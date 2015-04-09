Samsung Galaxy S6 Edge Kutu Açılımı videosu

Genel Yayın Yönetmeni
|böyle telefonlarda olacakki özel olsun süper kamerası var hangi telefon çekiyo böyle smasungdan başka helal samnsung
|hangi renk o
|Telefonu teknosada ayrıntılı inceleme fırsatım oldu hakikaten adamlar bu sefer yapmış s serisinin hiçbirini beğenmeyen ben bu modeli görünce alayım dedim ama 2500 tl olduğu için vazgeçip G3 aldım :) Belki 2 sene sonra 1200-1300 lere düşerse alırım :)
|edge inçin olan avangers temali cihazlar türkiyede satışa çıkacakmı beyler? yada bulabilir miyiz
|dehşet bişiy
|fiyat düşmesini beklicez artık
|Bence gayet güzel bir cihaz. adrenalindedektor.com/...
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|Samsung yine kandırmayı başaracak insanları. Bu cihaz güzel. Biraz kurcaladım performansı da iyi. Ama samsunga ve androide olan nefretim bu derece iken bana gelmez?? uzun ömürlü bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Hem fiziksel yapısı hemde içindeki rom yüzünden.
|Samsungu tebrik etmek lazım çok güzel bir telefon ortaya koydu keşke fiyat uygun olsaydı iyi satardı umarım fiyatı düşer
Fatih617
hangi 32 gbdan söz ediyorsunuz galiba. insanlara yanlış bilgilendirmede bulunurken araştırın hiç değilse. telefonu elinize aldığında 25GB boş hafiza karşılıyorki bence doya doya yetecektir. Sonuç itibariyle iphonecu olduğunuzu düşünürekten 25GB G+ resim hafızası var. Dandroid siz görmeyeli çok gelişti. :) toplamda 50 GB hafızada herkes her kesime yetecek bir büyüklüktür. Sonuçta telefon bu. En ağır oyun dahi 2GB ı aşamıyorken heleki.
En azından paran karşılığı donanım alıyorsun bu telefonda. 8 mpli 1 gb ramli 720p ekranlı iphone 6 ya 3.000 tl vermek varken hemde..
evet dünyanın en çok kazanan şirketi apple. maliyet yüzünden özellikmi kısacak derken kasasında bulundurduğu miktarıda yazıp kendinizle çelişen bir paradoks ürettiniz. sizce bu kasaya o paraları nasıl koydu ? Emek harcayarakmı =? maliyeti kısarakmı?. zaten apple değilmi ekranı büyütsem işlemciyide biraz yenilesem dünyada woawwww moawwww müthiş abi alet akıyor diyecek insan figürü çok bende bu telefona bunları basarım nasıl olsa yiyecek çok gözüyle baktığı için olabilirmi acaba :)