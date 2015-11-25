Samsung Gear S2 akıllı saat Türkiye'de: İşte detaylar

Akıllı saat dünyasının en yeni ve iddialı temsilcilerinden Samsung Gear S2 ülkemizde kullanıma sunuldu. Yeni saate ilişkin merak edilen tüm detayları ve fiyat bilgisini Samsung Türkiye'ye sorduk.

Samsung'un yeni nesil akıllı saat modeli Gear S2 ülkemizde kullanıma sunuldu. Saatin özellikleri, farkları, fiyatı ve merak edilen diğer yönlerini Samsung Türkiye'ye sorduk. Detaylar videomuzda.