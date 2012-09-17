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Sandisk Extreme 120GB ssd video inceleme

6 yıl
23,7b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Sandisk'in kendi üretimi toggle mode MLC NAND yongalarını ve sandforce'un SF-2281 kontrolcüsünü kullanan extreme serisi katı halli sürücülerinden 120gb kapasiteli modelini inceliyoruz.
 

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X-FI 6 yıl
güzel bir ssd dir fakat vertex 4 , force gt kadar iyi değil.
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BatlleStar_TR 6 yıl
F/P ürünü olmuş.İnceleme için teşekkürler.
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JoeyBane 6 yıl
Hala daha kıyaslandığı ürünler arasında Vertex 4'ü göremiyoruz. Geç kalınmış incelemelere devam..
Düşük fiyat ve verdiği performans için tavsiye ederim
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numeruscl 6 yıl
Vatan Bilgisayar %25 indirimden aldığım Sandisk 120 gb ı tedarik edemediğinden bana aşağıdaki neutron diski öneriyor ve fiyat farkı almayacağım diyor. Yardımlarınızı rica ediyorum, yazma hızı düşük kabul etmemeliyim sanırım?

Sn. Müşterimiz,

Siparişinize ait SANDISK marka SDSSDX-120G-G25 kodlu ürün stoklarımızda bulunmadığından ve tedarikçi firma tarafından da tedariki sağlanamadığından dolayı gönderimi gerçekleştirilememektedir.
Ürün değişimi yada ücreti iadesi için 21.09.2012 tarihi saat 19:00 e kadar tarafımıza dönüş sağlamanız gerekmektedir. İstediğiniz taktirde aşağıda sunulan ürünle değişiklik yapabilirsiniz.
Dönüş yapmadığınız takdirde,ürün iptal işlemi gerçekleştirilip ücreti iadeniz yapılacaktır.(muadil ürünler arasında fiyat farkı oluşabilmektedir.oluşan ürün fiyat farkı bugün ki ödeme seçeneğine göre temin edilmektedir.)

Muadil Ürün: CORSAIR CSSD-N120GB3-BK 63,10 TL fiyat farkı sizden talep edilmeyecektir

vatanbilgisayar.com/...

vatanbilgisayar.com/... Aynı fiyat olmasına rağmen bunu önermemiş.
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akilsizvida 6 yıl
"incelicez" yazmışlar ya. :D
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SEO-Uzmanı 6 yıl
teknoloji editörü yorumu ile reklam yapacağız diye
gene beleşe SSD kapı vermişsiniz :D
e tabiki bedavaya reklam olmaz yani :)
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aceleciburak 6 yıl
Vatan 2 hafta kadar önce 240 Gb lığını 409 liraya satmıştı ... buda demek oluyor ki isteyince 240 gb bile olsa fiyat kırabiliyorlar 2013 bahar ayları 240 ve 480 gb lar için tam alınabilir zamanlar olacak ...
SSD için alınabilir yıl makul kapasitelerle 2013 yılı olacak ...
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Gerginix 6 yıl aceleciburak
aceleciburak

Vatan 2 hafta kadar önce 240 Gb lığını 409 liraya satmıştı ... buda demek oluyor ki isteyince 240 gb bile olsa fiyat kırabiliyorlar 2013 bahar ayları 240 ve 480 gb lar için tam alınabilir zamanlar olacak ...

SSD için alınabilir yıl makul kapasitelerle 2013 yılı olacak ...


Yeni modellerin mevcut modellerle arasında fazla fiyat farkı olmaması gerekiyor bu söylediğinizin gerçek olması için. Ama ben SSD fiyatlarından her şekilde umutluyum. Ekran kartı meselesi gibi olmaz: "Her yeni modelde bir önceki versiyonun üstünde performans var ama o performans farkı için ekstra da para isteniyor. Ne anladım ben yeni modelden. Eski olanın fiyatı düşüp yeni olanın fiyatı eskisinin yerini alacağına her model değişiminde fiyat arta arta ekran kartları bu hale geldi"
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tenghis 6 yıl
Neden sürekli Sandforce kontrolcülü sürücülerin birbirleriyle kıyaslamasını görüyoruz? Neden Marvel kontrolcülü disklerle kıyaslama yok?
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Gerginix 6 yıl tenghis
tenghis

Neden sürekli Sandforce kontrolcülü sürücülerin birbirleriyle kıyaslamasını görüyoruz? Neden Marvel kontrolcülü disklerle kıyaslama yok?

Çok ama çok haklısınız...

Edit: Testteki COrsair PErformance Pro MArvell kontrolcü kullanan ve ülkemizde bulunan bir model... En azından Marvell ve Sandforce arasındaki farkı ölçmek mümkün.
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denizckosar 6 yıl
'incelicez' diye bir sözcük türkçede bulunmamaktadır; doğrusu 'inceleyeceğiz' olmalıdır. bir yanlışlık oldu sanırım, kolay gelsin...
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hbg_ant2 6 yıl
Tam fiyat/performans SSD parasının hakkını fazlasıyla veriyor. 210 tl ye bulunabiliyor.
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OZKNaln 6 yıl
almayı dusunuyorum
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1963bursa 6 yıl
Bu da sebebi, yurtdışı 128 GB 69$ amazon.com/...
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