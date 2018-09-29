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Şeffaf kasa PS4 Pro 2TB | 500 Milyon özel sürüm kutu açılışı

7 ay
24,5b
1
Oyun Konsolları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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500 Milyon PlayStation üretilmesi anısına özel üretilen tamamı şeffaf, 2TB kapasiteli, sadece 50000 adet üretilen limitli sürüm PlayStation 4 Pro'yu kutusundan çıkartıyoruz.
Sadece 50000 adet üretilen tamamı şeffaf Playstation 4 Pro 2TB 500 Million Edition kutusundan çıkıyor. 

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konsoldede 7 ay en beğenilen
proymus yahu xbox one x den gücsüz zayif altin dan olsa ne yazar
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Persona_Non_Grata 7 ay
Çooook güzel

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cabriyo 7 ay
1- xbox one x daha iyi
2- 2tb yerine SSD koyaymış daha hayra geçermiş.
3- şeffaf oyun kollarını çirkinliğinden dolayı kimse almazken tutupta şeffaf kasa çıkarıp adınada sınırlı diyip -ki 50,000 nasıl bir sınır?- 300-500 daha fazlasına itelemek....
.
sonuç= Ps4 Pro Fanboy Sevici Edition
1- xbox one x daha iyi2- 2tb yerine SSD koyaymış daha hayra geçermiş.3- şeffaf oyun kollarını çirkinliğinden dolayı kimse almazken tutupta şeffaf kasa ç...
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MonitörKertenkelesi 7 ay
Yahu ne gereksiz boş muhabbetlere girmişsiniz. Sanki sanırsın herkes zengin de parasını vereceği yer arıyor ama aynı kişiler bakıyokrun siyaset forumunda fahalılık var açız diye ağlıyor.
Biraz net konuşun aç mısınız değil misiniz?
1500+2000 liraya oyun konsolu 300+500 liraya oyun alan biri fakir de değildir aç da değildir. 5000+10000 liraya oyun bilgisayarı alan biri de açım fakirim diye ağlamasın.
Öte yandan artık konsol, monsol, PC, donanım geçin bunları. Bunlaar artık gerek kalmayacak beklemeyin yeni PS5 filan. Bunlar eskide kalıyor. Artık online oyun devri geliyor.
Oyuncular arasında donanım eşitsizliğine ve fahiş oyun fiyatlarına son.
Microsoft xCloud Oyun sistemi 2019 yılında başlıyor.
donanimhaber.com/...

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xbox2 7 ay
7116 gibi fan sesinin devam ettiğini duyunca ps5 parasını vermeyi gerek görmedim ama saklayıp köşeye koyacaklar için güzel seçim ✌🏻💸
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DH Misafiri 7 ay
Ulan türk milleti olarak hemen ağırlığını şöyle bir tart tıktan sonra eğer ağır ise iş görür değilse ıııı cık olmamış yaramaz deriz.
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erdogduharun67 7 ay
Güzel ürün beğendim acaba fiyatı da güzel mi :)
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TheMarjinaLs 7 ay
15 Gündür Kutu acilimi videosu cekecektim...
Koca DonanimHaber daha yeni inceliyor.
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console-master 7 ay
la canlı gördünüz de mi .ok atıyorsunuz.mükemmel bir tasarım olmuş.Bu forumda herşeye .ok atma artık klasik oldu.
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kraix 7 ay
Ben olsam pandora kutusu tarzında birşeyler yapardım. Sıradan basit birşey.
Şeffaf ola birşeyin nesi heyecan duyuracak ki...
Boş cidden. Ne SSD var ne donanım değişikliği ne xbox dan iyi.
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MonitörKertenkelesi 7 ay
Yahu hala konsola para veren insanlar var, sistem kuran insanlar var, oyun için bilgisayar alan insanlar var.
Yahu hala kimse uyanmayor mu biz ne yapıyoruz hacı, ne bu oyun için bu kadar para mı harcanır, aklımızı peynir ekmekle mi yedik demiyor mu? Oyun yahu oyun bu, oo-yun.
Oyun oynamak film izlemek gibi bir şey. Bunun için bunca ekipman ve pahalı cihaz almak size de hala akıllı işi geliyor mu?
Bu konsola 2000 ver, oyunlara 150+200 ver, ekipmana 300 ver, senelik 15+20 bin lirayı sırf oyun oynamak için harcayan ve hala buna devam eden insana şaşarım ben.
Konsollar tıpkı DVD oynatıcılar, beta kaset oynatıcılar gibi tarihin çöplüğüne gitmesi gerekirken hala satacak enayi bulduklarından devam ediyorlar.
Her oyunu internetten oynayacağız bütün bunlar çöpe gidecek yakında. Bu yazım burada dursun. Dediydi dersiniz. Aldığınız sürece satmaya devam edecekler.
3 Liralık eğlenceye 300.000 lira verdirmeye yemin ettiler, çünkü enayi çok.
Bir gün oyunların hepsi böyle oynanacak. Oynanmalı.

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retro61 7 ay MonitörKertenkelesi
Bence konsol , PC ye göre çok daha uzun ömürlü ve ekonomik. Bugün Ps4 ü olan güncel tüm oyunları oynayabiliyor. Bu 500 milyon versiyonundan şunu anlıyorum ki Ps5 haberleri yakındır.
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mdcagil 7 ay
Bu kasaya 1-2 ay sonra bakalım bir de. Üzeri cıyır cıyır çizik dolu olacak.
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FerdosParadise 7 ay
Arkada çalan Stiriptiz fon müziği ve Mesut baba tarafından üstü soyulan nadide Özel PS4 Pro :)
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