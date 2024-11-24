Ford Puma ST-Line 155PS Hibrit inceleme - Segmentinin haylaz çocuğu

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Bu videoda siz değerli izleyicilerimize 155 beygirlik Ford Puma ST-Line'ın donanım, konfor, performans ve sürüş karakteri olarak bizlere neler sunduğuyla ilgili izlenimlerimizi aktarmaya çalıştık.

Bu videoda siz değerli izleyicilerimize 155 beygirlik Ford Puma ST-Line'ın donanım, konfor, performans ve sürüş karakteri olarak bizlere neler sunduğuyla ilgili izlenimlerimizi aktarmaya çalıştık. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler!

Test edilen araç: Ford Puma ST-Line 1.0 Ecoboost 155PS mHEV 7 ileri otomatik

Fiyat: 1.645.100 TL

00:00 - Giriş

02:15 - Dış tasarım

05:50 - Bagaj

08:48 - İç mekan (arka bölüm)

12:14 - İç mekan (ön bölüm)

17:56 - Gösterge ve multimedya ekran deneyimi

19:34 - Teknik detaylar

20:38 - Sürüş modları

22:38 - Yol tutuş ve konfor

26:00 - Yakıt tüketimi

27:40 - Yalıtım

28:35 - Sürüş asistanları

29:18 - Otomatik park sistemi

32:42 - 2024 makyajlı ve makyajsız versiyonlar arası donanım farkları

34:27 - Fiyatlar

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