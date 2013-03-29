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Silicon Power Velox V70 240GB SSD video inceleme

6 yıl
49,1b
1
Optik Sürücüler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli depolama sürücüleri üreticisi Silicon Power'ın 240GB depolama kapasitesi sunan ve SandForce SF-2281 kontrolcüsünü kullanan Velox V70 isimli SSD sürücüsü test masamızda. 
 

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tenghis 6 yıl
OverClocK1ng
gunSandforce ezdi geçti resmen. Karşısında durabilen bir tek Intelin kurumsal firmalar için hazırladığı DC S3700 var. Plextorun Marvell yongasını kullanmakta iddialı ki bence sektöre hava katıyor ki bazı yerlerde hızlıda. Onun dışında Samsung kendi kontrolcüsünü yaptı ki başarılı oda tabii. Ocz Indilixi satın aldığından beri halen en önemli ürünü olarak kendi kontrolcüsünü kullanamıyor ama olsun geliştirmeye devam ediyor en azından.
Gün. Şu tabloda Samsung 840 olsaydı eminim ezer geçerdi. Ama tabi bu incelemede Samsungun incelemeye dahil edilmemesi de normal. Samsungun fiyatı almış yürümüş. Silicon Powerın fiyatı da uygun olursa tam alınabilecek bir sürücü...

840 önceki 830 lar kadar başarılı değil maalesef . Birçok testte vertex 4 ten ve Neutron lardan geride. Üstelik 830 dan daha pahalı.
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MxFxOx 6 yıl
Bizim için iyi haber, bu alanda daha çok firma olursa duygusal yansımalarını görürüz.SSD tadını alan bir daha hdd'ye dönmez.
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Dexstz 6 yıl
İnceleme için teşekkürler
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OverClocK1ng 6 yıl
gun
Sandforce ezdi geçti resmen. Karşısında durabilen bir tek Intelin kurumsal firmalar için hazırladığı DC S3700 var. Plextorun Marvell yongasını kullanmakta iddialı ki bence sektöre hava katıyor ki bazı yerlerde hızlıda. Onun dışında Samsung kendi kontrolcüsünü yaptı ki başarılı oda tabii. Ocz Indilixi satın aldığından beri halen en önemli ürünü olarak kendi kontrolcüsünü kullanamıyor ama olsun geliştirmeye devam ediyor en azından.

Gün. Şu tabloda Samsung 840 olsaydı eminim ezer geçerdi. Ama tabi bu incelemede Samsung'un incelemeye dahil edilmemesi de normal. Samsung'un fiyatı almış yürümüş. Silicon Power'ın fiyatı da uygun olursa tam alınabilecek bir sürücü...
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Solid State Disk 6 yıl
Testlerde gösterilen Plextor M3 256GB'nin 4K sonuçları normal değil, rakamları yanlış girmiş olmayasınız ?
Baktığım onca ecnebî site incelemesinde M3 256GB, CristalDisk Mark testinin 4K okumasında 33MB/s'nin altına hiç düşmemiş, yazmada da 92MB/s'nin.
Kullanılan donanıma göre %10 - 15 oynar ama, bu testlerdeki puanlar tolerans menzîlinin çok ötesinde.
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gun 6 yıl
Sandforce ezdi geçti resmen. Karşısında durabilen bir tek Intel'in kurumsal firmalar için hazırladığı DC S3700 var. Plextor'un Marvell yongasını kullanmakta iddialı ki bence sektöre hava katıyor ki bazı yerlerde hızlıda.
Onun dışında Samsung kendi kontrolcüsünü yaptı ki başarılı oda tabii. Ocz Indilix'i satın aldığından beri halen en önemli ürünü olarak kendi kontrolcüsünü kullanamıyor ama olsun geliştirmeye devam ediyor en azından.
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Phantom Assassin 6 yıl
İzleyelim bakalım merak ettim :)
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