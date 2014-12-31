Samsung: "Türkiye beyaz eşya pazarında liderlik hedefliyoruz" özel video

Samsung Türkiye'nin Tüketici Elektroniği Ürünleri Direktörü Hüseyin Erel ile Samsung'un yeni nesil bulaşık ve çamaşır makineleri ile beyaz eşya tarafındaki faaliyetlerini konuştuk. Şirket ülkemiz beyaz eşya pazarında lider olmayı amaçlıyor. Detaylar videomuzda.
Samsung önce düzgün beyaz eşya üretsin.
1. Arçelik
2. Bosch
olması lazım.
Zaten bu iki firma pazarın %75'ini işgal etmiş durumda diye biliyorum.
Profilo, Siemens, Beko, Vestel de pastanın geri kalanından %20'lik paya sahip diye biliyorum.
Hotpoint-Ariston, Aeg, Samsung, Lg, Miele gibi markaların pazar paylarının da çok düşük olduğunu biliyorum.
Aşağı yukarı %1 civarlarında seyrediyor diye biliyorum.
Samsung pazarda kaçıncı sırada bilmiyorum. Ama pastada bir pay sahibi olabildiyse aldığı payı Arçelik'ten almıştır.
Çünkü Arçelik gerçekten pazarda düşüş gösterdi...
Lider olmayı bu listedeki bütün firmalar hedefliyordur elbetteki.
Ancak herkesin malumu ürün kalitesinin yanında servis hizmeti en önemli etken...
Sanmıyorum ki önümüzdeki 10 yıllık süreçte Samsung pazarda lider olabilsin...
Bir kere güney koreden parça beklemek gibi bir sıkıntıları var ve türkiyede depoları yok.
Arçelik,Beko, Profilo, Bosch, Siemens, Vestel servisi 1 güne parça temin edebiliyor.