotoğraf makineleri olduğunu bilmesek yiyeceğiz
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londoner23 6 yıl HeavenLife
HeavenLife

Fikir güzel fiyat kötü. Yakında androidli çaydanlık falan da çıkar




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DH Misafiri 6 yıl
When my iphone coanctrt is up in a few months, I'll consider this as my mobile internet device while getting virgin mobile as my phone for about $7/month. I am at home mostly so having expensive data plan on my iPhone really isn't worth it anymore. I don't mind paying $20/month for data plan for Tab vs much more for iphone data plan. This will be big savings!
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