Sandisk 1TB SD kart mercek altında "Tüm arşivinizi tek bir SD karta sığdırın"

Bir SD kart düşünün, hayatınız boyunca çektiğiniz neredeyse tüm fotoğrafları saklayabilen. Ya da kullandığınız bilgisayardan daha fazla depolama alanı sunabilen. Evet videomuzun konusu tam da bu.

B 1terabyte depolama kapasitesi, söylemesi kolay ama sahip olması aynı oranda kolay değil. Bugün bu kapasiteye göz ucuyla bakan bilgisayarlar, oyun konsolları, cep telefonları ve daha niceleri etrafımızda adeta cirit atıyor. Ama gelin görün ki teknoloji durmak bilmiyor ve kapasite arttırımında sektörün öncü firmalarından SanDisk, yeni nesil kameralar başta olmak üzere yüksek depolama alanına ihtiyaç duyan cihazlar için dünyanın ilk 1 Terabyte kapasiteli SD kartını evet yanlış duymadınız SD kartını duyurdu.

2003 yılında 512MB kapasiteli SD kartını duyurduktan sonra 512GB'a ulaşması 10 yıl süren SanDisk, yarıiletken endüstrisindeki gelişim sayesinde 2004 yılında 500 dolara piyasaya sürdüğü 1GB'lık SD karttan 12 yıl sonra 1000 kat daha yüksek kapasiteli yeni nesil SD kartını duyurdu. Hatta biraz daha16 uç bir örnek gerekirse, 16 yıl önce ilk SD kartını 64MB olarak piyasaya süren SanDisk, 16 yıl sonra 16 bin kat daha fazla veri depolayabilir. Yani şu an prototip aşamasında olan 1TB'lık SD kart ile örneğin bir fotoğraf sanatçısı 400 bin civarı 8MP'lik fotoğrafı saklayabilir veya Canon'un geçen sene tanıttığı 120MP'lik çılgın SLR kamerasının her biri 210MB büyüklüğünde olan RAW dosyalarından neredeyse 5000 adet saklayabilir.

SanDisk'in bu derece yüksek kapasiteyle asıl hedefi, 4K ve 8K gibi yüksek çözünürlükteki videolar, 360 derece içerik üretimi ve diğer VR videolarına ev sahipliği yapabilmek. Çalışan örneğini yakından görme şansı yakaladığım rekortmen SD kart, prototip aşamasında olduğu için temel teknik özellikleri açıklanmadı. Ancak Extreme Pro serisi altında tanıtıldığı için yavaş bir kart olmasını da beklemiyorum kaldı ki bu derece yüksek kapasitenin makul hızlarla pekiştirilmesi de gerek. Referans olması açısından aynı seri altında iki sene önce çıkan 512GB'lık model, 95MB/saniye okuma ve 90MB/saniye yazma hızlarına sahipti. Özellikle 4K ve 8K hedefleri doğrultusunda en kötü ihtimalle benzer hızlarıı görebiliriz diye tahmin ediyorum.



Fiyatına gelecek olursam eğer, SanDisk şu aşamada açıklama yapmaktan kaçınsa da 512GB'lık modelin 800 dolara çıktığını düşünürsek eğer, kapasite canavarı yeni SD kartımız, 256GB kapasiteli bir iPhone 7 Plus'dan daha ucuz olmaz sanki. Evet arkadaşlar ben Erdi Özüağ, bu videomuzda dünyanın ilk 1TB kapasiteli SD kartına yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.

