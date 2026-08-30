8.100 mAh bataryalı Honor 600S 5G tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Honor, orta segmentte konumlandırdığı yeni akıllı telefonu Honor 600S 5G’yi tanıttı. Büyük bataryası, dayanıklı gövdesi ve yapay zeka destekli özellikleriyle dikkat çeken model, uygun fiyatıyla da öne çıkıyor.

Honor 600S 5G neler sunuyor?

Honor 600S 5G, 6,87 inç TFT LCD ekranla geliyor. 1592×720 piksel çözünürlük sunan ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1.020 nit’e kadar maksimum parlaklık değerine sahip. DC ve dinamik karartma, düşük mavi ışık ve karanlık mod gibi göz konforuna yönelik özellikler de telefonda bulunuyor.

Telefonun kalbinde Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi yer alıyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla sunulan cihazda Honor’un RAM Turbo teknolojisi sayesinde sanal bellekle birlikte 16 GB RAM deneyimi elde edilebildiği belirtiliyor. Yazılım tarafında ise Android 16 tabanlı MagicOS 10 kullanılıyor.

Modelin en dikkat çekici özelliklerinden biri 8.100 mAh kapasiteli bataryası. 45W kablolu şarj desteğine sahip bataryanın, Honor’un laboratuvar testlerine göre beş yılın ardından kapasitesinin yüzde 80’inden fazlasını koruyabildiği belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında ise arkada 50 megapiksel f/1.8 ana kamera, ön tarafta ise 5 megapiksellik selfie kamerası bulunuyor. Her iki kamera da 1080p video kaydı yapabiliyor.

Honor 600S 5G, telefondaki özel AI tuşu üzerinden çeşitli yapay zeka özelliklerine hızlı erişim sağlıyor. AI Memory, Circle to Search, AI görüntü silme ve AI özetleme bunlar arasında yer alıyor. AI Image-to-Video 2.0 özelliği ise kullanıcıların konuşma komutlarıyla kısa videolar oluşturmasına ve mevcut videoları düzenlemesine olanak tanıyor.

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Telefon ayrıca NFC, yana monte parmak izi okuyucu ve stereo hoparlörler ile geliyor. Honor, hoparlörlerin özel 400% ses modu sunabildiğini belirtiyor.

Honor 600S 5G, dayanıklılık konusunda da iddialı. Telefon IP68, IP69 ve IP69K sertifikalarına sahip. Ayrıca cihazın 2,5 metre yükseklikten düşmelere karşı dayanıklılık sertifikası aldığı belirtiliyor.

Honor 600S 5G'nin 6 GB RAM + 128 GB versiyonu Hong Kong'da 1.999 Hong Kong doları, yani yaklaşık 255 dolar fiyatla satışa sunuldu.

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Honor 600S 5G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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