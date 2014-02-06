Samsung Galaxy S5: Lansman tarihi, teknik özellikler ve dahası...

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Bi cok bilgisi yanlis.bi samsung personeli olarak.hicmi cihazin kutusundaki bilgilerini okumadin?
|S5 view covers için ne düşünüyorsunuz?
| tamam kitkat çok ram istemiyor onu anladık.
İyide ya android 5 çok ram isterse.
| S4 çıktığında pek bişey düşünmemiştim ama s5 i görünce direk aklıma su geldi:
Ben bu s3 ü tam zamanında almışım be
|Abi cok telefon kullandım cidden androidler belli bir süre sonra çöp harbi çöp yav iphone 3gs bike gala baya iyi gidiyor uani ne yalan söyleyim hele ki şu an 5s mükemmel ötesi bişey
|2gb ram sonrasini okumadim. Bu telefon icin heyecanlanan cahil cok orasi ayri tabi.
|S4 fiyatları düşer mi?
|Beyler arkalı önlü bi ss atacak müslüman varmı mobilim video açamıuorum
|alıcammmmmmm nokta
| merhaba arkadaslar,
lansman su an yapiliyor mu ? ya da kacta baslicak ?
|Malzeme kalitesi yine 'KAĞIT' gibi olacağa benziyor.Umarım gereken iyileştirmeler yapılmış olarak piyasaya sürülür.
biz ailecek 4k bekliyoduk yıkıldık .. 2k ne abi piksel piksel
Merhaba,
Galaxy S5'le ilgili çok fazla soru geliyor, tek tek cevap vermek yerine en azından herkesin yararlanabileceği bir videoyu uygun gördük.
Bu videoda mevcut veriler ışığında özellikleri değerlendiriyoruz.
Donanım Haber ekibi olarak İspanya'da olacağız, telefon lanse edildiğinde kapsamlı videoları da zaten sitemizde olacak :)
Teşekkür ederim.
İyi geceler.