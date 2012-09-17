Sandisk Extreme 120GB ssd video inceleme

aceleciburak Vatan 2 hafta kadar önce 240 Gb lığını 409 liraya satmıştı ... buda demek oluyor ki isteyince 240 gb bile olsa fiyat kırabiliyorlar 2013 bahar ayları 240 ve 480 gb lar için tam alınabilir zamanlar olacak ... SSD için alınabilir yıl makul kapasitelerle 2013 yılı olacak ...
tenghis Neden sürekli Sandforce kontrolcülü sürücülerin birbirleriyle kıyaslamasını görüyoruz? Neden Marvel kontrolcülü disklerle kıyaslama yok?
Düşük fiyat ve verdiği performans için tavsiye ederim
Sn. Müşterimiz,
Siparişinize ait SANDISK marka SDSSDX-120G-G25 kodlu ürün stoklarımızda bulunmadığından ve tedarikçi firma tarafından da tedariki sağlanamadığından dolayı gönderimi gerçekleştirilememektedir.
Ürün değişimi yada ücreti iadesi için 21.09.2012 tarihi saat 19:00 e kadar tarafımıza dönüş sağlamanız gerekmektedir. İstediğiniz taktirde aşağıda sunulan ürünle değişiklik yapabilirsiniz.
Dönüş yapmadığınız takdirde,ürün iptal işlemi gerçekleştirilip ücreti iadeniz yapılacaktır.(muadil ürünler arasında fiyat farkı oluşabilmektedir.oluşan ürün fiyat farkı bugün ki ödeme seçeneğine göre temin edilmektedir.)
Muadil Ürün: CORSAIR CSSD-N120GB3-BK 63,10 TL fiyat farkı sizden talep edilmeyecektir
vatanbilgisayar.com/...
vatanbilgisayar.com/... Aynı fiyat olmasına rağmen bunu önermemiş.
gene beleşe SSD kapı vermişsiniz :D
e tabiki bedavaya reklam olmaz yani :)
SSD için alınabilir yıl makul kapasitelerle 2013 yılı olacak ...
Yeni modellerin mevcut modellerle arasında fazla fiyat farkı olmaması gerekiyor bu söylediğinizin gerçek olması için. Ama ben SSD fiyatlarından her şekilde umutluyum. Ekran kartı meselesi gibi olmaz: "Her yeni modelde bir önceki versiyonun üstünde performans var ama o performans farkı için ekstra da para isteniyor. Ne anladım ben yeni modelden. Eski olanın fiyatı düşüp yeni olanın fiyatı eskisinin yerini alacağına her model değişiminde fiyat arta arta ekran kartları bu hale geldi"
Çok ama çok haklısınız...
Edit: Testteki COrsair PErformance Pro MArvell kontrolcü kullanan ve ülkemizde bulunan bir model... En azından Marvell ve Sandforce arasındaki farkı ölçmek mümkün.