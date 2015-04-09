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Samsung Galaxy S6 Edge Kutu Açılımı videosu

4 yıl
67,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Ofisimize ulaşan Samsung Galaxy S6 Edge'i kutusundan çıkartıyoruz. Bakalım Samsung'un yeni tepe modeli nasıl bir kutulamaya ve içeriğe sahip.

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mu5tafa 4 yıl en beğenilen VioLee
VioLee

Simdi ne kadar bunun fiyati ? 1 sene sonra tekrar goruselim apple harici yuksek fiyat verip almak mantiksiz cok fazla zarar ediyorsunuz..Bu arada bu renk nedir boyle cin mali gibi duruyor

En azından paran karşılığı donanım alıyorsun bu telefonda. 8 mpli 1 gb ramli 720p ekranlı iphone 6 ya 3.000 tl vermek varken hemde..
VioLeeSimdi ne kadar bunun fiyati ? 1 sene sonra tekrar goruselim apple harici yuksek fiyat verip almak mantiksiz cok fazla zarar ediyo...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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silver0021 4 yıl
Apple fanlarina yüzyılın kazığını çaktı ahahaha.:D Öyleki adam 3000 lira verip aldığı telefonun iphone5sten bi fazlasi olmadığını anladi gelip burda verdiği paranin vicdanini aklıyor. Apple ne yaptı adama sorarlar ekrani buyutmekten baska ne yapti? 2milyar transistor koyduk yenilik bu ahaha. 2milyar transistor size cok bisey katti tebrik ederim artık ucabilirsiniz
Apple fanlarina yüzyılın kazığını çaktı ahahaha.:D Öyleki adam 3000 lira verip aldığı telefonun iphone5sten bi fazlasi olmadığını anladi gelip burda verdiği pa...
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silver0021 4 yıl
teknobah
Şu anda kasasında 150 küsur milyar doları olan Apple mi maliyet yüzünden özellik kısacak? :)

evet dünyanın en çok kazanan şirketi apple. maliyet yüzünden özellikmi kısacak derken kasasında bulundurduğu miktarıda yazıp kendinizle çelişen bir paradoks ürettiniz. sizce bu kasaya o paraları nasıl koydu ? Emek harcayarakmı =? maliyeti kısarakmı?. zaten apple değilmi ekranı büyütsem işlemciyide biraz yenilesem dünyada woawwww moawwww müthiş abi alet akıyor diyecek insan figürü çok bende bu telefona bunları basarım nasıl olsa yiyecek çok gözüyle baktığı için olabilirmi acaba :)
teknobahŞu anda kasasında 150 küsur milyar doları olan Apple mi maliyet yüzünden özellik kısacak? :)evet dünyanın en çok kazanan şirk...
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DH Misafiri 3 yıl
böyle telefonlarda olacakki özel olsun süper kamerası var hangi telefon çekiyo böyle smasungdan başka helal samnsung
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DH Misafiri 3 yıl
hangi renk o
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DH Misafiri 3 yıl
Telefonu teknosada ayrıntılı inceleme fırsatım oldu hakikaten adamlar bu sefer yapmış s serisinin hiçbirini beğenmeyen ben bu modeli görünce alayım dedim ama 2500 tl olduğu için vazgeçip G3 aldım :) Belki 2 sene sonra 1200-1300 lere düşerse alırım :)
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mmk123 4 yıl
edge inçin olan avangers temali cihazlar türkiyede satışa çıkacakmı beyler? yada bulabilir miyiz
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TayyarNX2500 4 yıl
dehşet bişiy
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okan_cehapelioglu 4 yıl
fiyat düşmesini beklicez artık
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melihdikme94 4 yıl
Bence gayet güzel bir cihaz. adrenalindedektor.com/...
Metal arama dedektörlerini incelemek için ziyaret ediniz.
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gholen 4 yıl
Samsung yine kandırmayı başaracak insanları. Bu cihaz güzel. Biraz kurcaladım performansı da iyi. Ama samsunga ve androide olan nefretim bu derece iken bana gelmez?? uzun ömürlü bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Hem fiziksel yapısı hemde içindeki rom yüzünden.
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Stickand 4 yıl
Samsungu tebrik etmek lazım çok güzel bir telefon ortaya koydu keşke fiyat uygun olsaydı iyi satardı umarım fiyatı düşer
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silver0021 4 yıl
Fatih617
32 GB hafıza gerçekten çok yetersiz. Biçimlendirince 30 GB net alan var. 15,6 GB alanı sistem kullanıyor. Kaldı size 14.4 gb. Müzikler deseniz en azından 2-3 GB alan kaplayacak. Sık sık fotoğraf video çekimi yapıyorsanız 10 GB alan da öyle gidecek. Oyunlara yer kalmadı. Üstelik dahili hafıza dolduğu için cihaz yavaşlayacak. Samsung dalga geçiyor yine kullanıcılarıyla

hangi 32 gbdan söz ediyorsunuz galiba. insanlara yanlış bilgilendirmede bulunurken araştırın hiç değilse. telefonu elinize aldığında 25GB boş hafiza karşılıyorki bence doya doya yetecektir. Sonuç itibariyle iphonecu olduğunuzu düşünürekten 25GB G+ resim hafızası var. Dandroid siz görmeyeli çok gelişti. :) toplamda 50 GB hafızada herkes her kesime yetecek bir büyüklüktür. Sonuçta telefon bu. En ağır oyun dahi 2GB ı aşamıyorken heleki.
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