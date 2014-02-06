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Samsung Galaxy S5: Lansman tarihi, teknik özellikler ve dahası...

5 yıl
4,9b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli Galaxy S5 için son günlerde arka arkaya önemli bilgiler ortaya çıktı. Bu videomuzda tüm bu bilgileri bir araya getiriyor ve Galaxy S5'i en son haberler ışığında değerlendirmeye alıyoruz. 
 

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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen hyasing40
hyasing40


necros76

Ekran 4k değil kötü telefon. S.s

4k napcan delikanlı senin ggözlerin 5 incte 4k ile fullhd arasındaki farki ayirtedebilirmi imla için üzgünüm cepten bu kadar

biz ailecek 4k bekliyoduk yıkıldık .. 2k ne abi piksel piksel
hyasing40necros76Ekran 4k değil kötü telefon. S.s4k napcan delikanlı senin ggözlerin ...
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1 Yanıt Yanıtla +61
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fx57 5 yıl bombaciemre
bombaciemre

olmayan bebeğe don biçmek videosu olmuş :)

Merhaba,

Galaxy S5'le ilgili çok fazla soru geliyor, tek tek cevap vermek yerine en azından herkesin yararlanabileceği bir videoyu uygun gördük.

Bu videoda mevcut veriler ışığında özellikleri değerlendiriyoruz.

Donanım Haber ekibi olarak İspanya'da olacağız, telefon lanse edildiğinde kapsamlı videoları da zaten sitemizde olacak :)

Teşekkür ederim.

İyi geceler.
bombaciemreolmayan bebeğe don biçmek videosu olmuş :)Merhaba,Galaxy S5'le ilgili çok fazla soru geliyor, te...
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galagala0707 5 yıl
Bidaha samsung alırsam beni fakir fukara .....
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DH Misafiri 5 yıl
Bi cok bilgisi yanlis.bi samsung personeli olarak.hicmi cihazin kutusundaki bilgilerini okumadin?
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Breathe78 5 yıl
S5 view covers için ne düşünüyorsunuz?
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antonidas 5 yıl
tamam kitkat çok ram istemiyor onu anladık.
İyide ya android 5 çok ram isterse.
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sadrag 5 yıl
S4 çıktığında pek bişey düşünmemiştim ama s5 i görünce direk aklıma su geldi:
Ben bu s3 ü tam zamanında almışım be
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rea-secret 5 yıl
S6'yı bekleyin.
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ever think of me 4 5 yıl
Abi cok telefon kullandım cidden androidler belli bir süre sonra çöp harbi çöp yav iphone 3gs bike gala baya iyi gidiyor uani ne yalan söyleyim hele ki şu an 5s mükemmel ötesi bişey
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PosBora 5 yıl
2gb ram sonrasini okumadim. Bu telefon icin heyecanlanan cahil cok orasi ayri tabi.
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Dr.LiXX 5 yıl
S4 fiyatları düşer mi?
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sfr+10 5 yıl
Beyler arkalı önlü bi ss atacak müslüman varmı mobilim video açamıuorum
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hackman193 5 yıl
alıcammmmmmm nokta
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tozparcasi 5 yıl
merhaba arkadaslar,
lansman su an yapiliyor mu ? ya da kacta baslicak ?
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bmaotml 5 yıl
Malzeme kalitesi yine 'KAĞIT' gibi olacağa benziyor.Umarım gereken iyileştirmeler yapılmış olarak piyasaya sürülür.
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