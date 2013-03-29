Silicon Power Velox V70 240GB SSD video inceleme

OverClocK1ng gunSandforce ezdi geçti resmen. Karşısında durabilen bir tek Intelin kurumsal firmalar için hazırladığı DC S3700 var. Plextorun Marvell yongasını kullanmakta iddialı ki bence sektöre hava katıyor ki bazı yerlerde hızlıda. Onun dışında Samsung kendi kontrolcüsünü yaptı ki başarılı oda tabii. Ocz Indilixi satın aldığından beri halen en önemli ürünü olarak kendi kontrolcüsünü kullanamıyor ama olsun geliştirmeye devam ediyor en azından.Gün. Şu tabloda Samsung 840 olsaydı eminim ezer geçerdi. Ama tabi bu incelemede Samsungun incelemeye dahil edilmemesi de normal. Samsungun fiyatı almış yürümüş. Silicon Powerın fiyatı da uygun olursa tam alınabilecek bir sürücü...
gunSandforce ezdi geçti resmen. Karşısında durabilen bir tek Intelin kurumsal firmalar için hazırladığı DC S3700 var. Plextorun Marvell yongasını kullanmakta iddialı ki bence sektöre hava katıyor ki bazı yerlerde hızlıda. Onun dışında Samsung kendi kontrolcüsünü yaptı ki başarılı oda tabii. Ocz Indilixi satın aldığından beri halen en önemli ürünü olarak kendi kontrolcüsünü kullanamıyor ama olsun geliştirmeye devam ediyor en azından.
gun Sandforce ezdi geçti resmen. Karşısında durabilen bir tek Intelin kurumsal firmalar için hazırladığı DC S3700 var. Plextorun Marvell yongasını kullanmakta iddialı ki bence sektöre hava katıyor ki bazı yerlerde hızlıda. Onun dışında Samsung kendi kontrolcüsünü yaptı ki başarılı oda tabii. Ocz Indilixi satın aldığından beri halen en önemli ürünü olarak kendi kontrolcüsünü kullanamıyor ama olsun geliştirmeye devam ediyor en azından.
840 önceki 830 lar kadar başarılı değil maalesef . Birçok testte vertex 4 ten ve Neutron lardan geride. Üstelik 830 dan daha pahalı.
Gün. Şu tabloda Samsung 840 olsaydı eminim ezer geçerdi. Ama tabi bu incelemede Samsung'un incelemeye dahil edilmemesi de normal. Samsung'un fiyatı almış yürümüş. Silicon Power'ın fiyatı da uygun olursa tam alınabilecek bir sürücü...
Baktığım onca ecnebî site incelemesinde M3 256GB, CristalDisk Mark testinin 4K okumasında 33MB/s'nin altına hiç düşmemiş, yazmada da 92MB/s'nin.
Kullanılan donanıma göre %10 - 15 oynar ama, bu testlerdeki puanlar tolerans menzîlinin çok ötesinde.
Onun dışında Samsung kendi kontrolcüsünü yaptı ki başarılı oda tabii. Ocz Indilix'i satın aldığından beri halen en önemli ürünü olarak kendi kontrolcüsünü kullanamıyor ama olsun geliştirmeye devam ediyor en azından.