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    Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Elite - Fiyatına değer mi?

    Bu videoda Hyundai'nin yerli üretim i20 1.0 T-GDI 100 PS Elite modelini mercek altına aldık ve sürüş konforunu, performansını, yakıt tüketimini, artıları ve eksilerini değerlendirdik.

    Bu videoda Hyundai'nin yerli üretim i20 1.0 T-GDI 100 PS Elite modelini mercek altına aldık ve sürüş konforunu, performansını, yakıt tüketimini, artıları ve eksilerini değerlendirdik. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler!

    Otomobil: Hyundai i20 1.0 T-GDI 100 PS Elite DCT

    2025MY fiyat: 1.482.000 TL

    Video akışı:

    00:00 - Giriş

    00:44 - Dış tasarım

    04:20 - Bagaj

    06:13 - İç mekan (arka bölüm)

    10:15 - İç mekan (ön bölüm)

    16:16 - Teknik detaylar ve sürüş deneyimi

    26:00 - Kapanış

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