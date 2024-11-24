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    Ford Puma ST-Line 155PS Hibrit inceleme - Segmentinin haylaz çocuğu

    Bu videoda siz değerli izleyicilerimize 155 beygirlik Ford Puma ST-Line'ın donanım, konfor, performans ve sürüş karakteri olarak bizlere neler sunduğuyla ilgili izlenimlerimizi aktarmaya çalıştık.

    Bu videoda siz değerli izleyicilerimize 155 beygirlik Ford Puma ST-Line'ın donanım, konfor, performans ve sürüş karakteri olarak bizlere neler sunduğuyla ilgili izlenimlerimizi aktarmaya çalıştık. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

    • Test edilen araç: Ford Puma ST-Line 1.0 Ecoboost 155PS mHEV 7 ileri otomatik
    • Fiyat: 1.645.100 TL

    00:00 - Giriş

    02:15 - Dış tasarım

    05:50 - Bagaj

    08:48 - İç mekan (arka bölüm)

    12:14 - İç mekan (ön bölüm)

    17:56 - Gösterge ve multimedya ekran deneyimi

    19:34 - Teknik detaylar

    20:38 - Sürüş modları

    22:38 - Yol tutuş ve konfor

    26:00 - Yakıt tüketimi

    27:40 - Yalıtım

    28:35 - Sürüş asistanları

    29:18 - Otomatik park sistemi

    32:42 - 2024 makyajlı ve makyajsız versiyonlar arası donanım farkları

    34:27 - Fiyatlar

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