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    BioNTech'in mRNA kanser aşısından kötü haber: Testler sonlandırılıyor

    BioNTech, kolorektal kanser için geliştirdiği kişiselleştirilmiş mRNA aşısının klinik çalışmasını sonlandırma kararı aldı. Ortaya çıkan sonuçlar, kanser aşıları için soru işaretleri yaratıyor.

    BioNTech'in kanser aşısı çalışmasından kötü haber: Testler sonlandırılıyor Tam Boyutta Gör
    COVID-19 pandemisinde geliştirdiği aşıyla adını tüm dünyaya duyuran Alman biyoteknoloji devi BioNTech, bir süredir bu platformu kanser tedavilerine uyarlama hedefiyle geniş kapsamlı klinik çalışmalar yürütüyor. Özellikle kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşıları, ameliyatla tümörleri çıkarılmış ancak hastalığın yeniden ortaya çıkma riski yüksek olan kanser hastalarında, bu riski ortadan kaldırabilecek bir çözüm olarak görülüyordu. Nitekim geçtiğimiz günlerde Merck ve Moderna tarafından geliştirilen kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısının melanom hastalarında umut verici sonuçlar göstermesi, bu alandaki beklentileri ciddi şekilde artırmıştı. Ancak BioNTech'ten gelen son haberler, mRNA kanser aşılarının her kanser türünde aynı başarıyı göstermeyebileceğine işaret ediyor.

    BioNTech ve ortağı Genentech, yüksek riskli kolon kanseri hastaları üzerinde yürütülen orta aşama (Evre 2) mRNA kanser aşısı klinik çalışmasının durdurulduğunu açıkladı. "Autogene cevumeran" kod adlı deneysel aşının test edildiği bu çalışmada; ameliyat geçirmiş ve kanında hâlâ kanser DNA'sı tespit edilen yüksek riskli hastaların aşı sayesinde daha uzun yaşayıp yaşayamayacağı inceleniyordu. Bağımsız bir denetim komitesi tarafından yapılan güvenlik incelemesinde, tedavi grubunda beklenen yaşam süresi katkısının sağlanamayacağı tespit edildi.

    Merck ve Moderna'nın melanom hastalarınd yakaladığı başarı BionTech'in de hisselerini yukarı çekmişti. Ancak bu açıklama sonrası şirketin ABD borsasındaki hisseleri yüzde 7.5 düşüş yaşadı.

    Test Aşamasında Aşılananların Ölüm Oranı Daha Yukarı Çıkmış Olabilir

    Araştırmayı durdurma kararının arkasındaki teknik detaylar incelediğinde, durumun sıradan bir "başarısızlık"tan daha karmaşık olduğu görülüyor. Denetim komitesi, aşıyı alan grup ile kontrol grubu arasındaki genel hayatta kalma oranlarında "sayısal bir dengesizlik" tespit etti. Analistler ve konuya yakın uzmanlar, bu ifadenin aşıyı alan gruptaki ölüm oranlarının kontrol grubuna kıyasla daha yüksek seyretmiş olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

    Söz konusu klinik çalışmada, ameliyat ve üç aylık kemoterapi sürecini tamamlayan yüksek riskli hastalara aşı verilerek, standart izlem sürecine kıyasla nüksün önlenip önlenemediği ölçülüyordu. Kanser hücrelerindeki kişiselleştirilmiş mutasyonları bağışıklık sistemine tanıtmayı hedefleyen bu mekanizma, melanoma gibi "sıcak tümörlerde" başarılı sonuçlar verse de kolon ve pankreas gibi immunoterapiye dirençli "soğuk tümörlerde" ciddi bir duvara çarpmış durumda.

    Süreç Diğer Kanser Aşısı Çalışmalarını Nasıl Etkileyecek?

    Alınan bu olumsuz sonuç, BioNTech'in diğer mRNA projelerine yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Şirket, karar doğrultusunda pankreas kanseri hastalarında yürütülen ve sonuçları 2031 yılında beklenen diğer mRNA aşı çalışmasının etkilenmeyeceğini ifade etse de analistler bu konuda temkinli. Kolon ve pankreas tümörlerinin benzer biyolojik direnç mekanizmalarına sahip olması, pankreas çalışmasının geleceğine dair beklentileri de zayıflatıyor.

    Tabii bu BionTech'in mRNA kanser aşıları konusunda tamamen frene basacağı anlamına gelmiyor. Aksine şirket, baş ve boyun kanserlerine yönelik BNT113 kodlu diğer bir mRNA çalışmasının ara sonuçlarını bu yılın sonlarına doğru açıklamayı hedefliyor. Ancak yaşanan bu son gelişmenin, BioNTech'in stratejik odağını mRNA dışı alanlara kaydırmasına vesile olabilir.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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