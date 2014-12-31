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Samsung: "Türkiye beyaz eşya pazarında liderlik hedefliyoruz" özel video

4 yıl
28,7b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Türkiye'nin Tüketici Elektroniği Ürünleri Direktörü Hüseyin Erel ile Samsung'un yeni nesil bulaşık ve çamaşır makineleri ile beyaz eşya tarafındaki faaliyetlerini konuştuk. Şirket ülkemiz beyaz eşya pazarında lider olmayı amaçlıyor. Detaylar videomuzda.
 

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Rainbow VI 4 yıl
Samsungun bozdolabı ve çamaşır makinesini kullanıyorum memnunum. Telefon ve televizyon konusunda sıkıntılılar ama.
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cübbesiz gandalf 4 yıl
leğenciler topanmış bura gene
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arasira 4 yıl
Bu kaliteyle mi
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DH Misafiri 4 yıl
Herkez susacak SAMSUNG Knuşaçak
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Ayçiki 4 yıl
Mstar oyununda bile elektronik eşyalar mevcut hemde markalı :S
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umutluhayat 4 yıl
Arçelik bulasik makinasının su püskürtme pervanelerini 2 sinide kendim kırıp eriterek yapıştirmama rağmen servis ücretsiz değiştirdi.
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umutluhayat 4 yıl
2 yıldır ek garanti yapmıyorsunuz.sırf bu yüzden samsung telefan bile almadım. beyaz eşyada arçelik ten şaşmayın.
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inexo 4 yıl
Umarım vesteli geçer
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umut_baris 4 yıl inexo
inexo

Umarım vesteli geçer

Samsung önce düzgün beyaz eşya üretsin.
1 Yanıt Yanıtla
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Hordan 4 yıl
Bildiğim kadarıyla pazarda
1. Arçelik
2. Bosch
olması lazım.
Zaten bu iki firma pazarın %75'ini işgal etmiş durumda diye biliyorum.
Profilo, Siemens, Beko, Vestel de pastanın geri kalanından %20'lik paya sahip diye biliyorum.

Hotpoint-Ariston, Aeg, Samsung, Lg, Miele gibi markaların pazar paylarının da çok düşük olduğunu biliyorum.
Aşağı yukarı %1 civarlarında seyrediyor diye biliyorum.

Samsung pazarda kaçıncı sırada bilmiyorum. Ama pastada bir pay sahibi olabildiyse aldığı payı Arçelik'ten almıştır.
Çünkü Arçelik gerçekten pazarda düşüş gösterdi...

Lider olmayı bu listedeki bütün firmalar hedefliyordur elbetteki.
Ancak herkesin malumu ürün kalitesinin yanında servis hizmeti en önemli etken...

Sanmıyorum ki önümüzdeki 10 yıllık süreçte Samsung pazarda lider olabilsin...
1 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 4 yıl Hordan
Hordan

Bildiğim kadarıyla pazarda
1. Arçelik
2. Bosch
olması lazım.
Zaten bu iki firma pazarın %75'ini işgal etmiş durumda diye biliyorum.
Profilo, Siemens, Beko, Vestel de pastanın geri kalanından %20'lik paya sahip diye biliyorum.

Hotpoint-Ariston, Aeg, Samsung, Lg, Miele gibi markaların pazar paylarının da çok düşük olduğunu biliyorum.
Aşağı yukarı %1 civarlarında seyrediyor diye biliyorum.

Samsung pazarda kaçıncı sırada bilmiyorum. Ama pastada bir pay sahibi olabildiyse aldığı payı Arçelik'ten almıştır.
Çünkü Arçelik gerçekten pazarda düşüş gösterdi...

Lider olmayı bu listedeki bütün firmalar hedefliyordur elbetteki.
Ancak herkesin malumu ürün kalitesinin yanında servis hizmeti en önemli etken...

Sanmıyorum ki önümüzdeki 10 yıllık süreçte Samsung pazarda lider olabilsin...

Bir kere güney koreden parça beklemek gibi bir sıkıntıları var ve türkiyede depoları yok.

Arçelik,Beko, Profilo, Bosch, Siemens, Vestel servisi 1 güne parça temin edebiliyor.
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AlkanExclusive 4 yıl
Beyaz eşyadaki servis hizmeti bayağı sorunluymuş Samsung'un.. O yüzden öyle kolay kolay lider olabileceklerini sanmıyorum. Şunu Bosch dese anlarımda Samsung TV satmaya benzemez beyaz eşya işi..
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Oroborus 4 yıl
Evdeki bütün beyaz eşyalarım arçelik, senelerdir kullanıyorum o kadar memnunum ki. hayır bozulsalar samsung alacağımı zannetmiyorum.
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