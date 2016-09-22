Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Sandisk 1TB SD kart mercek altında "Tüm arşivinizi tek bir SD karta sığdırın"

3 yıl
32,8b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bir SD kart düşünün, hayatınız boyunca çektiğiniz neredeyse tüm fotoğrafları saklayabilen. Ya da kullandığınız bilgisayardan daha fazla depolama alanı sunabilen. Evet videomuzun konusu tam da bu.
B 1terabyte depolama kapasitesi, söylemesi kolay ama sahip olması aynı oranda kolay değil. Bugün bu kapasiteye göz ucuyla bakan bilgisayarlar, oyun konsolları, cep telefonları ve daha niceleri etrafımızda adeta cirit atıyor. Ama gelin görün ki teknoloji durmak bilmiyor ve kapasite arttırımında sektörün öncü firmalarından SanDisk, yeni nesil kameralar başta olmak üzere yüksek depolama alanına ihtiyaç duyan cihazlar için dünyanın ilk 1 Terabyte kapasiteli SD kartını evet yanlış duymadınız SD kartını duyurdu.
2003 yılında 512MB kapasiteli SD kartını duyurduktan sonra 512GB'a ulaşması 10 yıl süren SanDisk, yarıiletken endüstrisindeki gelişim sayesinde 2004 yılında 500 dolara piyasaya sürdüğü 1GB'lık SD karttan 12 yıl sonra 1000 kat daha yüksek kapasiteli yeni nesil SD kartını duyurdu. Hatta biraz daha16 uç bir örnek gerekirse, 16 yıl önce ilk SD kartını 64MB olarak piyasaya süren SanDisk, 16 yıl sonra 16 bin kat daha fazla veri depolayabilir. Yani şu an prototip aşamasında olan 1TB'lık SD kart ile örneğin bir fotoğraf sanatçısı 400 bin civarı 8MP'lik fotoğrafı saklayabilir veya Canon'un geçen sene tanıttığı 120MP'lik çılgın SLR kamerasının her biri 210MB büyüklüğünde olan RAW dosyalarından neredeyse 5000 adet saklayabilir.
SanDisk'in bu derece yüksek kapasiteyle asıl hedefi, 4K ve 8K gibi yüksek çözünürlükteki videolar, 360 derece içerik üretimi ve diğer VR videolarına ev sahipliği yapabilmek. Çalışan örneğini yakından görme şansı yakaladığım rekortmen SD kart, prototip aşamasında olduğu için temel teknik özellikleri açıklanmadı. Ancak Extreme Pro serisi altında tanıtıldığı için yavaş bir kart olmasını da beklemiyorum kaldı ki bu derece yüksek kapasitenin makul hızlarla pekiştirilmesi de gerek. Referans olması açısından aynı seri altında iki sene önce çıkan 512GB'lık model, 95MB/saniye okuma ve 90MB/saniye yazma hızlarına sahipti. Özellikle 4K ve 8K hedefleri doğrultusunda en kötü ihtimalle benzer hızlarıı görebiliriz diye tahmin ediyorum.

Fiyatına gelecek olursam eğer, SanDisk şu aşamada açıklama yapmaktan kaçınsa da 512GB'lık modelin 800 dolara çıktığını düşünürsek eğer, kapasite canavarı yeni SD kartımız, 256GB kapasiteli bir iPhone 7 Plus'dan daha ucuz olmaz sanki. Evet arkadaşlar ben Erdi Özüağ, bu videomuzda dünyanın ilk 1TB kapasiteli SD kartına yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
7 sene sonra BİM'de 29,99
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Delikli Nane 3 yıl
Onlarca yürek , akkılarda tek soru: Ya kaybolursa
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
criminalay 3 yıl
Benim bilgisayarımın hafızası 1 tb değil işe bak ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
REDSTONE 3 yıl
1TB depolama boyutlarının bu kadar küçük alanlara gelmesi gelişmelerin ne düzeylere geldiğini gösterir nitelikte.
__________

Konuda lafı geçmişken, bir kez Sandisk ürünü kullanıp veya Sandisk ürünü kullanmadan kulaktan dolma bilgilerle yorum yapanları; imzamdan ulaşabilecekleri "SANDISK SSD Kullananlar Kulübü" ne davet ediyorum. 2.5 yıl sonra bile performansından ödün vermeyen ürünlere, yorumlara göz atsınlar.

Bu dediğim sadece bir marka ve buradaki birkaç kişi içinde geçerli değil. Her zaman "bir markanın bir ürününde sorun görüp, tüm markayı, markanın tüm ürünlerini kötüleyen (kronik seri sorunu olmadıktan sonra)" kesime aslında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mnyksvsc 3 yıl
10 Tb lık cep telefonu büyüklüğünde hard diske fitim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
SD kartlar Compact Flash'lara göre dayanıksız, dolayısıyla kullanımda uzun vadede sorunlar çıkarması olası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OldGamers86 3 yıl
Gözlerim yaşardı. Nereden nereye. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 3 yıl
sandisk in bendeki imajı pek iyi değil maalesef sadece bireysel bir şey de olabilir de bikaç defa sorun yaşadım uzak duruyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 3 yıl
"Tüm arşivinizi tek bir SD karta sığdırın" da herhangi bir an topluca
telef olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 3 yıl
Bu kapasiteye ihtiyacı olan,
daha küçüğüne 800USD ödemeyi göze almış,
gerçek kullanıcılar yedeklemeyi ihmal etmezler.
Gençler,
yormayın kafanızı. Bakın cevap gelmiş: BİM'de damping olunca alırsınız, alırız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 3 yıl
1 TB arşivini sd karta depolayan insan sadece amatör işlerle uğraşan eğlenmek isteyenlerin işidir. Önemli veriler bir yerde bir yere kısa süreli taşıma dışında asla kullanılmamalıdır. Ya da onu satan marka belli bir süre bozulmama garantisi vermeli. Verilerin güvenliğini zaten hiçbir baba yiğit garanti edemez. Bulut depolama çözümleri şu an en güvenlisi. Zaten boyut küçüldükçe işlev de küçülüyor. Bulut sunuculardaki hdd'lerin 3,5 inçten bile büyük olduğunu düşünürseniz anlaşılıyor. Tümüyle endüstriyel amaçlarla üretilmiş veri güvencesi veren donanımlar. Sd karta 1 TB depolamak değil de tek kullanımda 4K video kayıt amacıyla kullanılabilir ama o 4k çekim yedeklenene kadar güvende olacak mı önemli olan bu. Kesintisiz olarak 4K çeken profesyoneller yönelecektir.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipli jeton 3 yıl fthkn
İki tane kart aynalama yapılabilir. Raid 1 mantığı. Biri gümlerse diğerinden veriler kurtarılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
7 sene sonra BİM'de 29,99
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
17:52
Canlı | Samsung T5 SSD inceleme "Daha hızlısı yok" [Yayın özeti]
44,3b izlenme · 2 yıl
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
10,7b izlenme · 2 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,8b izlenme · 2 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 8 sa. yeni video
03:14
Gigabyte'ın yeni hamlesi: SSD pazarına girdi
22,6b izlenme · 11 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,7b izlenme · 3 hf.
03:32
Yanar döner SSD l Hyper X Fury SSD sürücü
37,2b izlenme · 1 yıl
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,5b izlenme · 1 hf.
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
17,6b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
2,1b izlenme · 4 sa. yeni video
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,5b izlenme · 3 hf.
05:00
Bu güç kaynağı çok iyi | Asus ROG 650W
3,3b izlenme · 1 gün
05:12
AMD Ryzen işlemcilerde fiyat indirimi!
27,4b izlenme · 2 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim