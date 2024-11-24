Ford Puma ST-Line 155PS Hibrit inceleme - Segmentinin haylaz çocuğu

Bu videoda siz değerli izleyicilerimize 155 beygirlik Ford Puma ST-Line'ın donanım, konfor, performans ve sürüş karakteri olarak bizlere neler sunduğuyla ilgili izlenimlerimizi aktarmaya çalıştık. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!
- Test edilen araç: Ford Puma ST-Line 1.0 Ecoboost 155PS mHEV 7 ileri otomatik
- Fiyat: 1.645.100 TL
00:00 - Giriş
02:15 - Dış tasarım
05:50 - Bagaj
08:48 - İç mekan (arka bölüm)
12:14 - İç mekan (ön bölüm)
17:56 - Gösterge ve multimedya ekran deneyimi
19:34 - Teknik detaylar
20:38 - Sürüş modları
22:38 - Yol tutuş ve konfor
26:00 - Yakıt tüketimi
27:40 - Yalıtım
28:35 - Sürüş asistanları
29:18 - Otomatik park sistemi
32:42 - 2024 makyajlı ve makyajsız versiyonlar arası donanım farkları
34:27 - Fiyatlar