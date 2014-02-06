Samsung Galaxy S5: Lansman tarihi, teknik özellikler ve dahası...

Samsung'un merakla beklenen yeni nesil akıllı telefon modeli Galaxy S5 için son günlerde arka arkaya önemli bilgiler ortaya çıktı. Bu videomuzda tüm bu bilgileri bir araya getiriyor ve Galaxy S5'i en son haberler ışığında değerlendirmeye alıyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.