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Samsung Gear S2 akıllı saat Türkiye'de: İşte detaylar

4 yıl
21,3b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı saat dünyasının en yeni ve iddialı temsilcilerinden Samsung Gear S2 ülkemizde kullanıma sunuldu. Yeni saate ilişkin merak edilen tüm detayları ve fiyat bilgisini Samsung Türkiye'ye sorduk.
Samsung'un yeni nesil akıllı saat modeli Gear S2 ülkemizde kullanıma sunuldu. Saatin özellikleri, farkları, fiyatı ve merak edilen diğer yönlerini Samsung Türkiye'ye sorduk. Detaylar videomuzda.
 

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SERDARbdrm 4 yıl en beğenilen
S2 klasik 999 / s2 899
Beynim uyustu, siz zahmet etmeyin diye yazmak istedim. Kayislar da 150/200 arasi degisiyormus fiyatlari.
Yanıtla +7
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simbolmina 4 yıl
Müşteri belki video izlemedenizlemeden fiyatı öğrenmek ister diye degil babanizin hayrına bari yazsaydiniz metin içerisine. Başlığa da demiyorum, alttaki metne.
Müşteri belki video izlemedenizlemeden fiyatı öğrenmek ister diye degil babanizin hayrına bari yazsaydiniz metin içerisine. Başlığa da demiyorum, alttaki metne....
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Ac1DBuRN 4 yıl
Heyecan verici bir ürün ancak bu kadar iç kıyıcı şekilde anlatılabilir. ıııııı eeeeee
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silversmith 4 yıl
İşte detaylar: eeeeeee, ıııııııııııııııı
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Nehalem 4 yıl
Bla bla bla gibi bişler diyip durdu anlamadım kapattım.
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khaos 4 yıl
Valla kimse kusura bakmasın insanın alacağı varsa da almaktan vaz geçer bu arkadaşın "tanıtımından" sonra!
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Nike 4 yıl
Çok ama çok pahalı bir cihaz.
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Extreme Victory 4 yıl
ıııı' dan eeee den sıkıldım 2:44' de kapattım, o kadar sabredebildim. Adamın ana dili Türkçe değil galiba?! Röportaj yapacağınız başka adam yokmuydu?
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Cem 4 yıl
Samsung IIIII diye bir cihazmı çıkardı.
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Ac1DBuRN 4 yıl
Heyecan verici bir ürün ancak bu kadar iç kıyıcı şekilde anlatılabilir. ıııııı eeeeee
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sadrag 4 yıl
Akilli saatlerde ekran meselesinin o kadar onemli olmadigini düşünüyorum. Bir uretici şöyle bir sey yapamazmi acaba; ekran klasik eski saatler gibi minimum duzeyde pil harcasin ama baglanti mesafesi, pil ömrü maksimum olsun. Yani ne bileyim, en azindan koluma o saati takinca is yerinde telefonu cekmeceye kilitleyip işime bakabileyim..
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SERDARbdrm 4 yıl en beğenilen
S2 klasik 999 / s2 899
Beynim uyustu, siz zahmet etmeyin diye yazmak istedim. Kayislar da 150/200 arasi degisiyormus fiyatlari.
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smart1978 4 yıl
Adam çok yavaş konuşuyor 3 kelimesinden 1 i IIII ...
Fiyatı çok pahalı. Kayışları da keza öyle aşırı pahalı .
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aspirin_00 4 yıl
perakende fiyatı 890 lira gs2 nin bilginize
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