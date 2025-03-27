Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Elite - Fiyatına değer mi?

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Bu videoda Hyundai'nin yerli üretim i20 1.0 T-GDI 100 PS Elite modelini mercek altına aldık ve sürüş konforunu, performansını, yakıt tüketimini, artıları ve eksilerini değerlendirdik.

Bu videoda Hyundai'nin yerli üretim i20 1.0 T-GDI 100 PS Elite modelini mercek altına aldık ve sürüş konforunu, performansını, yakıt tüketimini, artıları ve eksilerini değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

Otomobil: Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Elite DCT

2025MY fiyat: 1.482.000 TL

Video akışı:

00:00 - Giriş

00:44 - Dış tasarım

04:20 - Bagaj

06:13 - İç mekan (arka bölüm)

10:15 - İç mekan (ön bölüm)

16:16 - Teknik detaylar ve sürüş deneyimi

26:00 - Kapanış

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